«Три поэта»: иммерсивный аудиоспектакль-променад по Екатеринбургу

Вас ждёт неспешная театральная прогулка, на которой город становится декорацией.
Вы наденете наушники и окажетесь внутри тщательно выстроенного аудиопространства, прикоснётесь к живой истории Екатеринбурга.
И посмотрите на него глазами поэта Бориса Рыжего — его голос и строки встраиваются в городскую ткань и открывают неожиданные смыслы в знакомых улицах и местах.
Описание аудиогида
Добро пожаловать в путешествие через архитектуру, воспоминания и живую поэзию!
- Встретимся в фойе старейшего отеля Екатеринбурга — «Центрального»
- Пойдём по центральной улице — Малышева, а затем свернём на улицу Горького
- Вы увидите доходные дома Рукавишникова и Чувильдина, дома купцов Крутикова и Сапожникова, дом Скрябиной
- Посмотрите на здание городской электростанции «Луч»
- Рассмотрите самое популярное новое здание Екатеринбурга — дом-ананас
- Мы пройдёмся по набережной реки Исеть и закончим прогулку у памятника И. М. Малышеву
С первых шагов вы погрузитесь в интерактивный аудиоспектакль, который сопровождается текстами и голосами Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Бориса Рыжего.
Вас ждут интерактивы и небольшие уличные перформансы, вплетённые в маршрут — короткие сценические эпизоды помогут прочувствовать атмосферу происходящего.
На этой прогулке вы не просто слушатель — вы участник действия, один из тех, кто создаёт спектакль здесь и сейчас.
Кому подойдёт спектакль
«Три поэта» — это возможность услышать город по-другому. Увидеть привычные улицы сквозь поэтическое слово. Пройти вместе, но прожить — индивидуально. Это спектакль для тех, кто готов услышать, остановиться и посмотреть на город заново.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать модератор, который мягко ведёт группу по маршруту, помогает с техникой и обеспечивает комфортное восприятие на протяжении всего спектакля
- Мы выдадим вам наушники, но вы можете взять свои. Убедитесь, что у вас не садится телефон
- Рекомендуемый возраст — 16+
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Центральный»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Член союза театральных деятелей РФ. Театральный продюсер, режиссер. Основатель и худрук модного театра.
