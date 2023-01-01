  1. Россия
  2. Экскурсии

Уральские пельмени под архитектурным соусом

5
14 отзывов
Светлана
Светлана – Гид из Екатеринбурга
На экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 Екатеринбурга через призму архитектурных деталей и городских легенд.

Подержите в руках предметы быта прошлого, узнаете интересные рецепты и вкусно поедите.

Мы прогуляемся по центру уральской столицы ⭐️, изучим её главные достопримечательности 🏛️, а также посетим ставшие легендарными заведения общепита.

Поговорим об истории советского Свердловска, вспомним городские легенды и даже собственное недавнее прошлое.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Уральские пельмени под архитектурным соусом
Уральские пельмени под архитектурным соусом

Что вы увидите

  • Жилой комплекс «Городок чекистов»
  • Архитектурный ансамбль площади Парижской Коммуны
  • Помещения бывшей «Центральной булочной», фирменного магазина и ресторана «Океан»
  • Помещения бывшего «Гастронома №5»
Уральские пельмени под архитектурным соусомМоя экскурсия ⛳ позволит вам совместить познавательное и питательное. Пройдя недлинный маршрут по центру города, мы с вами увидим значительную часть его архитектурных достопримечательностей 🏛️, а также вспомним про ставшие легендарными заведения общепита советского Свердловска. Узнаем старые и новые городские легенды. Дадим пищу мозгу и постараемся извлечь из лабиринтов глубокой памяти личные воспоминания о недавнем прошлом. А в конце присядем за столик в современной пельменной, обсудим все увиденное в теплой камерной атмосфере и продегустируем блюда современной уральской кухни 🥧 экскурсия даст пищу и уму и сердцу. Позволит подержать в руках предметы быта недалекого прошлого, вспомнить подзабытые рецепты и просто вкусно поесть в компании неравнодушных горожан и прочувствовать атмосферу любви к городу.
Я буду очень рада, если вы останетесь после экскурсии 🧭 на мастер-класс и мы вместе с вами освоим 3 вида защипов для традиционных уральских пельменей, которые, конечно, нам тут же приготовят и мы сможем вкусно покушать после прогулки на свежем воздухе. Важная информация:Если вас больше двух человек оплата за каждого дополнительного участника составит 200 рублей;
Расстояние, которое мы преодолеем по центру города составит 1, 2 км;
Рекомендую одеваться по погоде, которая на Урале редко нас балует.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • В конце экскурсии мы посетим современную пельменную, питание в которой оплачивается отдельно (средний чек — 300-400 рублей с человека)
  • По вашему желанию можно дополнительно организовать мастер-класс по лепке пельменей (стоимость — 500 рублей с человека, но не менее 3000 рублей) необходимо заказывать заблаговременно не менее, чем за 2 дня до экскурсии
Начало
🚩 пр. Ленина, 50, Екатеринбург
Место завершения
🏁 пр. Ленина, 36, Екатеринбург
Уральские пельмени под архитектурным соусом
Уральские пельмени под архитектурным соусом
Уральские пельмени под архитектурным соусом
Уральские пельмени под архитектурным соусом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана
Светлана
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

14 отзывов оставили туристы

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Экспресс-знакомство с городом Е. и мастер-класс по лепке пельменей
1 250
2 часа
Экспресс-знакомство с городом Е. и мастер-класс по лепке пельменей
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Екатеринбурге

Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
5 500
3 часа
Столица Урала, или 3 кита Екатеринбурга
78 отзывов
Увидеть город с невероятной историей с трёх разных сторон на автомобильной экскурсии
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
900
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
77 отзывов
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
900
2 часа
Ежедневная прогулка по Екатеринбургу
48 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
520
3 часа
Узнать Екатеринбург за 3 часа
37 отзывов
Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
История и эстетика конструктивизма
4 900
3 часа
История и эстетика конструктивизма
22 отзыва
Узнать, как с уникальным российским стилем архитектуры рождались необходимые аспекты городской жизни
По следам семьи Романовых
7 350
4 часа
По следам семьи Романовых
20 отзывов
Посетить места, связанные с императорской фамилией, и открыть новые факты о гибели Николая II