Уральские пельмени под архитектурным соусомМоя экскурсия ⛳ позволит вам совместить познавательное и питательное. Пройдя недлинный маршрут по центру города, мы с вами увидим значительную часть его архитектурных достопримечательностей 🏛️, а также вспомним про ставшие легендарными заведения общепита советского Свердловска. Узнаем старые и новые городские легенды. Дадим пищу мозгу и постараемся извлечь из лабиринтов глубокой памяти личные воспоминания о недавнем прошлом. А в конце присядем за столик в современной пельменной, обсудим все увиденное в теплой камерной атмосфере и продегустируем блюда современной уральской кухни 🥧 экскурсия даст пищу и уму и сердцу. Позволит подержать в руках предметы быта недалекого прошлого, вспомнить подзабытые рецепты и просто вкусно поесть в компании неравнодушных горожан и прочувствовать атмосферу любви к городу.

Я буду очень рада, если вы останетесь после экскурсии 🧭 на мастер-класс и мы вместе с вами освоим 3 вида защипов для традиционных уральских пельменей, которые, конечно, нам тут же приготовят и мы сможем вкусно покушать после прогулки на свежем воздухе. Важная информация:Если вас больше двух человек оплата за каждого дополнительного участника составит 200 рублей;

Расстояние, которое мы преодолеем по центру города составит 1, 2 км;

Рекомендую одеваться по погоде, которая на Урале редко нас балует.