читать дальше

буддизме. Даже ребёнок 11 лет слушал с удовольствием. В свой рассказ добавил калмыцкие песни, что было очень необычно, некоторые моменты были с юмором. Угостил кумысом, кусочками сушеного творогом (к сожалению, не помню правильного названия). Благодаря Александру в душе остались лёгкие, тёплые ощущения от посещения Элисты! Отдельное спасибо ему за совет, где поесть вкусные национальные блюда! Вечером там наелись от пуза)