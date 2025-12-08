«Три поэта»: иммерсивный аудиоспектакль-променад по Екатеринбургу

Вас ждёт неспешная театральная прогулка, на которой город становится декорацией. Вы наденете наушники и окажетесь внутри тщательно выстроенного аудиопространства, прикоснётесь к живой истории Екатеринбурга. И посмотрите на него глазами поэта Бориса Рыжего — его голос и строки встраиваются в городскую ткань и открывают неожиданные смыслы в знакомых улицах и местах.

Описание аудиогида

Добро пожаловать в путешествие через архитектуру, воспоминания и живую поэзию!

Встретимся в фойе старейшего отеля Екатеринбурга — «Центрального»

Пойдём по центральной улице — Малышева, а затем свернём на улицу Горького

Вы увидите доходные дома Рукавишникова и Чувильдина, дома купцов Крутикова и Сапожникова, дом Скрябиной

Посмотрите на здание городской электростанции «Луч»

Рассмотрите самое популярное новое здание Екатеринбурга — дом-ананас

Мы пройдёмся по набережной реки Исеть и закончим прогулку у памятника И. М. Малышеву

С первых шагов вы погрузитесь в интерактивный аудиоспектакль, который сопровождается текстами и голосами Владимира Маяковского, Иосифа Бродского и Бориса Рыжего.

Вас ждут интерактивы и небольшие уличные перформансы, вплетённые в маршрут — короткие сценические эпизоды помогут прочувствовать атмосферу происходящего.

На этой прогулке вы не просто слушатель — вы участник действия, один из тех, кто создаёт спектакль здесь и сейчас.

Кому подойдёт спектакль

«Три поэта» — это возможность услышать город по-другому. Увидеть привычные улицы сквозь поэтическое слово. Пройти вместе, но прожить — индивидуально. Это спектакль для тех, кто готов услышать, остановиться и посмотреть на город заново.

Организационные детали