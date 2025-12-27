Вы окажетесь в гигантском «архитектурном манифесте» под открытым небом. Мы будем читать улицы и площади как текст, написанный архитекторами-авангардистами. Вы поймёте, как с помощью кирпича и бетона пытались построить новое общество, где всё — от фасада дома до планировки кухни — служило одной цели. И узнаете, как эта великая утопия живёт сегодня.

Ваш гид в Екатеринбурге

Площадь Первой Пятилетки — архитектурный и идеологический центр соцгорода. Здесь находилась центральная проходная завода, трибуна для митингов (с неё выступал Фидель Кастро) и памятник наркому Орджоникидзе.

«Дворянское гнездо» — квартал «домов улучшенного качества» для инженеров и руководства завода. Отличается анфиладной планировкой квартир, паркетом, холодильными шкафами и парком, разбитым во дворе, а не на улице.

Гостиница «Мадрид» — здание в стиле конструктивизма, которое, хоть и проектировалось как гостиница, стало общежитием. Название получило в честь испанских революционеров, боровшихся с фашизмом.

А ещё — бульвар Культуры, Дом-пила, Фабрика-кухня, типовая школа № 22, 100-квартирный дом и многое другое.

О концепции «города-сада», где всё подчинено одной цели — освободить рабочего от бытовых хлопот и воспитать в нём коллективиста

Как эта утопия воплощалась в конкретных зданиях: фабрики-кухни, ДК вместо церквей и дома-коммуны, стиравшие границы между личным и общественным

Как современные жители приспосабливают исторические здания под свои нужды

Какую цену заплатили люди за индустриальный рывок и как мечта о светлом будущем столкнулась с реальностью

