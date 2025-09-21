В лучах вечерней архитектурной подсветки город обретает своё неповторимое лицо.
Мы прогуляемся по местам, где зарождался Урал, полюбуемся ансамблями и памятниками, заглянем в купеческое прошлое и современный центр с небоскрёбами. И постараемся поймать особенное настроение вечернего Екатеринбурга.
Мы прогуляемся по местам, где зарождался Урал, полюбуемся ансамблями и памятниками, заглянем в купеческое прошлое и современный центр с небоскрёбами. И постараемся поймать особенное настроение вечернего Екатеринбурга.
Описание экскурсии
- Место основания Екатеринбурга — плотинка городского пруда, где возник первый металлургический завод
- Купеческие особняки 19 века в стиле классицизма и эклектики
- Ансамбли и отдельные здания эпохи конструктивизма
- «Екатеринбург-Сити» и «Ельцин-центр»
- Храм на Крови, площадь 1905 года и дворец Харитонова-Расторгуева
- А также памятники, аллеи и площади, красиво подсвеченные вечерними огнями
Вы узнаете:
- о рождении Екатеринбурга как столицы Урала
- судьбах купеческих династий и их вкладе в развитие города
- секретах конструктивизма и роли этого стиля в облике Екатеринбурга
- истории главных городских площадей и храмов
- принципах архитектурной подсветки и концепции художественного освещения
Организационные детали
Если вам сложно пройти нашу программу пешком, экскурсию возможно провести на автомобиле с выходом возле основных достопримечательностей — согласуем в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рима — ваш гид в Екатеринбурге
Я родилась и живу в Екатеринбурге, люблю свой край, природу, изучаю его историю. С 2015 провожу экскурсии по Екатеринбургу и Уралу. Люблю учиться, узнавать новое и делиться своими знаниями. Инженер-эколог, юрист, дипломированный гид. Много путешествую, получаю удовольствие от общения с людьми. Буду рада показать вам Урал и рассказать о нём!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктор
21 сен 2025
Отличная экскурсия, даже дождь нам не помешал и не остановил нашу прогулку. Я думал, мне всё рассказали о Екатеринбурге, но опять открылось что-то новое. Рима, спасибо!!!
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 14:00
29 ноя в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Модный Екатеринбург
Исследуйте стильный Екатеринбург, где история моды переплетается с современностью. Встречи с дизайнерами и уникальные места ждут вас
Начало: На Плотинке
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборЕкатеринбург. Всё и сразу за 6 часов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
19 300 ₽ за всё до 7 чел.