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Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2

5
7 отзывов
Артём П.
Артём П. – Гид из Екатеринбурга
Добро пожаловать на театрализованную экскурсию ⛳ с профессиональными актерами, которые помогут вам окунуться с головой в мифы и тайны Екатеринбурга.

Мы побываем там, где можно найти хлеба и зрелищ, поищем улицу красных фонарей и узнаем, где было первое общество трезвения....
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2

Что вы увидите

  • Центральный стадион
  • Дом офицеров
  • Зоопарк
  • Усадьбы Рязановых
  • Дендропарк
  • Екатеринбургский дворец (Харитоновский парк)
Мы отправимся в увлекательное, полное мистики и тайн, приключение по Екатеринбургу Вы побываете в удивительных местах и наконец узнаете зачем козёл в пожарной части? Что приходиться поднимать сотрудникам музея А. С. Попова каждый день? Как изгнать «кикимору» из «Дворца технологий»? Кем пугали маленьких детей в XIX веке? Почему приличные девушки в парк 🌳 на рождество не ходили?
Мы вспомним самую известную Екатеринбургскую «Золушку», помянем Сталинского слона и Исетского крокодила и узнаем, как выглядел один неудачный день из жизни работника НКВД. Важная информация:Эта экскурсия ⛳ — продолжение экскурсии 🧭 Мифы и легенды Екатеринбурга но возникающие за окном герои легенд абсолютно иные чем впервой части (и их больше). Немножко мистики с чертовщинкой по традиции причитается;
  • Экскурсия не требует дополнительных расходов, все уже включено в стоимость;
  • Автобусная экскурсия с выходами, одевайтесь по погоде;
  • Детям до 16 лет экскурсия не рекомендуется;
  • Экскурсия проводится по расписанию в вечернее время.
Что входит
  • Услуги экскурсовода первой категории
  • Автобус Higer 35 мест
  • Выступление актеров перед гостями.
Что не входит
  • Дополнительных оплат нет
Начало и место завершения
🚩 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2
Мифы и легенды Екатеринбурга. Часть 2

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артём П.
Артём П.
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7 отзывов оставили туристы

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