Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

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Три моста истории

Прогуляться по живописной набережной реки Исети, слушая удивительные легенды о жителях Екатеринбурга

Марина
Марина – Гид из Екатеринбурга
Еще недавно здесь мостились деревянные избушки, берега утопали в зарослях, а сейчас — раскинулась современная набережная между первым каменным мостом Екатеринбурга и первым мостом Свердловска.

Вы познакомитесь с историей 📖 города, услышите местные предания и осмотрите главные памятники.

Мы пройдем по трем центральным мостам и отыщем захватывающие панорамы!
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Три моста истории
Три моста истории

Что вас ожидает

Источник жизни
Исеть — градообразующая река. Именно она дала жизнь Екатеринбургу. Мы поговорим о том, как в 1723 году здесь возник завод, вспомним владельцев старинных купеческих особняков и остановимся у визитной карточки: «косого дома». На необычной Токийской набережной вы сможете сфотографироваться с участниками группы «The Beatles» и набрать желание на огромной клавиатуре — такое сообщение Вселенная точно заметит!

Легенды над водой
Мы пройдем мимо «здания-ананаса», перенесемся во времена, когда парк 🌳 был площадью, и откроем тайну одной исчезнувшей улицы. А после перейдем по каменному мосту, построенному 175 лет назад, на другой берег Исети и осмотрим резиденцию Полномочного представителя Президента РФ и городской дендрарий. Вы насладитесь панорамным видом со «сплавного» пешеходного моста на улице Карла Маркса, который ведет к зеленому оазису — аллее Культуры. Завершит наш маршрут первый каменный мост советской власти в Свердловске, облик которого преобразило и дополнило современное граффити.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • В жаркую погоду следует позаботиться о воде и головном уборе, в пасмурную — о зонте или дождевике
Начало и место завершения
🚩 на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории
Три моста истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Марина
Марина
Почти 20 лет живу в Екатеринбурге, очень люблю свой город. Мне хочется делиться красотой улиц, зданий, набережных, парков и пониманием того, что каждый камень несет в себе историю. Я закончила исторический факультет Уральского государственного университета по специальности социально-культурный сервис и туризм, прошла повышение квалификации на курсах экскурсоведения. Одно из моих увлечений — велопрогулки, второе — путешествия, в том числе и по Уралу.
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