Потайной парк 🌳 в центре городаЗеленая роща — парк, не имеющий ни одного входа с центральных улиц. Он находится на задворках города, в самом центре, и вне его. Туда, как в Нарнию, нужно попадать через потайные шкафы и неведомые тропы. Как это получилось и что находится вокруг — об этом мы поговорим на прогулке 👣 вокруг Зелёной рощи.

Здесь расположены первые учебные заведения дореволюционного Екатеринбурга и один и Новотихвинский женский монастырь, выросший из заштатной обители в «город в городе». В советское время здесь образовался медицинский центр — военный госпиталь и больница скорой помощи.

Сейчас это необычное место остро нуждается в осмыслении и популяризации. Я приглашаю вас на прогулку по Зеленой роще и исчезнувшей Щепной площади. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.