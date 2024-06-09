В нашей студии гончарного искусства легко расслабиться и окунуться в атмосферу творчества. Здесь 5-метровые потолки, свечи, свежесваренный кофе и, конечно, глина. Идеально для любой погоды и настроения.
Вы создадите неповторимый объект за гончарным кругом и небольшую работу за столом, пофантазируете и попробуете разные техники. Будет очень хорошо, обещаем!
Вы создадите неповторимый объект за гончарным кругом и небольшую работу за столом, пофантазируете и попробуете разные техники. Будет очень хорошо, обещаем!
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Студия, наполненная теплом
Представьте себе: уютное пространство с огромными окнами, много света, воздуха и лёгкости. Зеркальные шары отражают сотни солнечных зайчиков, а в воздухе витает аромат кофе. В такой атмосфере мы подробно расскажем об изготовлении керамики, покажем примеры того, что можно сделать, и поможем вам создать свои изделия.
Две техники лепки
Вы попробуете две основные техники работы: гончарный круг и ручную лепку из пласта. Создадите всё, что пожелает ваша душа! Это может быть: чайная или кофейная пара, цветочный горшочек с поддоном или пиала в комплекте с плоской тарелкой.
Организационные детали
- Мы будем рады всем взрослым и детям старше 7 лет
- Мастер-класс для вас проведу я или другой мастер из нашей команды
Сроки готовности изделия
- 3 недели — это время необходимо для обжига
- Вы можете самостоятельно прийти за работами, либо мы отправим их СДЭКом или почтой. У нас есть договор со СДЭКом — поэтому на отправку этой службой будет скидка.
- Посылка оплачивается отдельно, стоимость зависит от места получения
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ул. Циолковского (центр Екатеринбурга)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Наша студия открылась в 2023 году. Здесь есть всё, что нужно для лепки, а ещё много света, воздуха и пространства. Мы все профессиональные мастера гончарного искусства. Ждём вас на мастер-классах!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Екатеринбург: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с Екатеринбургом через его памятники, архитектуру и культурные традиции. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Начало: На площади 1905 года
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Здравствуй, Екатеринбург: путешествие по эпохам и стилям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Екатеринбурга, где история и современность переплетаются в едином ритме
18 июня в 08:00
20 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Познавательная прогулка по Екатеринбургу: от Плотинки до уральского Арбата
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 340₽ за всё до 5 чел.