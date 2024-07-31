2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Сегодня в 12:00
5 авг в 19:00
1 000₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВлюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 8 800₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по историческому Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
6 авг в 11:00
8 авг в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 июля 2024Спасибо Марине! Замечательная Экскурсия. Маршрут не длинный, но очень много интересной информации от основания города до его современности.
- ААнастасия30 июля 2024Мы с подругой - гости города, и на этой экскурсии замечательно провели время! Экскурсовод Марина рассказывала не только содержательно, но и ярко. Удобный маршрут, удачное время (летний вечер). Мы замотивированы посетить город ещё раз, посмотреть некоторые достопримечательности более детально.
- ЕЕлена25 июля 2024Экскурсия была очень интересная. Свозили в музей боевой техники, но посмотрела только где находятся автомобили разных эпох и производителей. Такая
- ЕЕкатерина16 июля 2024Спасибо за интересную экскурсию и интересные факты про город, его жителей, царскую семью! Благодаря наличию автомобиля объяли необъятное! Спасибо за рекомендации где поесть и что посмотреть!
- ВВладимир14 июля 2024Большое спасибо экскурсоводу Елизавета за отличную экскурсию! Все было супер!
- ННаталья9 июля 2024Интересно, познавательно, позитивно, емко и структурированно! Спасибо, Марина!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Памятник The Beatles»
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