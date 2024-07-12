Шарташский лесопарк — это красочный природный комплекс, расположенный в черте города Екатеринбурга.
Центральным объектом парка является озеро Шарташ — живописный водоем, окруженный сосновыми борами и скальными образованиями.
Центральным объектом парка является озеро Шарташ — живописный водоем, окруженный сосновыми борами и скальными образованиями.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00
Описание экскурсии
Откройте для себя живописные уголки природного комплекса в черте Екатеринбурга вместе с нами. Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Каменными палатками — удивительными скальными образованиями, которые кажутся застывшими в волшебных позах. Помимо Каменных палаток, в лесопарке можно встретить и других обитателей — белок, которые свободно перемещаются по лесу, радуя гостей своим озорным поведением. Наблюдение за их играми и прыжками с ветки на ветку доставляет большое удовольствие. Что вас ждет:• В начале экскурсии мы посетим Скалы «Шарташские Каменные палатки» 2-я площадка на лестнице к скалам. Это удивительное место!:
- За скалами нас ждёт Арт-объект «Ступенчатый человек» и Амфитеатр • Далее по великолепной аллее лесопарка мы пойдём в сторону озера Шарташ. По пути покормим белок и птиц. И устроим небольшую фотосессию.
- Вот мы и оказались на базе отдыха «Карасики». Наш гид расскажет о Татищевских каменоломнях и каменном цветке • Далее мы окажемся на пристани озера Шарташ. Здесь вас ждет рассказ об истории озера.
- В заключении прогуляемся по аллее по ул. Отдыха — тропинке до Арт-объекта Радио и расскажем о Триангуляционной вышке. Важная информация: Минимальная группа от 2-х человек.
По вторникам и четвергам в 13:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Входная группа «Портал»
- Каменные палатки
- Арт-объект «Ступенчатый человек»
- Амфитеатр
- Аллея лесопарка
- Озеро Шарташ
- Пристань
- База отдыха «Карасики»
- Триангуляционная вышка
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в Шарташский лесопарк с ул. Высоцкого
Завершение: Ул. Отдыха
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и четвергам в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Минимальная группа от 2-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
12 июля 2024
Очень приятная экскурсия по лесному парку и озеру. Гид Екатерина отличный собеседник, экскурсия получилась не только интересной, но и душевной, спокойной, какой-то семейной. Можно было искупаться в озере. Единственный момент: место сбора - остановка Каменные палатки или перекрёсток, а не вход с улицы Высоцкого:)))))
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