Погрузитесь в атмосферу 1928 года, когда на севере Свердловска началось возведение гигантского завода и жилищного комплекса — Уралмаша.
Конструктивистские здания и знаменитая Белая водонапорная башня возвышаются перед вами, отражая особенности типовой советской архитектуры.
Конструктивистские здания и знаменитая Белая водонапорная башня возвышаются перед вами, отражая особенности типовой советской архитектуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Уралмаш в лицах Вместе мы узнаем историю строительства крупнейшего завода в России, который славится по всему миру своими шагающими экскаваторами и спецмашинами. Расскажу вам о трудовом подвиге его работников в годы Великой Отечественной войны, а также о герое-разведчике Николае Кузнецове и других выдающихся людях, чьи имена связаны с этим промышленным гигантом. Узнаете о жизни рабочих, их условиях труда и том, чем они занимались в свободное время. Мир советской архитектуры Путешествие продолжится по разным жилым районам Уралмаша, от замысловатых домов первых рабочих до элитного квартала «Дворянское гнездо». Оцените преобразование архитектурных стилей, использованных при строительстве жилищных комплексов разных периодов. Прикоснитесь к конструктивистскому наследию, увидите уникальные сооружения, такие как Белая водонапорная башня, которая стала образцом авангардного искусства и вошла в учебники истории архитектуры. Я расскажу вам о создателях этих проектов, используемых материалах и уникальных чертах, которые делают каждый дом уникальным. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Первой пятилетки
Завершение: Белая башня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
15 июня 2024
Интересная экскурсия по прошлому Уралмаша с интересными фотографиями и деталями в приятном изложении от Татьяны.
Ч
Чильдинова
12 июня 2024
Бывают в этой жизни гиды от Бога. Так вот - гид Татьяна именно такая. Рассказ льется из нее нескончаемым потоком, с датами, интересными моментами, личными наблюдениями. Очень позитивно настроенная дама! Очень складный и мега подробный рассказ! Один из лучших гидов за все мои поездки!
Г
Гульназ
14 мая 2024
Экскурсия прошла на одном дыхании. Лучше и быть не могло! Экскурсоводу Татьяне огромная благодарность!!!
Б
Бобкова
5 мая 2024
Прекрасный гид Татьяна, все очень подробно рассказала об истории района Уралмаш. С большой любовью к своему родному району, сопровождая свой рассказ историческими фотографиями, стихами, историями из жизни. Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию! Кроме нее Татьяна прислала нам несколько документальных фильмов. Обязательно посмотрим еще дома!
Е
Екатерина
15 апр 2024
Очень интересная экскурсия. Видно, что Татьяна (экскурсовод) действительно знает и любит свой город. Большое спасибо!
Н
Наталья
10 апр 2024
Спасибо за интересную экскурсию! Татьяна подстроилась под наш график. Очень благодарны! Интересная экскурсия, всем рекомендуем! Татьяна ведёт и другие экскурсии по центру и пр.
Н
Надежда
14 мар 2024
Экскурсия очень понравилась. Хорошо, что сохранена история Уралмаша. Удивительное переплетение прошлого и настоящего.
Бесподобная подача материала экскурсоводом.
Бесподобная подача материала экскурсоводом.
Н
Наталия
21 фев 2024
Отличная экскурсия! Получили массу приятных эмоций. Узнали много нового и интересного! Поделились своими знаниями))) Еще, бонусом, приобрели приятные сувениры
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