Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Представляем вашему вниманию экскурсию «Три моста истории» в Екатеринбурге.Начиная с первого каменного моста города и заканчивая мостом Свердловска, вы узнаете, как из небольшого поселения на берегах Исети возник современный мегаполис.Вас

ждут рассказы о знаменитых личностях, которые оставили свой след в истории города, обзор уникальных архитектурных сооружений и возможность увидеть город с необычных ракурсов. Эта экскурсия станет отличным способом познакомиться с Екатеринбургом, его прошлым и настоящим

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего посетить экскурсию в июне, июле и августе, когда погода в Екатеринбурге наиболее комфортная для прогулок. В это время температура воздуха позволяет наслаждаться открытыми пространствами и видами города без лишних забот о погодных условиях. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и взять с собой зонт или дождевик.

Сейчас август — это идеальное время.