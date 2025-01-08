Приглашаю на экскурсию по Уралмашу всех, кто интересуется заводами, индустриальными кварталами, конструктивистской архитектурой и бандитскими окраинами! Я расскажу, в каких условиях жили первые строители Уралмаша, как во время войны здесь начали массово производить танки, где собирались местные стиляги и как сформировался уралмашевский преступный клан.

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Ваш гид в Екатеринбурге

Сергей Ваш гид в Екатеринбурге

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Площадь Первой Пятилетки. Место, откуда начался Уралмаш. Раньше здесь стояли избы и землянки первостроителей, сейчас — проходная завода с музеем и супрематический крест.

Жилые конструктивистские дома. В 30-е годы их населяли изобретатели, инженеры, учёные, конструкторы мирового уровня и партийные деятели. Я расскажу про их непростые судьбы и вклад в индустриальную мощь страны.

Дом Техучёбы. Здесь работал разведчик Николай Кузнецов, во время Великой Отечественной войны заброшенный за линию фронта под видом немецкого офицера.

Белая башня. Вы увидите футуристическую водонапорную башню, которую называют «музой уральского конструктивизма». А также расположенный за ней лесной массив, где во время строительства завода искали золото.

Танковая дорога. Место, где обкатывали только что произведённые танки. Это единственная на Уралмаше улица, вымощенная брусчаткой.

Центр культуры «Урал». Здесь начал музыкальный путь будущий создатель «Песняров» Владимир Мулявин. Рядом находился пятачок, где в 50-е годы собирались стиляги Уралмаша.

Район «Афган». Я покажу вам дома, захваченные ветеранами Афганистана и выдержавшие в бандитские девяностые полугодовую осаду.

Современный Уралмаш. Мы оценим произведения местных уличных художников, отражающие прошлое и настоящее района.

Организационные детали