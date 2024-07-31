Памятник The Beatles – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник The Beatles» в Екатеринбурге, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Три моста истории
Пешая
103 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Три моста истории»: историческое путешествие по Екатеринбургу
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Начало: На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Сегодня в 12:00
5 авг в 19:00
1 000 за человека
Влюбиться в Екатеринбург за один день
На машине
151 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Екатеринбург за один день
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга за один день, узнав его историю и современные достопримечательности
11 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 8 800 за всё до 3 чел.
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Пешая
16 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по историческому Екатеринбургу
Проведите незабываемое время, погружаясь в историю и культуру Екатеринбурга, следуя по течению реки Исеть
Начало: Возле Исторического сквера
6 авг в 11:00
8 авг в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Три моста истории
    Спасибо Марине! Замечательная Экскурсия. Маршрут не длинный, но очень много интересной информации от основания города до его современности.
  • А
    Анастасия
    30 июля 2024
    Три моста истории
    Мы с подругой - гости города, и на этой экскурсии замечательно провели время! Экскурсовод Марина рассказывала не только содержательно, но и ярко. Удобный маршрут, удачное время (летний вечер). Мы замотивированы посетить город ещё раз, посмотреть некоторые достопримечательности более детально.
  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Влюбиться в Екатеринбург за один день
    Экскурсия была очень интересная. Свозили в музей боевой техники, но посмотрела только где находятся автомобили разных эпох и производителей. Такая
    читать дальше

    шикарная экспозиция. А также мне показали памятник героям из моего любимого фильма "Офицеры". Заезжали также в женский монастырь. Экскурсовод Лиза специалист своего дела. Спасибо ей большое за интересные рассказы про город.

  • Е
    Екатерина
    16 июля 2024
    Влюбиться в Екатеринбург за один день
    Спасибо за интересную экскурсию и интересные факты про город, его жителей, царскую семью! Благодаря наличию автомобиля объяли необъятное! Спасибо за рекомендации где поесть и что посмотреть!
    Спасибо за интересную экскурсию и интересные факты про город, его жителей, царскую семью!Спасибо за интересную экскурсию и интересные факты про город, его жителей, царскую семью!Спасибо за интересную экскурсию и интересные факты про город, его жителей, царскую семью!Спасибо за интересную экскурсию и интересные факты про город, его жителей, царскую семью!Спасибо за интересную экскурсию и интересные факты про город, его жителей, царскую семью!Спасибо за интересную экскурсию и интересные факты про город, его жителей, царскую семью!
  • В
    Владимир
    14 июля 2024
    Влюбиться в Екатеринбург за один день
    Большое спасибо экскурсоводу Елизавета за отличную экскурсию! Все было супер!
  • Н
    Наталья
    9 июля 2024
    Три моста истории
    Интересно, познавательно, позитивно, емко и структурированно! Спасибо, Марина!
    Интересно, познавательно, позитивно, емко и структурированно! Спасибо, Марина!Интересно, познавательно, позитивно, емко и структурированно! Спасибо, Марина!Интересно, познавательно, позитивно, емко и структурированно! Спасибо, Марина!Интересно, познавательно, позитивно, емко и структурированно! Спасибо, Марина!Интересно, познавательно, позитивно, емко и структурированно! Спасибо, Марина!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Памятник The Beatles»

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  5. Ельцин Центр
  6. Набережная
  7. Ганина яма
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Памятник The Beatles" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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