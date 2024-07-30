Он расскажет, как образовались Уральские горы, как рождаются минералы в недрах земли, почему Малышевкие изумруды и александриты самые лучшие. Также вы поучаствуете в мастер-классах по поиску минералов, которые заберете себе на память.
Программа тура по дням
Экскурсия по Екатеринбургу. Геологический музей
Самостоятельное прибытие в отель.
Вещи можно оставить в камере хранения.
10:50 Встреча с гидом в холле отеля.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургу.
Экскурсия познакомит Вас с историей возникновения и развития Екатеринбурга – столицы Урала.
Вы узнаете особенности его планировки и историю застройки улиц, познакомитесь с архитектурой зданий, с культурной, научной и спортивной жизнью Екатеринбурга.
13:00 Обед.
14:00 Геологическая аллея.
15:00 Геологический музей Уральского государственного горного университета.
Один из старейших и крупнейших музеев на Урале.
Здесь представлены образцы минералов, самородного золота, платины, метеоритов, полезные ископаемые и многое другое.
16:00 Свободное время.
Карьер Баженовского месторождения. Сретенское месторождение. Посещение смотровой площадки карьера Мариинского месторождения. Мастер-классы
Завтрак в отеле – шведский стол.
08:50 Встреча с гидом в холле отеля.
Посадка в автобус.
09:00 Трансфер в г. Асбест (80 км).
В пути – рассказ об известных на весь мир месторождениях драгоценных и поделочных камней, о самоцветной полосе Урала, о профессии геолога, об истории открытия Баженовского месторождения хризотил-асбеста и о том, чем славен г. Асбест.
10:30 Карьер Баженовского месторождения.
Осмотр самого масштабного карьера в Свердловской области.
Длинна его – 11,5 км, ширина – 2,5 км и глубина – 350 метров.
Рассказ о современных способах отработки месторождения.
Применение асбеста.
Сбор коллекции змеевика с включениями волокон асбеста.
11:00 Переезд в п. Малышева.
11:30 Посещение Сретенского месторождения – места первой находки изумрудов в России.
Мастер-класс по промывке породы, содержащей бериллы.
Трансфер п. Изумруд.
13:20 Обед в кафе.
14:00 Посещение смотровой площадки карьера Мариинского месторождения.
Рассказ о способах отработки изумрудов.
15:10 Посещение ювелирного магазина.
В магазине представлены изделия из золота и серебра со вставками Малышевских изумрудов и александритов и не только!
Стоимость изделий на 30% дешевле, чем в г. Екатеринбурге.
Есть также камнерезные изделия.
16:00 Возвращение в п. Изумруд.
Мастер-класс по изготовлению сувенира своими руками из Уральских самоцветов.
Сувениры туристы берут с собой.
17:20 Отправление в Екатеринбург.
19:20 Ориентировочное время возвращения в Екатеринбург.
«Самоцветная полоса Урала». Мраморные скалы. Липовский карьер. Мастер-класс по промывке пород
Завтрак в отеле – шведский стол.
08:40 Встреча с гидом в холле отеля.
Посадка в автобус.
Вещи – с собой.
Трансфер в Реж.
Путевая информация об известных месторождениях драгоценных камней “Самоцветной полосы Урала”, об истории создания Режевского заказника, о его геологической ценности и привлекательности.
10:40 Музей Режевского природно-минералогического заказника “Самоцветная полоса Урала”.
Знакомство с коллекцией драгоценных и поделочных камней со знаменитыми месторождениями заказника (Мурзинка, Липовка, Адуйские копи).
11:30 Обед в кафе.
12:30 Переезд на карьер №6.
Рассказ о способах добычи и условиях нахождения драгоценного камня в природе.
13:00 Осмотр удивительно красивого карьера.
Фотографирование.
Сбор коллекции минералов: шерл, кварц, полевой шпат, слюда, халцедон.
14:00 Переезд на карьер №5.
Здесь вы узнаете об исследованиях геологов, о добыче никеля и его применении.
Послушаете о старинных способах добычи драгоценных камней.
Посмотрите на Липовские лигниты (древние окаменелые деревья, возраст образования 65 млн. лет), и узнаете, чем они отличаются от каменного угля и какую пользу приносят людям, обладают ли свойствами шунгита.
Осмотр Мраморных скал.
Вы узнаете о формировании причудливых форм мраморных скал, о вновь открытой пещере на территории заказника “Черный Кот”, занимающей третье место в России по своей ценности.
Полюбуемся на Липовский карьер – самый большой и красивый (глубина 125 метров, диаметр около километра).
Мастер-класс по промывке породы, содержащей турмалины.
17:00 Отправление в Екатеринбург.
19:00 Ориентировочное время возвращения в Екатеринбург.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Novotel 4* (номера стандарт).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип номера
|Взрослые
|Пенсионеры
|Школьники
|Место в двухместном
|23 000
|22 700
|22 700
|Одноместный
|28 500
|28 200
|28 200
Варианты проживания
Гостиница Novotel 4
Все номера выполнены в современном лаконичном стиле. Каждый оборудован необходимой мебелью, новой техникой и отдельной ванной со средствами личной гигиены. По всему периметру подключена беспроводная сеть Wi-Fi.
