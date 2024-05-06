3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
4 сен в 10:30
5 сен в 10:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Из Екатеринбурга с любовью: авторская фотосессия
Увидеть город глазами местной жительницы и получить на память снимки в лучших локациях
4 авг в 10:00
5 авг в 10:00
6 700₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по набережной Исети
Пройти вдоль главной реки Екатеринбурга, шаг за шагом раскрывая её историю, смыслы и легенды
Начало: У Макаровского моста
5 авг в 11:00
6 авг в 11:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 мая 2024Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
- ЕЕлена10 февраля 2024Это был запоминающийся день! Спасибо огромное! Экскурсовод не просто знакомит со своим городом, но и погружает в его дух, щедро
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Памятник клавиатуре»
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