Если вы хотите лишённый эмоций рассказ «как на пластинке», то я буду для вас бесполезна. Как гид, я ставлю настроение своих туристов и их эмоции на первое место, создаю экскурсию в форме увлекательного рассказа и, конечно же, на основе обратного отклика, полученного от вас. У вас не получится остаться равнодушными к тайнам царской семьи.

Описание экскурсии

Наше путешествие начнется в историческом центре Екатеринбурга, где каждая улица и здание хранят свои уникальные истории. Вы сможете узнать о развитии этого города с момента его основания и до наших дней. Погружение в атмосферу прошлого позволит вам познакомиться с людьми, событиями и культурой этого замечательного места.

Храм на Крови

Одним из самых значимых символов Екатеринбурга является Храм на Крови. Это место связано с трагическими событиями, произошедшими с царской семьей. Здесь вы сможете глубже понять историю последних дней Романовых и узнать много интересного о временах Российской империи.

Ново-Тихвинский женский монастырь

Далее мы посетим Ново-Тихвинский женский монастырь, где духовность и история переплетаются. Вы услышите увлекательные рассказы о монастырской жизни и о том, какую роль это место сыграло в истории региона.

Граница Европа-Азия

Екатеринбург уникален своим географическим положением, и мы окажемся в месте, где встречаются два континента — Европа и Азия. Это символическое место станет незабываемой точкой на карте вашего путешествия.

Мужской монастырь на Ганиной Яме

Завершение нашей экскурсии будет посвящено Мужскому монастырю на Ганиной Яме. Это место тесно связано с историей России и судьбой царской семьи. Вы узнаете о тайнах, связанных с этим местом, и почтите память тех, кто здесь похоронен.

Важная информация

Пожалуйста, одевайтесь комфортно в зависимости от погоды и выбирайте удобную обувь для прогулки.