Перекусить гости могут в ресторане, где предлагают не только блюда местной кухни, но и средиземноморской. В округе большой выбор кафе, супермаркетов и баров. Дополнительно в комнатах установлен чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Novotel 4* (номера стандарт)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 комплексных обеда)
- Сопровождение экскурсоводом-геологом
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием
- Мастер-классы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Екатеринбург и обратно
- Питание, не указанное в программе (завтрак в 1 день, ужины)
- Личный расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- наличные деньги;
- фотоаппарат;
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшой рюкзак для переноса личных вещей и образцов минералов;
- можно взять с собой небольшие лопатки, скребочки, грабельки детские;
- перчатки (садоводческие, по желанию);
- влажные салфетки;
- брюки или спортивные штаны (не шорты), рубашка или футболка с длинными рукавами (в жаркий летний период);
- головной убор;
- спортивная обувь (кроссовки, кеды или горные ботинки);
- ветровка с капюшоном на случай дождя;
- рекомендуем брать с собой бутилированную питьевую воду. Рекомендуемая норма - 1,5 литра на человека в день;
- маска (медицинская) - на случай аллергических реакций во время летнего периода;
- солнцезащитный крем, очки;
- средства защиты от укуса насекомых и клещей (репелленты).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности маршрута?
Маршрут проходит преимущественно по природным объектам. Необходимо это учитывать при выборе одежды и обуви. Они должны быть удобными для пешей прогулки и соответствовать погоде. Обязательно нужен головной убор. Обращаем внимание, что программа проводится в любую погоду. Необходимо иметь при себе дождевик, рекомендуем также специальные дождевики для обуви.
Заказник «Режевской» является особо охраняемой природной территорией. На всей территории Заказника запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, историко-культурным и геолого-минералогическим объектам, влекущая за собой изменение сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств Заказника или его компонентов.
Маршрут проходит в лесной зоне, в условиях повышенной опасности (клещи, крутые обрывы на бортах карьеров, глубокие озера, повышенная активность солнца). Поэтому туристу нужно строго соблюдать правила техники безопасности, не выходить за ограждения, предусмотренные организаторами экскурсии, внимательно слушать гида-экскурсовода и не уходить с намеченного пути.
Находиться в трезвом состоянии на протяжении всего маршрута.
Для защиты от клещей рекомендуем заправлять штаны в носки, футболку – в штаны. Пользоваться спреями – репеллентами. Территория от клещей обрабатывается.
Для переноса личных вещей, а также образцов минералов и горных пород вам понадобится рюкзак (не пакет или сумка через плечо).
На экскурсию в Режевской заказник можно взять с собой небольшие лопатки, скребочки, грабельки детские.
Пользоваться молотками в заказнике запрещено.
Во время мастер-класса в Малышева весь инвентарь предоставляется.
Также рекомендуем брать с собой перчатки (садоводческие; по желанию) и влажные салфетки.
Маршруты не требуют специальной физической подготовки.
Рекомендуемый возраст- 6+. Максимально продолжительный пеший переход – до Карьера №5 Режевского заказника (1,5 км туда и 1,5 км обратно).
Не забудьте взять фотоаппарат или телефон, чтобы сделать красивые фото на память.
Вам могут понадобиться денежные средства на покупку сувениров и ювелирных изделий. Рекомендуем взять наличные средства, т. к. не везде есть техническая возможность оплаты безналичным способом.
Организаторы экскурсии сделали все возможное, чтобы туристы интересно и безопасно провели время на данном маршруте.
Какая техника безопасности на маршруте?
Туристы на маршруте должны держаться группой, не отклоняться от маршрута и следовать указаниям гида-экскурсовода;
Во время экскурсий каждый час проводить визуальный осмотр себя на предмет наличия клещей.
При спуске в карьер №6 Режевского заказника соблюдать осторожность.
Под ногами неустойчивый глинистый грунт, тропинка узкая, крутая.
Спуск разрешается только в кроссовках или горных ботинках.
В карьере во время промывки породы необходимо работать в перчатках.
Беречь глаза от попадания пыли и мелких частиц породы.
Соблюдать осторожность при работе с инструментами, беречь пальцы рук.
В карьере №5 Режевского заказника наблюдается карстовый процесс, в результате которого образуются пустоты (ямы).
Некоторые из них не видно.
Они находятся под рыхлым слоем осадочных пород.
Можно провалиться.
Запрещается уходить с туристской тропы.
Туристы должны держаться группой, не разбредаться.
При несоблюдении правил техники безопасности ответственность за свое здоровье лежит на туристе.
Турист на всем протяжении экскурсии должен находиться в трезвом состоянии.
Распитие спиртных напитков на маршруте запрещается.
На чем будем передвигаться?
На тур планируется автобус 39 + 1 (ю – тонг).