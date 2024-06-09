Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге

Забыть о городской суете, поработать с глиной и создать два изделия в мини-группе
В нашей студии гончарного искусства легко расслабиться и окунуться в атмосферу творчества. Здесь 5-метровые потолки, свечи, свежесваренный кофе и, конечно, глина. Идеально для любой погоды и настроения.

Вы создадите неповторимый объект за гончарным кругом и небольшую работу за столом, пофантазируете и попробуете разные техники. Будет очень хорошо, обещаем!
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге
Мастер-класс за гончарным кругом в Екатеринбурге

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Студия, наполненная теплом

Представьте себе: уютное пространство с огромными окнами, много света, воздуха и лёгкости. Зеркальные шары отражают сотни солнечных зайчиков, а в воздухе витает аромат кофе. В такой атмосфере мы подробно расскажем об изготовлении керамики, покажем примеры того, что можно сделать, и поможем вам создать свои изделия.

Две техники лепки

Вы попробуете две основные техники работы: гончарный круг и ручную лепку из пласта. Создадите всё, что пожелает ваша душа! Это может быть: чайная или кофейная пара, цветочный горшочек с поддоном или пиала в комплекте с плоской тарелкой.

Организационные детали

  • Мы будем рады всем взрослым и детям старше 7 лет
  • Мастер-класс для вас проведу я или другой мастер из нашей команды

Сроки готовности изделия

  • 3 недели — это время необходимо для обжига
  • Вы можете самостоятельно прийти за работами, либо мы отправим их СДЭКом или почтой. У нас есть договор со СДЭКом — поэтому на отправку этой службой будет скидка.
  • Посылка оплачивается отдельно, стоимость зависит от места получения

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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