Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Источник жизни Исеть — градообразующая река. Именно она дала жизнь Екатеринбургу. Мы поговорим о том, как в 1723 году здесь возник завод, вспомним владельцев старинных купеческих особняков и остановимся у визитной карточки: «косого дома». На необычной Токийской набережной вы сможете сфотографироваться с участниками группы «The Beatles» и набрать желание на огромной клавиатуре — такое сообщение Вселенная точно заметит!
Легенды над водой Мы пройдем мимо «здания-ананаса», перенесемся во времена, когда парк 🌳 был площадью, и откроем тайну одной исчезнувшей улицы. А после перейдем по каменному мосту, построенному 175 лет назад, на другой берег Исети и осмотрим резиденцию Полномочного представителя Президента РФ и городской дендрарий. Вы насладитесь панорамным видом со «сплавного» пешеходного моста на улице Карла Маркса, который ведет к зеленому оазису — аллее Культуры. Завершит наш маршрут первый каменный мост советской власти в Свердловске, облик которого преобразило и дополнило современное граффити.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
В жаркую погоду следует позаботиться о воде и головном уборе, в пасмурную — о зонте или дождевике
Начало и место завершения
🚩 на перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Почти 20 лет живу в Екатеринбурге, очень люблю свой город. Мне хочется делиться красотой улиц, зданий, набережных, парков и пониманием того, что каждый камень несет в себе историю. Я закончила исторический факультет Уральского государственного университета по специальности социально-культурный сервис и туризм, прошла повышение квалификации на курсах экскурсоведения. Одно из моих увлечений — велопрогулки, второе — путешествия, в том числе и по Уралу.