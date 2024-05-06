читать дальше делится знаниями, искренне заинтересован в общении! В холодную погоду очень выручил комби формат: часть на авто, часть пешком. Время пролетело на одном дыхании! А сколько полезной информации по сувенирам, ресторанам, музеям!!!

Это был запоминающийся день! Спасибо огромное! Экскурсовод не просто знакомит со своим городом, но и погружает в его дух, щедро