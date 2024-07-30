Маршрут проходит преимущественно по природным объектам. Необходимо это учитывать при выборе одежды и обуви. Они должны быть удобными для пешей прогулки и соответствовать погоде. Обязательно нужен головной убор. Обращаем внимание, что программа проводится в любую погоду. Необходимо иметь при себе дождевик, рекомендуем также специальные дождевики для обуви.

Заказник «Режевской» является особо охраняемой природной территорией. На всей территории Заказника запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, историко-культурным и геолого-минералогическим объектам, влекущая за собой изменение сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств Заказника или его компонентов.

Маршрут проходит в лесной зоне, в условиях повышенной опасности (клещи, крутые обрывы на бортах карьеров, глубокие озера, повышенная активность солнца). Поэтому туристу нужно строго соблюдать правила техники безопасности, не выходить за ограждения, предусмотренные организаторами экскурсии, внимательно слушать гида-экскурсовода и не уходить с намеченного пути.

Находиться в трезвом состоянии на протяжении всего маршрута.

Для защиты от клещей рекомендуем заправлять штаны в носки, футболку – в штаны. Пользоваться спреями – репеллентами. Территория от клещей обрабатывается.

Для переноса личных вещей, а также образцов минералов и горных пород вам понадобится рюкзак (не пакет или сумка через плечо).

На экскурсию в Режевской заказник можно взять с собой небольшие лопатки, скребочки, грабельки детские.

Пользоваться молотками в заказнике запрещено.

Во время мастер-класса в Малышева весь инвентарь предоставляется.

Также рекомендуем брать с собой перчатки (садоводческие; по желанию) и влажные салфетки.

Маршруты не требуют специальной физической подготовки.

Рекомендуемый возраст- 6+. Максимально продолжительный пеший переход – до Карьера №5 Режевского заказника (1,5 км туда и 1,5 км обратно).

Не забудьте взять фотоаппарат или телефон, чтобы сделать красивые фото на память.

Вам могут понадобиться денежные средства на покупку сувениров и ювелирных изделий. Рекомендуем взять наличные средства, т. к. не везде есть техническая возможность оплаты безналичным способом.

Организаторы экскурсии сделали все возможное, чтобы туристы интересно и безопасно провели время на данном маршруте.