Треккинг в Екатеринбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Екатеринбурге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к скалам Чертова городища
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Совершить треккинг к могучим скалам, прикоснуться к их тайнам и оценить панорамы Среднего Урала
Начало: В поселке Верх-Нейвинск
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Мы просто в восторге.
  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Треккинг к скалам Чертова городища
    Мы поехали на экскурсию на электричке вместе с Еленой. Пока мы ехали, она с интересом рассказывала нам о минералах и
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    археологических находках. В то время как мы двигались по маршруту на Чёртово городище, Елена показала множество разных растений, следов пребывания животных. Здорово, что мы не просто поднимались вверх, но ещё и послушали интересный рассказ. Но чтобы все успеть, нужно быть готовым к бодрому темпу передвижения и нескольким подъемам. Мы были к этому готовы и смогли достаточно много охватить и посмотреть. Отдельно отмечу, что без гида мы бы вряд ли смогли найти такой маршрут и все интересные локации, так что экскурсия была очень полезной. Большое спасибо!

  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
    Из всех скал Урала мне кажется эти самые доступные и интересные. Маршрут разработан под ваши потребности. Если хотите испытать себя в
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    трекинге, то вы можете пройти 9 км в одну сторону и обратно, если понимаете, что не потянете как новичок, то есть маршрут на 4,5 км в одну сторону. Это очень удобно!

  • Е
    Екатерина
    7 апреля 2024
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
    Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
  • М
    Майя
    16 марта 2024
    Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
    Отличная экскурсия получилась! Спасибо Андрею)
    Отличная экскурсия получилась!Отличная экскурсия получилась!Отличная экскурсия получилась!Отличная экскурсия получилась!
  • А
    Андреяр
    14 марта 2024
    Треккинг к скалам Чертова городища
    Ходил с Алексеем, все божественно
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2023
    Треккинг к скалам Чертова городища
    В середине сентября нам повезло прогуляться с Еленой к скалам Чертова городища. Я долго собиралась с мыслями: хотелось написать развернутый
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    отзыв, но… Поняла, что никакие строчки не передадут наши ощущения и наше настроение. Елена, спасибо Вам большое - это был чудесный день, и это была прекрасная прогулка! Нам очень повезло с погодой: было солнечно, тепло, вокруг - сплошное буйство красок осеннего леса. Мы увидели великое множество неолитических памятников - тех, что без специального указания оставили бы без внимания точно. Мы увлеченно полазили по самым разнообразным красивущим камням и скалам - и все это под интересный рассказ Елены о прошлом и настоящем этих мест, о природе, о людях. А взятый Еленой специально для нас пакетик с перекусом и подаренные нам камни - тронуло до глубины души:) Очень чувствуется всегда, когда человек искренне увлечен делом, которое делает; Елена - именно такой человек… Очень надеемся на новые встречи!

  • А
    Анна
    9 сентября 2023
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке! Спасибо большое!!! Если еще приедем, то только к вам!
    Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке!
  • А
    Александра
    6 сентября 2023
    Треккинг и пикник в природном парке «Оленьи ручьи»
    Поход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратно тоже доставила до места.
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    На привале угостила местной выпечкой. Очень вкусно! Сам путь был достаточно длинный но очень интересный и живописный. Повезло покормить птиц и увидеть местную живность. Рекомендую

    Поход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратноПоход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратноПоход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратноПоход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратно
  • Н
    Наталья
    14 августа 2023
    Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
    Ходили с Еленой на экскурсию Каменные великаны Урала. Всё очень понравилось. Елена встретила нас и провела к удивительному природному памятнику. Оценить их красоту можно только побывав рядом с этими необычными скалами. Всём рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Треккинг и походы»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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