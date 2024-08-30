2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
5 334₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЭлиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
5 334₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Одинокий тополь и древние обряды Калмыкии
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддистского храма Золотая обитель Будды Шакьяму...
Завтра в 19:00
9 сен в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 августа 2024Были на экскурсии с Александром 28 августа. Очень интересно, увлекательно, красочно и доступно рассказал об Элисте, её истории, о Калмыкии,
- ДДарья28 августа 2024Хотим выразить благодарность Александру за лёгкую и интересную экскурсию. С нами были дети, причём разного возраста. Когда детям стало в
- ННаталья25 августа 2024Были на экскурсии с Наяном, прибыли в Элисту днем и были ограничены во времени для знакомства с городом. 2 часовая
- ННаталия23 августа 2024Сегодня была просто потрясающая экскурсия! Интересно, динамично, с музыкальным сопровождением, дегустацией:) Александр не просто профессионал, это просто уникальнейший, эрудированный и
- ЕЕвгения22 августа 2024Чудесное место. Грамотно подобранное время экскурсии. Удобная машина. И очень приятный экскурсовод. Рекомендую посетить.
- ООльга21 августа 2024Отличная экскурсия! Наян - молодец!! Смог совместить долю истории, рассказ о настоящем городе, придания и легенды! Были дети, но и
- ООльга10 августа 2024Отличная, одна из лучших экскурсий в моей жизни. 2 часа пролетели незаметно. Очень много информации, легкая подача. Экскурсию проводил Наян, очень приветливый молодой человек. Видно, что увлечен своим делом. Твердая пятерка!
- ААлександр8 августа 2024Время пролетело не заметно. Константин так все красиво и понятно рассказывал, даже ребенок остался в восторге. Однозначно рекомендую.
- ССветлана5 июля 2024Поездку в Элисту мы запланировали ради внука и не ошиблись: Константин, наш экскурсовод своим повествованием буквально заворожил и младшего, и
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Элисте в сентябре 2024
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