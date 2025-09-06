Индивидуальная
до 10 чел.
В закулисье «Коляда-Театра»
Посетите закулисье Коляда-Театра и узнайте, как создаются спектакли. Примерьте костюмы, загляните в гримёрки и познакомьтесь с животными-артистами
Начало: У входа в «Коляда-Театр»
6 сен в 16:00
7 сен в 16:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 4 чел.
«Станционный смотритель»: автоквест
Откройте Екатеринбург с неожиданного ракурса! Автоквест объединяет историю и современность, раскрывая секреты города через знаковые места
Начало: У Исторического сквера
5 сен в 10:00
6 сен в 12:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
Мобильный квест «Знакомство с Екатеринбургом»
Увлекательная прогулка по Екатеринбургу с посещением ключевых достопримечательностей и интересными фактами о городе. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади 1905 года
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
