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Зелёная роща — самый загадочный парк и его окрестности

5
2 отзыва
Полина И.
Полина И. – Гид из Екатеринбурга
Мы отправимся на прогулку 👣 в необычный парк 🌳 Екатеринбурга, находящийся в самом центре города.

Так получилось, что попасть в него не так просто, ведь с центральных улиц входа в Зелёную рощу нет.

Внутри в тишине стоят старые деревья, а территория парка была отведена ещё императором Александром I Ново-Тихвинскому женскому монастырю.

Мы увидим заброшенную шестиэтажную больницу, имеющую свои легенды и загадки, а также другие необычные места вокруг парка.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Зелёная роща — самый загадочный парк и его окрестности
Зелёная роща — самый загадочный парк и его окрестности

Что вы увидите

  • Парк Зелёная роща
Потайной парк 🌳 в центре городаЗеленая роща — парк, не имеющий ни одного входа с центральных улиц. Он находится на задворках города, в самом центре, и вне его. Туда, как в Нарнию, нужно попадать через потайные шкафы и неведомые тропы. Как это получилось и что находится вокруг — об этом мы поговорим на прогулке 👣 вокруг Зелёной рощи.
Здесь расположены первые учебные заведения дореволюционного Екатеринбурга и один и Новотихвинский женский монастырь, выросший из заштатной обители в «город в городе». В советское время здесь образовался медицинский центр — военный госпиталь и больница скорой помощи.
Сейчас это необычное место остро нуждается в осмыслении и популяризации. Я приглашаю вас на прогулку по Зеленой роще и исчезнувшей Щепной площади. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. 8 марта 68, Екатеринбург
Место завершения
🏁 По договорённости
Зелёная роща — самый загадочный парк и его окрестности
Зелёная роща — самый загадочный парк и его окрестности
Зелёная роща — самый загадочный парк и его окрестности
Зелёная роща — самый загадочный парк и его окрестности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Полина И.
Полина И.
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2 отзыва оставили туристы

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