Мы отправимся в увлекательное, полное мистики и тайн, приключение по Екатеринбургу Вы побываете в удивительных местах и наконец узнаете зачем козёл в пожарной части? Что приходиться поднимать сотрудникам музея А. С. Попова каждый день? Как изгнать «кикимору» из «Дворца технологий»? Кем пугали маленьких детей в XIX веке? Почему приличные девушки в парк 🌳 на рождество не ходили?
Мы вспомним самую известную Екатеринбургскую «Золушку», помянем Сталинского слона и Исетского крокодила и узнаем, как выглядел один неудачный день из жизни работника НКВД. Важная информация:Эта экскурсия ⛳ — продолжение экскурсии 🧭 Мифы и легенды Екатеринбурга но возникающие за окном герои легенд абсолютно иные чем впервой части (и их больше). Немножко мистики с чертовщинкой по традиции причитается;
Экскурсия не требует дополнительных расходов, все уже включено в стоимость;
Автобусная экскурсия с выходами, одевайтесь по погоде;
Детям до 16 лет экскурсия не рекомендуется;
Экскурсия проводится по расписанию в вечернее время.
Что входит
Услуги экскурсовода первой категории
Автобус Higer 35 мест
Выступление актеров перед гостями.
Что не входит
Дополнительных оплат нет
Начало и место завершения
🚩 8 Марта, д. 15, Екатеринбург
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.