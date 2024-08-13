Шарташские были

Погулять по каменным палаткам, заглянуть в традиционную кузню и палеопарк с пещерным львом
Мы отправимся в прошлое. Сначала — в очень далёкое, чтобы узнать, как осваивались территории Урала. Взглянем на живших здесь зверей.

Выясним, почему люди выбрали для стоянок берег озера Шарташ и какие жертвоприношения совершали в каменных чашах.

Постепенно выйдем тропой истории ко временам золотой лихорадки, а затем — к современности и влиянию человека на природу Урала.
5
3 отзыва
Шарташские были
Шарташские были
Шарташские были
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

  • Шарташские каменные палатки — Большие и Малые. Так называются выходы коренных пород на поверхность Шарташского гранитного массива палеозойского периода
  • Круглая каменная чаша, которая использовалась в ритуалах жертвоприношений
  • Арт-объект «Радио», в прошлом — опорный пункт государственной геодезической сети. Уникален тем, что построен не из металлических конструкций, как обычно, а из бетона. Выполнял важную функцию в годы Великой Отечественной войны
  • Озеро Шарташ, на берегах которого расположены 5 стоянок древнего человека. Всю прелесть озера мы оценим не только воочию, но и с помощью фрагментов художественных фильмов, стихов А. Барто, воспоминаний В. Маяковского и Б. Пастернака, отдыхавших на озере
  • Карьер Каменный Цветок с арт-объектом, выполненным по мотивам сказок П. Бажова
  • Палеопарк с бронзовыми скульптурами древних животных, ранее обитавших на этих территориях. Среди них — мамонт, пещерный лев, носорог, бизон
  • Озёрную морену — нагромождение гранитных глыб, напоминающих о ледниковом периоде на Среднем Урале
  • Кузню Александра Лесякова с галереей сказочных персонажей, изготовленных традиционным методом ручной ковки

Вы узнаете:

  • Почему скальные выходы на Урале называют палатками
  • Как происходило заселение этих территорий
  • О каких древних ритуалах рассказывают археологические находки
  • Как человек влияет на природные ландшафты и что из этого выходит
  • Что послужило началом золотой лихорадки в России

И многое другое!

Организационные детали

Особой физической подготовки не требуется.

в понедельник, вторник и пятницу в 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в парк «Каменные палатки»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
13 авг 2024
Очень понравилась эта экскурсия, увлекательно, живой рассказ. Множество фактов о природе и истории города. И юной девушке понравилось, экскурсовод Юлия действительно заинтересовала и мне было все интересно, все запомнилось
E
13 авг 2024
Интересная экскурсия. Очень понравилось, что большую часть пути проехали на машинке. Много увидели и не очень устали.
Лилия
13 авг 2024
Приятная прогулка по лесопарку с весьма познавательной информацией об истории этого
места: геологической, этнографической, политической, экономической. Благодаря использованию гольфкара, осмотрели дальние уголки парка.

Входит в следующие категории Екатеринбурга

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