1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: треккинг к загадочным скалам Чертова городища в Екатеринбурге
Откройте для себя загадочный мир Чертова городища! Пройдите по тропам, осмотрите мегалиты и сейды, узнайте легенды древних народов Урала
Начало: В поселке Исеть
27 июня в 09:00
3 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Индивидуальная экскурсия: треккинг и пикник в парке «Оленьи ручьи»
Проведите день в заповедном парке «Оленьи ручьи»: карстовые пещеры, уральские скалы и реликтовые растения. Пикник с пирогами и чаем дополнит путешествие
18 июня в 08:30
20 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каменные великаны Урала: Семь братьев и Три сестры
Совершить треккинг к могучим скалам, прикоснуться к их тайнам и оценить панорамы Среднего Урала
Начало: В поселке Верх-Нейвинск
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Екатеринбурга - к горе Сугомак
Треккинг на высоте 591 метр и спуск в мраморную пещеру
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана23 мая 2024Мы просто в восторге.
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Мы поехали на экскурсию на электричке вместе с Еленой. Пока мы ехали, она с интересом рассказывала нам о минералах и
- ММария23 апреля 2024Из всех скал Урала мне кажется эти самые доступные и интересные. Маршрут разработан под ваши потребности. Если хотите испытать себя в
- ЕЕкатерина7 апреля 2024Спасибо Андрею за отличную экскурсию! Очень красиво, интересно - осталась масса впечатлений))
- ММайя16 марта 2024Отличная экскурсия получилась! Спасибо Андрею)
- ААндреяр14 марта 2024Ходил с Алексеем, все божественно
- ЕЕкатерина3 октября 2023В середине сентября нам повезло прогуляться с Еленой к скалам Чертова городища. Я долго собиралась с мыслями: хотелось написать развернутый
- ААнна9 сентября 2023Замечательная Наталья подарила нам прекрасный день в парке! Спасибо большое!!! Если еще приедем, то только к вам!
- ААлександра6 сентября 2023Поход на оленьи ручьи очень понравился! Спасибо за восхитительный день. Наталия встретила на машине и обратно тоже доставила до места.
- ННаталья14 августа 2023Ходили с Еленой на экскурсию Каменные великаны Урала. Всё очень понравилось. Елена встретила нас и провела к удивительному природному памятнику. Оценить их красоту можно только побывав рядом с этими необычными скалами. Всём рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Треккинг и походы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 74 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август