Мы отправимся в прошлое. Сначала — в очень далёкое, чтобы узнать, как осваивались территории Урала. Взглянем на живших здесь зверей.
Выясним, почему люди выбрали для стоянок берег озера Шарташ и какие жертвоприношения совершали в каменных чашах.
Постепенно выйдем тропой истории ко временам золотой лихорадки, а затем — к современности и влиянию человека на природу Урала.
Выясним, почему люди выбрали для стоянок берег озера Шарташ и какие жертвоприношения совершали в каменных чашах.
Постепенно выйдем тропой истории ко временам золотой лихорадки, а затем — к современности и влиянию человека на природу Урала.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
- Шарташские каменные палатки — Большие и Малые. Так называются выходы коренных пород на поверхность Шарташского гранитного массива палеозойского периода
- Круглая каменная чаша, которая использовалась в ритуалах жертвоприношений
- Арт-объект «Радио», в прошлом — опорный пункт государственной геодезической сети. Уникален тем, что построен не из металлических конструкций, как обычно, а из бетона. Выполнял важную функцию в годы Великой Отечественной войны
- Озеро Шарташ, на берегах которого расположены 5 стоянок древнего человека. Всю прелесть озера мы оценим не только воочию, но и с помощью фрагментов художественных фильмов, стихов А. Барто, воспоминаний В. Маяковского и Б. Пастернака, отдыхавших на озере
- Карьер Каменный Цветок с арт-объектом, выполненным по мотивам сказок П. Бажова
- Палеопарк с бронзовыми скульптурами древних животных, ранее обитавших на этих территориях. Среди них — мамонт, пещерный лев, носорог, бизон
- Озёрную морену — нагромождение гранитных глыб, напоминающих о ледниковом периоде на Среднем Урале
- Кузню Александра Лесякова с галереей сказочных персонажей, изготовленных традиционным методом ручной ковки
Вы узнаете:
- Почему скальные выходы на Урале называют палатками
- Как происходило заселение этих территорий
- О каких древних ритуалах рассказывают археологические находки
- Как человек влияет на природные ландшафты и что из этого выходит
- Что послужило началом золотой лихорадки в России
И многое другое!
Организационные детали
Особой физической подготовки не требуется.
в понедельник, вторник и пятницу в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк «Каменные палатки»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 149 туристов
Я Юлия Махова, учитель истории высшей квалификационной категории с солидным стажем и аттестованный экскурсовод со стажем 7 лет. Родилась и выросла на Урале, чем горжусь. Организатор экскурсий не только по городу Екатеринбургу, но и по Свердловской области. С удовольствием работаю с семьями с детьми. Очень хочу, чтобы мой Урал путешественники полюбили так же, как я.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 авг 2024
Очень понравилась эта экскурсия, увлекательно, живой рассказ. Множество фактов о природе и истории города. И юной девушке понравилось, экскурсовод Юлия действительно заинтересовала и мне было все интересно, все запомнилось
E
Elena
13 авг 2024
Интересная экскурсия. Очень понравилось, что большую часть пути проехали на машинке. Много увидели и не очень устали.
Лилия
13 авг 2024
Приятная прогулка по лесопарку с весьма познавательной информацией об истории этого
места: геологической, этнографической, политической, экономической. Благодаря использованию гольфкара, осмотрели дальние уголки парка.
места: геологической, этнографической, политической, экономической. Благодаря использованию гольфкара, осмотрели дальние уголки парка.
Входит в следующие категории Екатеринбурга
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