У нас на Среднем Урале не только руду плавят да самоцветы гранят — здесь фермеры творят настоящие сырные шедевры. Мы отправимся на ферму, где познакомимся с коровами и телятами, а затем заглянем на сыроварню, чтобы увидеть, как рождаются разные сорта сыра. Вы попробуете несколько из них и сделаете сыр своими руками.

Описание экскурсии

Едем в Сысертский район — один из самых живописных и экологически чистых на Среднем Урале. По дороге — сосновые боры и обширные поля, заводские пруды и колоритные деревни, а ещё рассказы о давней сельскохозяйственной традиции этих земель.

Село Никольское — ферма-сыроварня, коровы и мельница

Вы заглянете к коровам и телятам, что живут на ферме, и увидите ветряную мельницу

Увидите, как здесь готовят сыры, узнаете о местных сортах и оцените их вкус во время дегустации

Сысерть — родина Павла Бажова и старый завод

Прогуляемся по старому центру мимо храма Святых Симеона и Анны, старинного здания заводоуправления, плотины и заводского пруда

Поднимемся на гору Бессонова, откуда открываются отличные виды на окрестности, и увидим старый Сысертский завод

Осмотрим дом, где провёл свое детство будущий писатель П. П. Бажов

Сыроварня в Сысерти — дегустация и мастер-класс

Вы узнаете, как варят сыр и как долго он созревает, познакомитесь с сортами, отмеченными золотыми и серебряными медалями

Попробуете несколько видов сыров — вкусных и ароматных

На мастер-классе приготовите мягкий сыр томино своими руками

Понравившиеся сыры и свежую фермерскую продукцию можно будет купить — по желанию

Кому подойдёт

Поклонникам гастрономического и сельского туризма, любителям сырных лакомств и всем, кто хочет узнать об истории и природе Урала.

Примерный тайминг

9:30 — выезд из Екатеринбурга

10:45 — прибытие на ферму

11:30–11:50 — переезд в Сысерть

11:50–12:30 — экскурсия по старому центру Сысерти

12:30–14:45 — сыроварня

14:45–15:45 — обратная дорога в Екатеринбург

Организационные детали