Трансфер + неформальное знакомство с Екатеринбургом
Познакомьтесь с Екатеринбургом во время трансфера: от аэропорта до отеля через центр города с интересными историями и советами местных жителей
Прибыв в Екатеринбург, вас встретят в аэропорту и доставят до отеля через центр города. По пути можно узнать о местных достопримечательностях, ресторанах и музеях. Особое внимание уделяется уральской кухне и читать дальшеуменьшить
культуре. Дополнительно предлагается загородная поездка к Соколиному камню или Ганиной Яме. Это отличный способ познакомиться с городом и его окрестностями, не теряя времени. Бронируйте трансфер и наслаждайтесь комфортом и интересными историями о Екатеринбурге
Лучшее время для трансфера и знакомства с Екатеринбургом - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время можно насладиться всеми прелестями города и его окрестностей. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, трансфер также доступен, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Плотинка
Площадь 1905 года
Высоцкий
Ельцин-центр
Описание трансфер
Как проходит трансфер
Мы встретим вас в аэропорту и отправимся к вашему отелю через центр города Плотинку, площадь 1905 года, Высоцкий, Ельцин-центр. Этот обзорный трансфер создан, чтобы познакомить вас с Екатеринбургом без скучных «лекций» классических экскурсий. Вас ждёт сопровождение местных, знающих город не понаслышке. Мы расскажем об образе жизни екатеринбуржцев, а также поможем составить список must-visit мест по вашим интересам.
Отдельно поговорим о музеях, ресторанах и кафе, популярных у уральцев — столик можем забронировать прямо по пути. Посоветуем особые рестораны с аутентичной кухней и расскажем, где действительно стоит попробовать кофе, ведь у нас отличные собственные бренды, работая с которыми, наши бариста получают первые места в российских конкурсах. Будут и любопытные факты о достопримечательностях по дороге, а также о нравах уральцев, нашей борьбе «за сквер» и стрит-арте.
Дополнительные опции
Если вы располагаете временем, предлагаем добавить небольшую поездку загород. У нас для вас два варианта на выбор. После программы мы отвезем вас в отель или обратно в аэропорт, если вы в Екатеринбурге транзитом.
Соколиный камень. Вы погрузитесь в природу Урала и увидите знаменитые Каменные палатки — гранитные скалы-останцы, стоянки древнего человека с сохранившейся писаницей. Устроим свежую прогулку по хвойному лесу с древними лиственницами в два-три обхвата. Трек этой прогулки составит 3 километра и подойдет каждому.
Ганина Яма. Вы можете выбрать посещение известного духовного центра — монастыря, созданного на месте, где расстреляли последнего императора страны и членов его семьи. Деревянные храмы впечатляют, особое внимание заслуживает трёхъярусный храм Сергия Радонежского.
Организационные детали
Трансфер осуществляется в отели в черте города, если вы остановились за пределами Екатеринбурга, напишите нам для расчета стоимости. Вы также можете забронировать и обратный трансфер из отеля в аэропорт.
В переписке просим указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа. При желании добавить загородную поездку, сообщите о выбранном варианте: Ганина Яма или Соколиный камень. К стоимости трансфера добавится 7500 рублей. Каждая программа по времени +2,5-3 часа.
Также есть варианты трансфера для больших компаний: минивэн на 4-7 мест и микроавтобус
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 821 туриста
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное читать дальшеуменьшить
сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью.
Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Екатерина
Очень удобная экскурсия такого формата, нас встретили и сразу же мы посмотрели город.
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и
ирина
Экскурсия, которая сочетает в себе сразу несколько положительных моментов. Во - первых вы благополучно и комфортно добираетесь до места назначения. Во - вторых получаете обзорную экскурсию по городу из окна читать дальшеуменьшить
автомобиля, которая познакомит вас со всеми основными достопримечательностями города и, в дальнейшем поможет вам сориентироваться с тем, что хотелось бы рассмотреть и узнать более подробно. В случае, если у вас небольшой отрезок времени пребывания в городе, то считаю, что это идеально для короткого знакомства с городом, в любое удобное для Вас время.
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К
Катерина
Отличная экскурсия и очень удобно: обзор города + поездка в лес и трансфер с аэропорта.
Соколиный камень не столь впечатлил, а вот река- замечательное место тиши и гармонии.
Подъем до камня - хороший вызов и увлекательное путешествие)
Граница Азии и Европы.
Гид Ксения - приятная, открытая девушка. Экскурсия - скорее беседа с приятелем без формализма и занудства.
Рекомендую
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Ирина
Благодарим Ксению за теплую встречу в аэропорту. Ксения показала нам Екатеринбург с теплотой и любовью! Влажная и туманная погода располагала к такому виду экскурсии. Неформальное знакомство состоялось и было очень информативно. Советами Ксении воспользовались и остались очень довольны. Спасибо!
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И
Ирина
Спасибо большое Ксении за энергичную познавательную и неформальную экскурсию!
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