Совместить осмотр главных достопримечательностей с захватывающими и леденящими душу историями
За 300 лет истории Екатеринбург накопил немало загадок. Город строился на костях, рос на золотых приисках и закалялся сибирским железом.
Приглашаю вас на прогулку по изнанке уральской столицы и её главным мистическим точкам, где за парадными фасадами скрываются подземные ходы, призраки прошлого и масонские знаки.
Описание экскурсии
Площадь 1905 года. Прямо под вашими ногами, под слоем старинной брусчатки, покоится древний некрополь. Мы поговорим о разрушенном Богоявленском соборе и призраках, которых до сих пор видят здесь по ночам.
Храм во имя Святой Екатерины. Вы узнаете о пророчествах, связанных с этим местом, судьбе екатерининского серебра и о том, какие легенды окружали святыню до её разрушения.
Дом Севастьянова. Его хозяин жил в маленьком деревянном домике напротив собственного роскошного особняка. Погрузимся в тайны эксцентричного чиновника, поищем масонские символы в готическом декоре здания и выясним, куда ведут секретные подвалы дворца.
Легендарная Плотинка. Именно здесь в 1723 году забилось сердце города. Вы услышите истории о духах старого завода, проклятии уральских горщиков и тайных подземных лабиринтах купцов-старообрядцев, которые, по слухам, до сих пор пронизывают всю Плотинку.
в будние дни в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 17 туристов
На Урале живу всю свою сознательную жизнь и очень люблю его красоту и многовековую историю. Могу без устали говорить о Екатеринбурге и Свердловской области.
По образованию учитель русского языка и литературы, читать дальшеуменьшить
теолог, православный гид. Разбираюсь в православной истории и культуре — люблю проводить непаломнические экскурсии по монастырям и храмам Екатеринбурга и Свердловской области.
Член Российского союза писателей и очень люблю удивлять гостей города экскурсиями, в которых рассказываю о писателях, живших здесь и посещавших уральский регион.
Много путешествовала на своей машине по Свердловской области, изучив все окрестности, и очень хочу делиться своими знаниями с гостями Екатеринбурга и жителями, которые хотели бы узнать город лучше.
Моя миссия — превращать нагромождение исторических фактов в личный эмоциональный опыт каждого гостя. Моё кредо — отказ от роли «говорящей энциклопедии» в пользу роли «проводника во времени».
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