На прогулке по чудесному лесопарку в черте города вы полюбуетесь пейзажами и научитесь разбираться в местных растениях. Рассмотрите горные породы и узнаете о геологии Уральских гор. Я познакомлю вас с представителями местной фауны. А в компании дружелюбного лабрадора живое общение с природой сделает прогулку особенно атмосферной. С собакой можно играть и фотографироваться!
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы узнаете о происхождении древних Уральских гор. Найдёте тектоническую трещину и увидите застывшую лаву доисторических вулканов. Рассмотрите и подержите в руках минералы и горные породы Каменного пояса земли русской: яшму, аметист, агат, окаменелое дерево, «золото дураков» и др.
- Прогуливаясь по тропинкам и дорожкам лесопарка, вы научитесь определять породы уральских деревьев и кустарников, узнавать по характерному пению местных птиц и сможете разглядеть лесных певцов в бинокль.
- Познакомитесь с четвероногими жителями лесопарка и водоплавающими обитателями озера Шарташ. Сможете покормить с рук озорных белочек, а также деловитых уточек и других пернатых, если они будут не очень заняты;-) А ещё я расскажу о шарташском обитателе, ради которого европейские бёрдвотчеры преодолевают тысячи километров.
В нашей программе:
- Матрацевидные скалы Каменные палатки, возраст которых 300 миллионов лет
- Старинные Татищевские каменоломни, где добывался серый гранит для строительства и облицовки знаменитых зданий Екатеринбурга
- Беличий камень — излюбленное место кормления парковых белочек
- Гигантское «Техногенное гнездо», внутри которого можно посидеть и сфотографироваться
- Живописное озеро Шарташ, изобилующее всякой живностью. Здесь водятся рипус, судак, лещ и золотой карась, подплывают близко к берегу утки и даже ондатры.
Комиссия ЮНЕСКО рассматривает внесение озера Шарташ и прилежащей территории в список мировых охранных объектов. После экскурсии вы поймёте, в чём уникальность этого места.
Кому подойдёт прогулка
Тем, кто любит живое и познавательное общение с природой. Это могут быть как местные жители, так и гости, желающие познакомиться с природными особенностями Урала. И конечно, экскурсия понравится тем, кто неравнодушен к лабрадорам!
Снимки № 4, 5, 6 и 8 сделаны фотографами из Клуба друзей Шарташа.
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа в Шарташский лесопарк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 35 туристов
Позвольте представиться! Меня зовут Наталья. Профессиональный филолог, исследователь, получила дополнительное образование в школе экскурсоводов. Интересуюсь загадочной историей горнозаводского царства и его самобытной столицы — Екатеринбурга, в котором живу с прошлого века. С удовольствием поделюсь с вами тем, что знаю. Мы вместе приподнимем вековую завесу местных тайн и превратим наши экскурсии в лёгкие исследовательские прогулки, наполненные неожиданными инсайтами и новыми впечатлениями!Задать вопрос
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