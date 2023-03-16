Согласитесь, приятно, когда вас встречают в аэропорту, особенно если вы впервые в городе. На удобном транспорте мы отвезем вас до места назначения, а по пути посоветуем, что стоит посмотреть, какие музеи и рестораны посетить. Вы узнаете о местных обычаях и субкультурах (о да, у нас, уральцев, есть много интересных течений). О том, что обязательно нужно увидеть за пределами Екатеринбурга. И конечно, об особой уральской кухне, которой посвящают целые фестивали.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Как проходит трансфер

Мы встретим вас в аэропорту и отправимся к вашему отелю через центр города Плотинку, площадь 1905 года, Высоцкий, Ельцин-центр. Этот обзорный трансфер создан, чтобы познакомить вас с Екатеринбургом без скучных «лекций» классических экскурсий. Вас ждёт сопровождение местных, знающих город не понаслышке. Мы расскажем об образе жизни екатеринбуржцев, а также поможем составить список must-visit мест по вашим интересам.

Отдельно поговорим о музеях, ресторанах и кафе, популярных у уральцев — столик можем забронировать прямо по пути. Посоветуем особые рестораны с аутентичной кухней и расскажем, где действительно стоит попробовать кофе, ведь у нас отличные собственные бренды, работая с которыми, наши бариста получают первые места в российских конкурсах. Будут и любопытные факты о достопримечательностях по дороге, а также о нравах уральцев, нашей борьбе «за сквер» и стрит-арте.

Дополнительные опции

Если вы располагаете временем, предлагаем добавить небольшую поездку загород. У нас для вас два варианта на выбор. После программы мы отвезем вас в отель или обратно в аэропорт, если вы в Екатеринбурге транзитом.

Соколиный камень . Вы погрузитесь в природу Урала и увидите знаменитые «каменные палатки» — гранитные скалы-останцы, стоянки древнего человека с сохранившейся писаницей. Устроим свежую прогулку по хвойному лесу с древними лиственницами в два-три обхвата. Трек этой прогулки составит 3 километра и подойдет каждому.

. Вы погрузитесь в природу Урала и увидите знаменитые «каменные палатки» — гранитные скалы-останцы, стоянки древнего человека с сохранившейся писаницей. Устроим свежую прогулку по хвойному лесу с древними лиственницами в два-три обхвата. Трек этой прогулки составит 3 километра и подойдет каждому. Ганина Яма. Вы можете выбрать посещение известного духовного центра — монастыря, созданного на месте, где расстреляли последнего императора страны и членов его семьи. Деревянные храмы впечатляют, особое внимание заслуживает трёхъярусный храм Сергия Радонежского.

Организационные детали