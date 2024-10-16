Если вы хотите лишённый эмоций рассказ «как на пластинке», то я буду для вас бесполезна.
Как гид, я ставлю настроение своих туристов и их эмоции на первое место, создаю экскурсию в форме увлекательного рассказа и, конечно же, на основе обратного отклика, полученного от вас. У вас не получится остаться равнодушными к тайнам царской семьи.
Наше путешествие начнется в историческом центре Екатеринбурга, где каждая улица и здание хранят свои уникальные истории. Вы сможете узнать о развитии этого города с момента его основания и до наших дней. Погружение в атмосферу прошлого позволит вам познакомиться с людьми, событиями и культурой этого замечательного места.
Храм на Крови
Одним из самых значимых символов Екатеринбурга является Храм на Крови. Это место связано с трагическими событиями, произошедшими с царской семьей. Здесь вы сможете глубже понять историю последних дней Романовых и узнать много интересного о временах Российской империи.
Ново-Тихвинский женский монастырь
Далее мы посетим Ново-Тихвинский женский монастырь, где духовность и история переплетаются. Вы услышите увлекательные рассказы о монастырской жизни и о том, какую роль это место сыграло в истории региона.
Граница Европа-Азия
Екатеринбург уникален своим географическим положением, и мы окажемся в месте, где встречаются два континента — Европа и Азия. Это символическое место станет незабываемой точкой на карте вашего путешествия.
Мужской монастырь на Ганиной Яме
Завершение нашей экскурсии будет посвящено Мужскому монастырю на Ганиной Яме. Это место тесно связано с историей России и судьбой царской семьи. Вы узнаете о тайнах, связанных с этим местом, и почтите память тех, кто здесь похоронен.
Важная информация
Пожалуйста, одевайтесь комфортно в зависимости от погоды и выбирайте удобную обувь для прогулки.
Начало: Станция метро Площадь 1905 года, Екатеринбург
Завершение: Площадь 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
16 окт 2024
Экскурсовод Ирина Никитенко проводила для меня индивидуальную экскурсию в Екатеринбурге по теме «Романовы», общая длительность была почти 5 часов. Встретила на машине в аэропорту Кольцово на личном автомобиле, экскурсия и читать дальше
общее знакомство с городом началось уже оттуда. Посетили и Храм на крови, и Ганину яму, и еще одно место предположительного обнаружения останков царской семьи, заехали в Ново-Тихвинский женский монастырь, поприсутствовали на вечерней службе (очень необычной, с хоровым пением и раскачиванием подвесной лампы с звенящими колокольчиками, не знаю как правильно называется). И все это время практически ни на минуту не «выпадали» из экскурсии, и стоим, и едем – безостановочно интересный последовательный рассказ о Романовых и заодно об истории Екатеринбурга и Урала! Также отдельно хочу выделить комфортное вождение Ириной автомобиля, даже не замечаешь, что едешь, не отвлекает от рассказа. В общем, оценка данной экскурсии и работы Ирины - точно «5» из пяти, рекомендую!
М
Мария
26 сен 2024
Так редко удается встретить увлеченного и влюбленного в свое дело профессионала. Ведь это залог успешного мероприятия и гарантия того, что заказчик останется доволен. Ирина один из этих самородков, аккредитованный по читать дальше
всем темам от религиозной до криминальной, от бюджетной пешеходной городской до автомобильной природной загородной или водной. Если вы приехали в Екатеринбург и хотите в него влюбиться, уехать с позитивными эмоциями и непременным желанием вернуться, то вам нужна Ирина. Она учтет все пожелания, на ходу перестроит маршрут под ваши потребности, окружит заботой в виде шарфа, дождевика и напоет невероятно вкусным авторским травяным чаем и угостит сладким. Еще ваш ждут презенты, красиво оформленные, сделанные с любовью многогранной талантливой Ириной. Они всегда разные с учетом специфики клиента. Проверено намоем опыте, вас не оставит равнодушным формат дегустации города в компании Ирины. Ее поистине энциклопедические знания смогут ответить на любой ваш вопрос и устранят пробелы в знании истории и специфики Уральской земли. Ирина креативная и талантливая, всегда в творческом поиске и поэтому перечень экскурсий постоянно пополняется.
A
AvtoNa
22 авг 2024
Провели два чудных дня с Ириной. Рада, что обратилась именно кней. Ирина не просто знающий и интересный экскурсовод, но и замечательный человек, который всё предусмотрит, чтобы её гостям было комфортно и подстроится под любую cитуацию. Спасибо!
А
Андрей
21 авг 2024
Экскурсия проведена интересно, со знанием дела. Рад, что не ошибся в выборе. Опросил всех своих участников, всем очень понравилось.
А
Александра
20 авг 2024
Ирина, спасибо вам большое! Вы профессионал своего дела!
И
Ирина
18 авг 2024
Ирина, Спасибо, Вы виртуозно реабилитировали город в наших, избалованных Питером глазах)) Уже порекомендовали Вас друзьям и знакомым!! Успехов! Процветания! Творческих идей! Хорошего дня!
О
Олеся
17 июл 2024
Ирина! Спасибо огромное за экскурсию!!! Всё было замечательно с начала нашей встречи - пунктуальность и Ваша приветливость ‚ мы действительно чувствовали, что приехали в гости лично к Вам! Вобще, 5-ти часовую экскурсию ‚ сложно выслушать ‚ НО с Вами время пролетело не заметно! Было очень интересно!
А
Артур
5 июл 2024
Пожалуй одна из самых продолжительных и самых лучших экскурсий в моей жизни! Выражаю огромную благодарность Ирине, настоящий профессионал и знаток Екатеринбурга. Грамотно составленная программа со всеми нюансами, вплоть до посещения туалетов)) Очень интересный собеседник, и очень душевный человек! Крайне рекомендую!
М
Мария
30 июн 2024
Спасибо, за отличную экскурсию!
С
Сабина
18 мая 2024
Приехали на несколько дней в командировку по работе в Екатеринбург, решили вечером познакомиться с городом! Хочется сказать огромнейшее спасибо Ирине за невероятно интересную и познавательную экскурсию! Очень живо и интересно рассказывает, на все интересующие вопросы отвечает. Очень заметно, что человек занимается тем, что ему нравится! Будет возможность посетить город повторно, то обязательно выберем экскурсию с Ириной
Г
Гаянэ
16 апр 2024
Огромная благодарность Ирине! Ее голос завораживает, и хочется слушать бесконечно! Были на экскурсии с мужем и ребенок 7лет. Провели вместе с10 утра до 18 примерно, память на всю жизнь! Гид с душой и исторически подкованный человек! Спасибо! Жаль приезжали на пару дней.
А
Алексей
16 апр 2024
Огромная благодарность за экскурсию. Познавательно, эмоционально, продуманный маршрут, не скучные истории. Рекомендую!!!