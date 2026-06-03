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Мистические тайны трёх столетий Екатеринбурга

Совместить осмотр главных достопримечательностей с захватывающими и леденящими душу историями
За 300 лет истории Екатеринбург накопил немало загадок. Город строился на костях, рос на золотых приисках и закалялся сибирским железом.

Приглашаю вас на прогулку по изнанке уральской столицы и её главным мистическим точкам, где за парадными фасадами скрываются подземные ходы, призраки прошлого и масонские знаки.
Мистические тайны трёх столетий Екатеринбурга
Мистические тайны трёх столетий Екатеринбурга
Мистические тайны трёх столетий Екатеринбурга

Описание экскурсии

Площадь 1905 года. Прямо под вашими ногами, под слоем старинной брусчатки, покоится древний некрополь. Мы поговорим о разрушенном Богоявленском соборе и призраках, которых до сих пор видят здесь по ночам.

Храм во имя Святой Екатерины. Вы узнаете о пророчествах, связанных с этим местом, судьбе екатерининского серебра и о том, какие легенды окружали святыню до её разрушения.

Дом Севастьянова. Его хозяин жил в маленьком деревянном домике напротив собственного роскошного особняка. Погрузимся в тайны эксцентричного чиновника, поищем масонские символы в готическом декоре здания и выясним, куда ведут секретные подвалы дворца.

Легендарная Плотинка. Именно здесь в 1723 году забилось сердце города. Вы услышите истории о духах старого завода, проклятии уральских горщиков и тайных подземных лабиринтах купцов-старообрядцев, которые, по слухам, до сих пор пронизывают всю Плотинку.

в будние дни в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 17 туристов
На Урале живу всю свою сознательную жизнь и очень люблю его красоту и многовековую историю. Могу без устали говорить о Екатеринбурге и Свердловской области. По образованию учитель русского языка и литературы,
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теолог, православный гид. Разбираюсь в православной истории и культуре — люблю проводить непаломнические экскурсии по монастырям и храмам Екатеринбурга и Свердловской области. Член Российского союза писателей и очень люблю удивлять гостей города экскурсиями, в которых рассказываю о писателях, живших здесь и посещавших уральский регион. Много путешествовала на своей машине по Свердловской области, изучив все окрестности, и очень хочу делиться своими знаниями с гостями Екатеринбурга и жителями, которые хотели бы узнать город лучше. Моя миссия — превращать нагромождение исторических фактов в личный эмоциональный опыт каждого гостя. Моё кредо — отказ от роли «говорящей энциклопедии» в пользу роли «проводника во времени».

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