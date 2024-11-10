Наш «Коляда-Театр» — это искренность, самобытность, свой стиль и свежий взгляд на известные пьесы. Главной особенностью театра было и остаётся одно — поддержка талантливых авторов, живущих на Урале.
«Коляда-театр» родился в день появления на свет своего художественного руководителя Николая Владимировича Коляды. Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии по закулисью.
«Коляда-театр» родился в день появления на свет своего художественного руководителя Николая Владимировича Коляды. Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии по закулисью.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Во время экскурсии:
- Вы заглянете в гримёрки
- Пройдёте по галерее театра
- Побываете в кабинете художественного руководителя
- Примерите костюмы и парики со спектаклей
- Взглянете на уникальную библиотеку театра
- Познакомитесь с животными-артистами — змеями, шиншиллами, попугаями и другими
- Услышите историю создания уникального частного театра в Екатеринбурге
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт руководитель театра, один из актёров или другой сотрудник.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в «Коляда-Театр»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эка — Организатор в Екатеринбурге
«Коляда-театр» — частный драматический театр. Был создан 4 декабря 2001 года в день рождения своего художественного руководителя Николая Коляды.Задать вопрос
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