Приглашаю в поездку по главным местам золотодобычи в нашей стране. Посёлок Старопышминск называют уральской Венецией — увидим, почему. Шахты в Березовском — действующие: здесь добывают драгоценный металл на глубине более 700 м. Музей золота, памятник первому руднику и скала с многочисленными выходами змеевика — также в нашей программе.
Описание экскурсии
Город Березовский — родина первого золота России. При желании посетим Музей золота. Из Екатеринбурга едем примерно 20 мин., по пути увидим парк Победы и Успенскую церковь.
Старопышминск — одно из старейших поселений на Урале, где с середины 18 века активно добывали золото. Посетим:
- Сретенскую церковь
- Смотровую площадку с потрясающим видом на реку, по которой ходила драга
- Скалу с многочисленными выходами змеевика
- Святой источник
- Памятник первому руднику, открытому в 1748 году — живописное место на холме
На экскурсии:
- Познакомимся с историей золотопромышленности
- Выясним, какую роль в ней сыграли Ерофей Марков и Лев Брусницын
- Посмотрим, где на Урале добывали и по сей день добывают золото
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне
- Людям с проблемами по здоровью может быть тяжело подняться на смотровую площадку в Старопышминске. Но рядом находится святой источник, где можно подождать остальную группу
Дополнительные расходы
- Музей золота — 200 ₽ за чел. Экскурсия в музее (по желанию) — 350 ₽ (помимо входного билета)
- Обед не предусмотрен, но может быть запланирован с изменением тайминга и очередности посещения локаций. Средний чек — от 1000 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Екатеринбурге
Живу в Екатеринбурге с рождения, работаю гидом-переводчиком с 2013 года, люблю Урал и покажу вам самое интересное и красивое!
