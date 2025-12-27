Мои заказы

Прогулка по Уралмашу

Путешествие на машине времени в эпоху великих утопий
Вы окажетесь в гигантском «архитектурном манифесте» под открытым небом. Мы будем читать улицы и площади как текст, написанный архитекторами-авангардистами.

Вы поймёте, как с помощью кирпича и бетона пытались построить новое общество, где всё — от фасада дома до планировки кухни — служило одной цели. И узнаете, как эта великая утопия живёт сегодня.
Описание экскурсии

Площадь Первой Пятилетки — архитектурный и идеологический центр соцгорода. Здесь находилась центральная проходная завода, трибуна для митингов (с неё выступал Фидель Кастро) и памятник наркому Орджоникидзе.

«Дворянское гнездо» — квартал «домов улучшенного качества» для инженеров и руководства завода. Отличается анфиладной планировкой квартир, паркетом, холодильными шкафами и парком, разбитым во дворе, а не на улице.

Гостиница «Мадрид» — здание в стиле конструктивизма, которое, хоть и проектировалось как гостиница, стало общежитием. Название получило в честь испанских революционеров, боровшихся с фашизмом.

А ещё — бульвар Культуры, Дом-пила, Фабрика-кухня, типовая школа № 22, 100-квартирный дом и многое другое.

Мы поговорим

  • О концепции «города-сада», где всё подчинено одной цели — освободить рабочего от бытовых хлопот и воспитать в нём коллективиста
  • Как эта утопия воплощалась в конкретных зданиях: фабрики-кухни, ДК вместо церквей и дома-коммуны, стиравшие границы между личным и общественным
  • Как современные жители приспосабливают исторические здания под свои нужды
  • Какую цену заплатили люди за индустриальный рывок и как мечта о светлом будущем столкнулась с реальностью

И не только!

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек, доплата за каждого следующего участника — 1000 ₽.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Первой Пятилетки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 55 туристов
Я родилась в Свердловске, живу в Екатеринбурге! С удовольствием расскажу, как менялся мой город, о том, что я видела своими глазами и что прочитала в книгах! Аттестованный гид-экскурсовод с 2024 года.

