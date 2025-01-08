Исследовать заводской район, ставший в 90-е логовом крупнейшей бандитской группировки Урала
Приглашаю на экскурсию по Уралмашу всех, кто интересуется заводами, индустриальными кварталами, конструктивистской архитектурой и бандитскими окраинами! Я расскажу, в каких условиях жили первые строители Уралмаша, как во время войны здесь начали массово производить танки, где собирались местные стиляги и как сформировался уралмашевский преступный клан.
Площадь Первой Пятилетки. Место, откуда начался Уралмаш. Раньше здесь стояли избы и землянки первостроителей, сейчас — проходная завода с музеем и супрематический крест.
Жилые конструктивистские дома. В 30-е годы их населяли изобретатели, инженеры, учёные, конструкторы мирового уровня и партийные деятели. Я расскажу про их непростые судьбы и вклад в индустриальную мощь страны.
Дом Техучёбы. Здесь работал разведчик Николай Кузнецов, во время Великой Отечественной войны заброшенный за линию фронта под видом немецкого офицера.
Белая башня. Вы увидите футуристическую водонапорную башню, которую называют «музой уральского конструктивизма». А также расположенный за ней лесной массив, где во время строительства завода искали золото.
Танковая дорога. Место, где обкатывали только что произведённые танки. Это единственная на Уралмаше улица, вымощенная брусчаткой.
Центр культуры «Урал». Здесь начал музыкальный путь будущий создатель «Песняров» Владимир Мулявин. Рядом находился пятачок, где в 50-е годы собирались стиляги Уралмаша.
Район «Афган». Я покажу вам дома, захваченные ветеранами Афганистана и выдержавшие в бандитские девяностые полугодовую осаду.
Современный Уралмаш. Мы оценим произведения местных уличных художников, отражающие прошлое и настоящее района.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Mercedes Vito или Volkswagen Caravelle, вмещающем 6 пассажиров
По запросу я могу провести экскурсию для большего количества людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 1764 туристов
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь живу в Екатеринбурге. Показываю родной город путешественникам с 2016 года. Также занимаюсь спортивным туризмом: сплавляюсь по рекам и хожу по уральским горам и пещерам. С радостью расскажу вам о нашем удивительном и многогранном крае!