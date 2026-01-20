19 отзывов

Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино

Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...

«О чём уж точно задумаешься возле этого озера, так это о вечности — ведь водоёму более миллиона лет»