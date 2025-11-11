Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по трём знаковым мостам. Узнайте уникальные истории и насладитесь красотой города
Представляем вашему вниманию экскурсию «Три моста истории» в Екатеринбурге.
Начиная с первого каменного моста города и заканчивая мостом Свердловска, вы узнаете, как из небольшого поселения на берегах Исети возник современный мегаполис.
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ждут рассказы о знаменитых личностях, которые оставили свой след в истории города, обзор уникальных архитектурных сооружений и возможность увидеть город с необычных ракурсов. Эта экскурсия станет отличным способом познакомиться с Екатеринбургом, его прошлым и настоящим
Лучше всего посетить экскурсию в июне, июле и августе, когда погода в Екатеринбурге наиболее комфортная для прогулок. В это время температура воздуха позволяет наслаждаться открытыми пространствами и видами города без лишних забот о погодных условиях. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде и взять с собой зонт или дождевик.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Первый каменный мост Екатеринбурга
Первый мост Свердловска
Косой дом
Токийская набережная
Здание-ананас
Резиденция Полномочного представителя Президента РФ
Городской дендрарий
Аллея Культуры
Описание экскурсии
Источник жизни
Исеть — градообразующая река. Именно она дала жизнь Екатеринбургу. Мы поговорим о том, как в 1723 году здесь возник завод, вспомним владельцев старинных купеческих особняков и остановимся у визитной карточки: «косого дома». На необычной Токийской набережной вы сможете сфотографироваться с участниками группы «The Beatles» и набрать желание на огромной клавиатуре — такое сообщение Вселенная точно заметит!
Легенды над водой
Мы пройдем мимо «здания-ананаса», перенесемся во времена, когда парк был площадью, и откроем тайну одной исчезнувшей улицы. А после перейдем по каменному мосту, построенному 175 лет назад, на другой берег Исети и осмотрим резиденцию Полномочного представителя Президента РФ и городской дендрарий. Вы насладитесь панорамным видом со «сплавного» пешеходного моста на улице Карла Маркса, который ведет к зеленому оазису — аллее Культуры. Завершит наш маршрут первый каменный мост советской власти в Свердловске, облик которого преобразило и дополнило современное граффити.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
В жаркую погоду следует позаботиться о воде и головном уборе, в пасмурную — о зонте или дождевике
в будние дни в 12:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1000 ₽
Дети до 18 лет
700 ₽
Дети до 10 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрестке ул. Карла Маркса и ул. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1041 туриста
Меня зовут Марина. Я индивидуальный гид и создательница авторских маршрутов по Екатеринбургу.
Окончила исторический факультет Уральского государственного университета по специальности социально-культурный сервис и туризм. Прошла повышение квалификации в школах гида: Уральского федерального университета, «Москва глазами инженера», Белой башни, Клуба друзей Шарташа. Получена аттестация гида по Свердловской области.
Мечтаю написать женскую историю города. Мои увлечения: велопрогулки, путешествия, монтаж видео.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 136 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Понравилась информация о городе, о мостах, об архитектуре, экскурсовод демонстрировала фото старых эпох, было интересно проводить сравнения прошлого с настоящим. Подойдёт для тех, кто хочет больше узнать о "Плотинке" и истории Екатеринбурга
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Екатерина
Марина оперативно откликнулась провести нам экскурсию! Мы прошли по центру города, узнали подробности истории становления Екатеринбурга. Марина отвечала на все возникающие вопросы. Экскурсия получилась индивидуальной и очень понравилась!
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Марина
мне понравилась экскурсия! много информация,интересно подано! 2 часа прошли на одном дыхании! дождь даже нам не помешал!
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Е
Елена
Добрый день всем! Мы сами из Екатеринбурга. На экскурсию Марины обратили внимание потому, что нас заинтересовали не банальный маршрут и новые истории о родном городе. Эмоции от экскурсии - только читать дальшеуменьшить
положительные. Марина - приятный и комфортный рассказчик. Понравилась сама концепция экскурсии: взгляд через современный Екатеринбург на его историческое прошлое. Будем смело рекомендовать Марину как профессионального гида нашим гостям и с удовольствием сами пойдём на её новые маршруты. Интересных и приятных Вам прогулок по Екатеринбургу.))
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Елена
Нам с сестрой крупно повезло, на экскурсии у Марины мы оказались вдвоем. Возможно, виновата погода и сильный ветер. Но мы получили несказанное удовольствие от прогулки. Создавалось впечатление, что наша добрая читать дальшеуменьшить
знакомая, встретив нас, решила показать самые любимые места своего города, да еще при этом не только показать, но и рассказать о них. Вообще, чувствуется, что это - не массовая экскурсия, а авторская. А это придает данной экскурсии свое волшебство и очарование. Даже частный сад распахнул нам свои двери, хотя обычно, как сказала Марина, он бывает закрыт. Если придется еще оказаться в вашем городе, то постараемся сходить с Мариной на другие ее авторские экскурсии.
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З
Зульфия
Экскурсия была замечательная, были только вдвоем с подругой, даже не помешал нам мороз, а было это 05.12.2025, Марина была молодчина, даже свою коллекцию камне прихватила и рассказала о них из личной истории.