В нашей студии гончарного искусства легко расслабиться и окунуться в атмосферу творчества. Здесь 5-метровые потолки, свечи, свежесваренный кофе и, конечно, глина. Идеально для любой погоды и настроения. Вы создадите неповторимый объект за гончарным кругом и небольшую работу за столом, пофантазируете и попробуете разные техники. Будет очень хорошо, обещаем!

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Студия, наполненная теплом

Представьте себе: уютное пространство с огромными окнами, много света, воздуха и лёгкости. Зеркальные шары отражают сотни солнечных зайчиков, а в воздухе витает аромат кофе. В такой атмосфере мы подробно расскажем об изготовлении керамики, покажем примеры того, что можно сделать, и поможем вам создать свои изделия.

Две техники лепки

Вы попробуете две основные техники работы: гончарный круг и ручную лепку из пласта. Создадите всё, что пожелает ваша душа! Это может быть: чайная или кофейная пара, цветочный горшочек с поддоном или пиала в комплекте с плоской тарелкой.

Организационные детали

Мы будем рады всем взрослым и детям старше 7 лет

Мастер-класс для вас проведу я или другой мастер из нашей команды

Сроки готовности изделия