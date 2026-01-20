Индивидуальная
до 10 чел.
Окрестности Екатеринбурга: от Каменных палаток до озера Шарташ
Отправьтесь в путешествие по времени с экскурсией в окрестности Екатеринбурга, где природа и история сливаются воедино
Начало: У входа в парк «Каменные палатки» у подножия камен...
«О чём уж точно задумаешься возле этого озера, так это о вечности — ведь водоёму более миллиона лет»
23 янв в 11:00
26 янв в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самоцветный пояс уральской глубинки (на вашем автомобиле)
Погрузитесь в атмосферу уральской глубинки: марсианские пейзажи, старинные села и уникальные природные объекты ждут вас на этой экскурсии
«Вы погуляете по фантастически живописному Липовскому участку природного заказника «Режевской»: отыщете заброшенный карьер, полюбуетесь изумрудным озером, погрузитесь в удивительный мир минералов и даже найдете свой самоцвет»
23 янв в 08:00
25 янв в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аракуль: путешествие к шихану и озеру
Погрузитесь в атмосферу Урала, поднимитесь на шихан Аракуль и насладитесь видами. Уникальные каменные чаши, древние отпечатки и отдых у озера ждут вас
Начало: Возле Цирка
«Мы поднимемся на самую высокую точку Аракульского шихана, вершину Чемберлен (80 метров): здесь вам откроется вид на бескрайние зеленые горы Южного Урала, украшенные россыпью озер»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
14 300 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Из Екатеринбурга - в сердце бажовских мест
Уникальная возможность насладиться природой и культурой Урала. Прогулка по лесным тропам, отдых у озера и посещение креативного кластера
Начало: У метро Геологическая
«Мы пройдёмся до живописного озера Тальков Камень с прозрачной водой»
Завтра в 12:30
22 янв в 09:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
«Мы прогуляемся по уютной экотропе до озера, обойдём его вокруг и отдохнём на одной из скал»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Аракульские Шиханы и озеро - из Екатеринбурга
Путешествие к Аракульским Шиханам подарит незабываемые виды и спокойствие. Поднимитесь на вершину, насладитесь панорамами и отдохните у озера
Начало: В районе станции метро «Ботаническая»
«По желанию можем заехать ещё на одно красивое озеро»
Завтра в 09:30
22 янв в 09:30
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Вас ждет увлекательное путешествие к истокам истории Екатеринбурга, на место древних цивилизаций
Начало: У парка «Каменные палатки»
«Я расскажу о древних поселениях на территории современного Екатеринбурга вблизи городского озера Шарташ»
Завтра в 13:30
22 янв в 13:30
7300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Аракуль и Аракульские Шиханы - с подъёмом на вершину
Путешествие к Аракульским Шиханам предлагает уникальный опыт: живописный лес, озеро Аракуль и пикник с видом на 11 озёр. Подходит для активных людей
Начало: У вашего отеля в Екатеринбурге
«Озеро Аракуль — сперва просто любуемся видами»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры
Путешествие на Южный Урал: озеро Иткуль, оленья ферма и Черемшанские карьеры. Узнайте больше о природе и животных в этом увлекательном туре
Начало: Около Цирка, метро Геологическая
«Вы в этом убедитесь, когда попадёте на озеро Иткуль, о котором Бажов писал: «Иткуль — озеро на высоком местечке пришлось»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
13 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Музей Бажова, озеро Тальков камень и гора Бессонова - из Екатеринбурга
Откройте для себя чарующие бажовские места: музей, озеро и гора ждут вас в увлекательном путешествии по Сысерти
«Мы прогуляемся по экотропе до озера Тальков камень и обойдём его вокруг»
Завтра в 13:00
30 янв в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пешая экскурсия: озеро Шарташ и «Каменные палатки»
Начало: Вход в Шарташский лесопарк с ул. Высоцкого
«За скалами нас ждёт Арт-объект «Ступенчатый человек» и Амфитеатр • Далее по великолепной аллее лесопарка мы пойдём в сторону озера Шарташ»
Расписание: В любой день и время по согласованию
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Миасс - город в золотой долине и озеро Тургояк
Начало: Глобус
«Вы увидите «город в золотой долине», познакомитесь с его историей и насладитесь красотой знаменитого озера Тургояк — «младшего брата Байкала»»
23 янв в 09:00
24 янв в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Озеро Шарташ и Каменные палатки. Пешая экскурсия
Начало: Остановка общественного транспорта Каменные палатк...
«Легендарные Каменные палатки и древнее озеро Шарташ — всего в нескольких шагах от центра Екатеринбурга»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Зюраткуль: живописное путешествие с треккингом
Легенды Урала, гигантский геоглиф-лось и прогулка к озеру в окружении гор - из Екатеринбурга
«Отдых на берегу озера Зюраткуль»
25 янв в 08:30
1 фев в 08:30
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
