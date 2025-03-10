читать дальше

раз звонили в техподдержку, писали письма с мольбами о помощи - в ответ - тишина. получается деньги заплатили - все дальше не нужны. Квест заказывали для гостей города, было очень стыдно и неприятно. Иванов Александр, вы думаете, если квест недорогой, то можно не стараться и так сойдет? так как услуга была не оказана, пожалуйста, верните деньги