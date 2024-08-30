На Рождество – экскурсии в Элисте

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Элисте, цены от 5 334 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Пешая
170 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
5 334 за всё до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей
Пешая
115 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
5 334 за всё до 5 чел.
Подношение даров степным духам
На машине
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Одинокий тополь и древние обряды Калмыкии
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддистского храма Золотая обитель Будды Шакьяму...
Завтра в 19:00
9 сен в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 августа 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Были на экскурсии с Александром 28 августа. Очень интересно, увлекательно, красочно и доступно рассказал об Элисте, её истории, о Калмыкии,
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    буддизме. Даже ребёнок 11 лет слушал с удовольствием. В свой рассказ добавил калмыцкие песни, что было очень необычно, некоторые моменты были с юмором. Угостил кумысом, кусочками сушеного творогом (к сожалению, не помню правильного названия). Благодаря Александру в душе остались лёгкие, тёплые ощущения от посещения Элисты! Отдельное спасибо ему за совет, где поесть вкусные национальные блюда! Вечером там наелись от пуза)

  • Д
    Дарья
    28 августа 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Хотим выразить благодарность Александру за лёгкую и интересную экскурсию. С нами были дети, причём разного возраста. Когда детям стало в
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    силу возраста скучновато. Александр развлек из головоломками и клнфетками. Информации ровно столько, сколько нужно для того, что бы оставить от города Элисты только приятные впечатления.

    Хотим выразить благодарность Александру за лёгкую и интересную экскурсию. С нами были дети, причём разного возраста
  • Н
    Наталья
    25 августа 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Были на экскурсии с Наяном, прибыли в Элисту днем и были ограничены во времени для знакомства с городом. 2 часовая
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    экскурсия вполне погружает в атмосферу города, исторические, культурные, религиозные стороны жизни. Наян- образованный, обаятельный, внимательный к запросу гостей гид. Стихи Пушкина, история Далай-ламы, традиции буддизма, семейные традиции калмыков, шахматы и танцы- все в памяти! Спасибо! Тронуты! Несколько завышена цена экскурсии (в сравнении с другими пешими экскурсиями по городам России), но это мое суб’ективное мнение, адресую его организатору, никоим образом- не гиду.

  • Н
    Наталия
    23 августа 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Сегодня была просто потрясающая экскурсия! Интересно, динамично, с музыкальным сопровождением, дегустацией:) Александр не просто профессионал, это просто уникальнейший, эрудированный и
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    любящий свой край человек! Открыли для себя Калмыкию и Элисту! Если можно было поставить 10 баллов- поставила бы все 100! Однозначно рекомендую всем!

  • Е
    Евгения
    22 августа 2024
    Подношение даров степным духам
    Чудесное место. Грамотно подобранное время экскурсии. Удобная машина. И очень приятный экскурсовод. Рекомендую посетить.
  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Отличная экскурсия! Наян - молодец!! Смог совместить долю истории, рассказ о настоящем городе, придания и легенды! Были дети, но и
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    им было невероятно интересно! Показал даже национальные танцы! Подробно рассказал про Золотую обитель Будды при посещении! Рекомендую! Живо, эмоционально и доступно! Спасибо!

    Отличная экскурсия! Наян - молодец!! Смог совместить долю истории, рассказ о настоящем городе, придания и легенды!Отличная экскурсия! Наян - молодец!! Смог совместить долю истории, рассказ о настоящем городе, придания и легенды!Отличная экскурсия! Наян - молодец!! Смог совместить долю истории, рассказ о настоящем городе, придания и легенды!Отличная экскурсия! Наян - молодец!! Смог совместить долю истории, рассказ о настоящем городе, придания и легенды!
  • О
    Ольга
    10 августа 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Отличная, одна из лучших экскурсий в моей жизни. 2 часа пролетели незаметно. Очень много информации, легкая подача. Экскурсию проводил Наян, очень приветливый молодой человек. Видно, что увлечен своим делом. Твердая пятерка!
  • А
    Александр
    8 августа 2024
    Подношение даров степным духам
    Время пролетело не заметно. Константин так все красиво и понятно рассказывал, даже ребенок остался в восторге. Однозначно рекомендую.
  • С
    Светлана
    5 июля 2024
    Подношение даров степным духам
    Поездку в Элисту мы запланировали ради внука и не ошиблись: Константин, наш экскурсовод своим повествованием буквально заворожил и младшего, и
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    старшего внуков! На мой взгляд, если подростки (9,11 лет) после переезда Астрахань - Элиста через час внимательно слушают рассказчика, включены в экскурсию на протяжении 3 часов - это и есть наивысшая оценка экскурсоводу-гиду!

    Поездку в Элисту мы запланировали ради внука и не ошиблись: Константин, наш экскурсовод своим повествованием буквальноПоездку в Элисту мы запланировали ради внука и не ошиблись: Константин, наш экскурсовод своим повествованием буквальноПоездку в Элисту мы запланировали ради внука и не ошиблись: Константин, наш экскурсовод своим повествованием буквально

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Элиста - степной оазис и буддийский центр
  2. Элиста - дочь калмыцких степей
  3. Подношение даров степным духам
Какие места ещё посмотреть в Элисте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Одинокий тополь
  3. Пагода Семи Дней
  4. Курганная группа «Элистинская»
Сколько стоит экскурсия по Элисте в сентябре 2024
Сейчас в Элисте в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 334 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 310 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Элисте на 2024 год на рождество, 310 ⭐ отзывов, цены от 5334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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