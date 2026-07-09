На мастер-классе вы душевно проведёте время, овладеете базовыми навыками работы за гончарным кругом или научитесь ручной лепке. Слепите кружку, миску, тарелку, вазочку, горшочек или что-нибудь ещё. А если захотите — распишете изделие красками. Под руководством опытного мастера всё получится даже у тех, кто никогда не держал глину в руках!
Описание мастер-класса
Как проходит мастер-класс
- В уютной студии в центре города вы познакомитесь с мастером
- Расскажете о том, что хотите слепить — а мастер порекомендует глину, способ лепки и декорирования
- Под чутким руководством вы создадите собственное уникальное изделие
Что можно слепить
Вы можете выбрать — лепить на гончарном круге или вручную. Как правило, гости успевают слепить что-то одно: кружку, тарелку, миску, вазочку, подставку под украшение, подсвечник.
Если сложно придумать, что сделать — поможет мастер. У нас есть подборки по техникам лепки и декорирования, керамические образцы
Можно подготовиться заранее — найти референсы, нарисовать экскиз. Мастер сориентирует, каким способом и из какой глины лучше всего воплотить вашу задумку.
Вы также выберете способ декорирования: красками и бесцветным покрытием или цветной глазурью.
Организационные детали
- В стоимость включены все материалы и первый обжиг для работы размером до 20 см по большей стороне в сыром виде. Изготовление работ большего размера — за доплату
- Готовность работ с глазуровкой — через 4–5 недель после мастер-класса
- Мы можем отправить вашу работу транспортной компанией — 300 ₽ + тариф ТК
- Мастер-класс подходит для участников любого возраста, но дети до 5 лет работают только в сопровождении взрослого, который будет помогать лепить (оплата — только за ребёнка)
- На занятие нужно одеться удобно, для работы за гончарным кругом девочкам, девушкам и дамам лучше надеть штаны. Мы выдадим защитные непромокаемые фартуки
Глазуровка работ
- Для того, чтобы керамическими работами можно было пользоваться в быту, их обязательно нужно покрыть глазурью. Это оплачивается отдельно
- Вы можете прийти на дополнительное занятие по росписи глазурями через 2 недели — 990 ₽ за чел., включены все материалы и второй обжиг
- Или вы можете заказать глазуровку мастеру (бесцветной или цветной глазурью в один или два цвета) — 500 ₽
- Мы можем обжечь керамическую работу без глазури — вы получите декоративный предмет, в который не рекомендуем наливать жидкость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 132 туристов
Я — художник-керамист, в Екатеринбурге у меня своя художественная гончарная мастерская, где мы с командой проводим мастер-классы и регулярные занятия. Очень люблю наш город и Урал — и с такой же
Входит в следующие категории Екатеринбурга
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