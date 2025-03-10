Екатеринбург — один из немногих городов мира, где можно в пределах небольшого района увидеть разнообразные типы зданий эпохи авангарда.
Приглашаем на квест, чтобы узнать больше об этой уникальной архитектуре и научиться хорошо в ней разбираться за несколько часов.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Период авангарда — единственный во всей истории России, когда наши архитекторы не «подтягивались» за мировой модой и не «варились в собственном соку», а задавали тренды и влияли на архитектурную повестку. И, что интересно, продолжили влиять в те десятилетия, когда в СССР конструктивизм уже был фактически под запретом.
Вы увидите:
- Жилые дома разных типов. Дома с обычными квартирами, и дома-коммуны с квартирами-ячейками и коридорной системой: может и оторванные от реальности, но всё же удивительные эксперименты
- Рабочие клубы — ещё один элемент строительства коммунизма. Воплощение воспитания «нового человека»
- Гостиницы, административные здания, спортивные комплексы, производственные корпуса
- Микрорайоны — до того, как это стало мейнстримом
Вы узнаете:
- О чём мечтали архитекторы-конструктивисты
- Что им удалось реализовать, а что так и осталось иллюзиями
- Как дореволюционные здания «переодевали» в авангардный вид
- Какими способами потом боролись с конструктивизмом
Организационные детали
- Квест проходит без гида. Вам понадобится только мобильный телефон с доступом в интернет. Подойдёт любой браузер — дополнительных приложений скачивать не нужно, но рекомендуем иметь на смартфоне приложение с картами
- В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему
- Код доступа можно активировать в любой день после покупки. Сам квест можно пройти частями, но только один раз — после окончания прогулки код аннулируется
- Вы можете проходить квест компанией до 5 человек с одного устройства
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Труда
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 250 туристов
Здравствуйте! Мы создаём увлекательные мобильные квесты. Учим «читать» города, вдохновляем людей обращать внимание на детали и рассказываем просто о сложных вещах.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзыве
Т
Татьяна
10 мар 2025
непонятно как можно на таком уважаемом агрегаторе продавать неработающие квесты с полным отсутствием клиенториентированности у автора. удалось пройти две трети теста, постоянно перегружая телефон, после чего программа зависла окончательно. 6
Входит в следующие категории Екатеринбурга
