Мы отправимся в увлекательное, полное мистики и тайн, приключение по Екатеринбургу Вы побываете в удивительных местах и наконец узнаете зачем козёл в пожарной части? Что приходиться поднимать сотрудникам музея А. С. Попова каждый день? Как изгнать «кикимору» из «Дворца технологий»? Кем пугали маленьких детей в XIX веке? Почему приличные девушки в парк 🌳 на рождество не ходили?

Мы вспомним самую известную Екатеринбургскую «Золушку», помянем Сталинского слона и Исетского крокодила и узнаем, как выглядел один неудачный день из жизни работника НКВД. Важная информация:Эта экскурсия ⛳ — продолжение экскурсии 🧭 Мифы и легенды Екатеринбурга но возникающие за окном герои легенд абсолютно иные чем впервой части (и их больше). Немножко мистики с чертовщинкой по традиции причитается;