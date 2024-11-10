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Наш «Коляда-Театр» — это искренность, самобытность, свой стиль и свежий взгляд на известные пьесы. Главной особенностью театра было и остаётся одно — поддержка талантливых авторов, живущих на Урале.



«Коляда-театр» родился в день появления на свет своего художественного руководителя Николая Владимировича Коляды. Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии по закулисью.