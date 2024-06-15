Описание экскурсии

Что вас ожидает: Уралмаш в лицах Вместе мы узнаем историю строительства крупнейшего завода в России, который славится по всему миру своими шагающими экскаваторами и спецмашинами. Расскажу вам о трудовом подвиге его работников в годы Великой Отечественной войны, а также о герое-разведчике Николае Кузнецове и других выдающихся людях, чьи имена связаны с этим промышленным гигантом. Узнаете о жизни рабочих, их условиях труда и том, чем они занимались в свободное время. Мир советской архитектуры Путешествие продолжится по разным жилым районам Уралмаша, от замысловатых домов первых рабочих до элитного квартала «Дворянское гнездо». Оцените преобразование архитектурных стилей, использованных при строительстве жилищных комплексов разных периодов. Прикоснитесь к конструктивистскому наследию, увидите уникальные сооружения, такие как Белая водонапорная башня, которая стала образцом авангардного искусства и вошла в учебники истории архитектуры. Я расскажу вам о создателях этих проектов, используемых материалах и уникальных чертах, которые делают каждый дом уникальным. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.