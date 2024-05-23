читать дальше

отзыв, но… Поняла, что никакие строчки не передадут наши ощущения и наше настроение. Елена, спасибо Вам большое - это был чудесный день, и это была прекрасная прогулка! Нам очень повезло с погодой: было солнечно, тепло, вокруг - сплошное буйство красок осеннего леса. Мы увидели великое множество неолитических памятников - тех, что без специального указания оставили бы без внимания точно. Мы увлеченно полазили по самым разнообразным красивущим камням и скалам - и все это под интересный рассказ Елены о прошлом и настоящем этих мест, о природе, о людях. А взятый Еленой специально для нас пакетик с перекусом и подаренные нам камни - тронуло до глубины души:) Очень чувствуется всегда, когда человек искренне увлечен делом, которое делает; Елена - именно такой человек… Очень надеемся на новые встречи!