Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом

Вас встретят как друга и отвезут в отель, а по пути расскажут о городе и снабдят ценными лайфхаками

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Ответы на вопросы
Согласитесь, приятно, когда вас встречают в аэропорту, особенно если вы впервые в городе.

На удобном транспорте мы отвезем вас до места назначения, а по пути посоветуем, что стоит посмотреть, какие музеи и рестораны посетить. Вы узнаете о местных обычаях и субкультурах (о да, у нас, уральцев, есть много интересных течений). О том, что обязательно нужно увидеть за пределами Екатеринбурга. И конечно, об особой уральской кухне, которой посвящают целые фестивали.
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Как проходит трансфер

Мы встретим вас в аэропорту и отправимся к вашему отелю через центр города Плотинку, площадь 1905 года, Высоцкий, Ельцин-центр. Этот обзорный трансфер создан, чтобы познакомить вас с Екатеринбургом без скучных «лекций» классических экскурсий. Вас ждёт сопровождение местных, знающих город не понаслышке. Мы расскажем об образе жизни екатеринбуржцев, а также поможем составить список must-visit мест по вашим интересам.

Отдельно поговорим о музеях, ресторанах и кафе, популярных у уральцев — столик можем забронировать прямо по пути. Посоветуем особые рестораны с аутентичной кухней и расскажем, где действительно стоит попробовать кофе, ведь у нас отличные собственные бренды, работая с которыми, наши бариста получают первые места в российских конкурсах. Будут и любопытные факты о достопримечательностях по дороге, а также о нравах уральцев, нашей борьбе «за сквер» и стрит-арте.

Дополнительные опции

Если вы располагаете временем, предлагаем добавить небольшую поездку загород. У нас для вас два варианта на выбор. После программы мы отвезем вас в отель или обратно в аэропорт, если вы в Екатеринбурге транзитом.

  • Соколиный камень. Вы погрузитесь в природу Урала и увидите знаменитые «каменные палатки» — гранитные скалы-останцы, стоянки древнего человека с сохранившейся писаницей. Устроим свежую прогулку по хвойному лесу с древними лиственницами в два-три обхвата. Трек этой прогулки составит 3 километра и подойдет каждому.
  • Ганина Яма. Вы можете выбрать посещение известного духовного центра — монастыря, созданного на месте, где расстреляли последнего императора страны и членов его семьи. Деревянные храмы впечатляют, особое внимание заслуживает трёхъярусный храм Сергия Радонежского.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется в отели в черте города, если вы остановились за пределами Екатеринбурга, напишите нам для расчета стоимости. Вы также можете забронировать и обратный трансфер из отеля в аэропорт.
  • В переписке просим указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа. При желании добавить загородную поездку, сообщите о выбранном варианте: Ганина Яма или Соколиный камень. К стоимости трансфера добавится 3800 рублей. Каждая программа по времени +2,5-3 часа.
  • Также есть варианты трансфера для больших компаний: минивэн на 4-7 мест и микроавтобус

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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