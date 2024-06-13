На прогулке по чудесному лесопарку в черте города вы полюбуетесь пейзажами и научитесь разбираться в местных растениях. Рассмотрите горные породы и узнаете о геологии Уральских гор. Я познакомлю вас с представителями местной фауны. А в компании дружелюбного лабрадора живое общение с природой сделает прогулку особенно атмосферной. С собакой можно играть и фотографироваться!

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете о происхождении древних Уральских гор. Найдёте тектоническую трещину и увидите застывшую лаву доисторических вулканов. Рассмотрите и подержите в руках минералы и горные породы Каменного пояса земли русской: яшму, аметист, агат, окаменелое дерево, «золото дураков» и др.

Прогуливаясь по тропинкам и дорожкам лесопарка, вы научитесь определять породы уральских деревьев и кустарников, узнавать по характерному пению местных птиц и сможете разглядеть лесных певцов в бинокль.

Познакомитесь с четвероногими жителями лесопарка и водоплавающими обитателями озера Шарташ. Сможете покормить с рук озорных белочек, а также деловитых уточек и других пернатых, если они будут не очень заняты;-) А ещё я расскажу о шарташском обитателе, ради которого европейские бёрдвотчеры преодолевают тысячи километров.

В нашей программе:

Матрацевидные скалы Каменные палатки, возраст которых 300 миллионов лет

Старинные Татищевские каменоломни, где добывался серый гранит для строительства и облицовки знаменитых зданий Екатеринбурга

Беличий камень — излюбленное место кормления парковых белочек

Гигантское «Техногенное гнездо», внутри которого можно посидеть и сфотографироваться

Живописное озеро Шарташ, изобилующее всякой живностью. Здесь водятся рипус, судак, лещ и золотой карась, подплывают близко к берегу утки и даже ондатры.

Комиссия ЮНЕСКО рассматривает внесение озера Шарташ и прилежащей территории в список мировых охранных объектов. После экскурсии вы поймёте, в чём уникальность этого места.

Кому подойдёт прогулка

Тем, кто любит живое и познавательное общение с природой. Это могут быть как местные жители, так и гости, желающие познакомиться с природными особенностями Урала. И конечно, экскурсия понравится тем, кто неравнодушен к лабрадорам!

Снимки № 4, 5, 6 и 8 сделаны фотографами из Клуба друзей Шарташа.

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.