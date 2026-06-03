За 300 лет истории Екатеринбург накопил немало загадок. Город строился на костях, рос на золотых приисках и закалялся сибирским железом. Приглашаю вас на прогулку по изнанке уральской столицы и её главным мистическим точкам, где за парадными фасадами скрываются подземные ходы, призраки прошлого и масонские знаки.

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Описание экскурсии

Площадь 1905 года. Прямо под вашими ногами, под слоем старинной брусчатки, покоится древний некрополь. Мы поговорим о разрушенном Богоявленском соборе и призраках, которых до сих пор видят здесь по ночам.

Храм во имя Святой Екатерины. Вы узнаете о пророчествах, связанных с этим местом, судьбе екатерининского серебра и о том, какие легенды окружали святыню до её разрушения.

Дом Севастьянова. Его хозяин жил в маленьком деревянном домике напротив собственного роскошного особняка. Погрузимся в тайны эксцентричного чиновника, поищем масонские символы в готическом декоре здания и выясним, куда ведут секретные подвалы дворца.

Легендарная Плотинка. Именно здесь в 1723 году забилось сердце города. Вы услышите истории о духах старого завода, проклятии уральских горщиков и тайных подземных лабиринтах купцов-старообрядцев, которые, по слухам, до сих пор пронизывают всю Плотинку.