Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Что вас ожидает

Источник жизни

Исеть — градообразующая река. Именно она дала жизнь Екатеринбургу. Мы поговорим о том, как в 1723 году здесь возник завод, вспомним владельцев старинных купеческих особняков и остановимся у визитной карточки: «косого дома». На необычной Токийской набережной вы сможете сфотографироваться с участниками группы «The Beatles» и набрать желание на огромной клавиатуре — такое сообщение Вселенная точно заметит!

Легенды над водой

Мы пройдем мимо «здания-ананаса», перенесемся во времена, когда парк 🌳 был площадью, и откроем тайну одной исчезнувшей улицы. А после перейдем по каменному мосту, построенному 175 лет назад, на другой берег Исети и осмотрим резиденцию Полномочного представителя Президента РФ и городской дендрарий. Вы насладитесь панорамным видом со «сплавного» пешеходного моста на улице Карла Маркса, который ведет к зеленому оазису — аллее Культуры. Завершит наш маршрут первый каменный мост советской власти в Свердловске, облик которого преобразило и дополнило современное граффити.

Организационные детали