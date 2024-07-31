Е Елена Три моста истории Спасибо Марине! Замечательная Экскурсия. Маршрут не длинный, но очень много интересной информации от основания города до его современности.

А Анастасия Три моста истории Мы с подругой - гости города, и на этой экскурсии замечательно провели время! Экскурсовод Марина рассказывала не только содержательно, но и ярко. Удобный маршрут, удачное время (летний вечер). Мы замотивированы посетить город ещё раз, посмотреть некоторые достопримечательности более детально.

Е Елена Влюбиться в Екатеринбург за один день читать дальше шикарная экспозиция. А также мне показали памятник героям из моего любимого фильма "Офицеры". Заезжали также в женский монастырь. Экскурсовод Лиза специалист своего дела. Спасибо ей большое за интересные рассказы про город. Экскурсия была очень интересная. Свозили в музей боевой техники, но посмотрела только где находятся автомобили разных эпох и производителей. Такая

Е Екатерина Влюбиться в Екатеринбург за один день Спасибо за интересную экскурсию и интересные факты про город, его жителей, царскую семью! Благодаря наличию автомобиля объяли необъятное! Спасибо за рекомендации где поесть и что посмотреть!

В Владимир Влюбиться в Екатеринбург за один день Большое спасибо экскурсоводу Елизавета за отличную экскурсию! Все было супер!