У нас на Среднем Урале не только руду плавят да самоцветы гранят — здесь фермеры творят настоящие сырные шедевры.
Мы отправимся на ферму, где познакомимся с коровами и телятами, а затем заглянем на сыроварню, чтобы увидеть, как рождаются разные сорта сыра. Вы попробуете несколько из них и сделаете сыр своими руками.
Мы отправимся на ферму, где познакомимся с коровами и телятами, а затем заглянем на сыроварню, чтобы увидеть, как рождаются разные сорта сыра. Вы попробуете несколько из них и сделаете сыр своими руками.
Описание экскурсии
Едем в Сысертский район — один из самых живописных и экологически чистых на Среднем Урале. По дороге — сосновые боры и обширные поля, заводские пруды и колоритные деревни, а ещё рассказы о давней сельскохозяйственной традиции этих земель.
Село Никольское — ферма-сыроварня, коровы и мельница
- Вы заглянете к коровам и телятам, что живут на ферме, и увидите ветряную мельницу
- Увидите, как здесь готовят сыры, узнаете о местных сортах и оцените их вкус во время дегустации
Сысерть — родина Павла Бажова и старый завод
- Прогуляемся по старому центру мимо храма Святых Симеона и Анны, старинного здания заводоуправления, плотины и заводского пруда
- Поднимемся на гору Бессонова, откуда открываются отличные виды на окрестности, и увидим старый Сысертский завод
- Осмотрим дом, где провёл свое детство будущий писатель П. П. Бажов
Сыроварня в Сысерти — дегустация и мастер-класс
- Вы узнаете, как варят сыр и как долго он созревает, познакомитесь с сортами, отмеченными золотыми и серебряными медалями
- Попробуете несколько видов сыров — вкусных и ароматных
- На мастер-классе приготовите мягкий сыр томино своими руками
- Понравившиеся сыры и свежую фермерскую продукцию можно будет купить — по желанию
Кому подойдёт
Поклонникам гастрономического и сельского туризма, любителям сырных лакомств и всем, кто хочет узнать об истории и природе Урала.
Примерный тайминг
9:30 — выезд из Екатеринбурга
10:45 — прибытие на ферму
11:30–11:50 — переезд в Сысерть
11:50–12:30 — экскурсия по старому центру Сысерти
12:30–14:45 — сыроварня
14:45–15:45 — обратная дорога в Екатеринбург
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (детское кресло по запросу), экскурсии по маршруту, посещения музея Бажова
- Дополнительные расходы — дегустация и мастер-класс: 7 800 ₽ за 1–2 чел., 8 400 ₽ за 3 чел., 9 000 ₽ за 4 чел., 10 000 ₽ за 5 чел., 12 000 ₽ за 6 чел.
- Интересно будет взрослым и детям от 5 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 3408 туристов
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Екатеринбург: самое интересное
Погрузитесь в историю Екатеринбурга: от заводов XVIII века до современных небоскрёбов. Узнайте легенды и факты о городе
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 18:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Пельмешки без спешки: мастер-класс и прогулка по Екатеринбургу
Откройте для себя кулинарные традиции Урала на мастер-классе по лепке пельменей с экскурсией по Екатеринбургу
Начало: На улице Горького
13 янв в 16:30
14 янв в 16:30
от 7800 ₽ за человека