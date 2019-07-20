2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие из Элисты по маршруту Ноева ковчега и погружение в быт кочевых народов

Константин
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Константин – ваш гид
Только побывав в великой степи, можно увидеть и понять настоящую Калмыкию.

Вы проведете вечер и ночь в степном палаточном лагере под куполом ярчайших звезд — погрузитесь в историю кочевых народов, научитесь стрелять из лука и приготовите на костре калмыцкие блюда.

А на рассвете вдохнете ароматы степных трав, слушая трели жаворонка.
10000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 3 человек
Встреча Центральная площадь Ленина г. Элисты
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников

Что вас ожидает

По следам Ноева ковчега
Мы проедем вдоль древнего побережья Каспийского моря — ныне калмыцкой Ергенинской возвышенности. Если верить ученым и местным легендам, именно здесь проплывал библейский Ноев ковчег. С помощью специального оборудования мы найдем береговую черту потопного моря. А по пути разберемся в истории и технических особенностях ковчега: вы узнаете, каких животных и людей Ной спас от потопа, как выглядел библейский ковчег и по какому маршруту он проплывал через Калмыкию.

Древний быт кочевых народов Калмыкии
По дороге я поделюсь с вами знаниями о жизненном укладе и быте кочевых народов, населявших великую калмыцкую степь в прошлых эпохах. А оказавшись в палаточном лагере, вы сможете научиться готовить на костре традиционные калмыцкие блюда, поупражняться в стрельбе из лука, примерить национальный костюм и послушать, как звучат аутентичные музыкальные инструменты кочевников. Этот опыт поможет по-новому взглянуть на историю Калмыкии и проникнуться её древней и самобытной культурой.

Звездные ковры ночной степи
С апреля и до самой осени калмыцкая степь удивительно красива: с заходом солнца над вами зажгутся ярчайшие звезды, не приглушенные огнями больших городов. Вы полюбуетесь степными просторами и бескрайним небом, сидя у костра, как это делали поколения местных жителей еще тысячелетия назад. А на рассвете вдохнете ароматы душистых трав и цветов, услышите трели степных жаворонков и стрекот кузнечиков и прогуляетесь по утренней росе, наслаждаясь единением с калмыцкой природой.

Организационные детали

  • Для проведения экскурсии в степи оборудован комфортабельный палаточный городок со всем необходимым оборудованием из расчета 1 палатка на 2 человек, полевой кухней и развлечениями — стрельбой из лука, приготовлением калмыцких блюд на костре и игрой на старинном музыкальном инструменте кочевых народов.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер из Элисты в полевой лагерь и обратно, питание и проживание в палаточном лагере, фото в национальных костюмах, стрельба из лука и арбалета и другие развлечения.
  • Длительность экскурсии с трансфером в полевой лагерь обратной дорогой — около 12-14 часов.
  • Экскурсия начинается в 18 часов вечера и заканчивается в районе 8 утра следующего дня.
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Центральная площадь Ленина г. Элисты.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Я занимаюсь более 20 лет краеведением в Калмыкии. Хорошо знаю историю калмыцкого народа и других народов, что раньше проживали на территории Калмыкии. Наша земля удивительна и имеет богатую историю общемирового значения. Ещё я увлекаюсь историей Турции и средиземноморья. Много путешествовал по ней на автомобиле. Очень люблю свою вторую родину — Турцию. Половину времени года проживаю в ней. Этой информацией я готов поделиться с моими гостями. Обещаю, что экскурсии со мной будут интересными и познавательными!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 июля 2019
спасибо за увлекательную экскурсию. Калмыкия неповторимая, самобытная. Наш гид приветлив, отзывчив, очень интересно даёт материал. Константин, Калмыкия хороша, когда у неё есть жители, которые её любят и делаю прекраснее. советую и семьям, и компаниям любых возрастов
7 июля 2019
одна из самых необычных и запоминающихся экскурсий в моей жизни!!! все очень хорошо организовано: в степь отправились на авто Константина, все необходимое для ночевки у него есть- и палатка и спальные принадлежности, посуда и продукты для ужина,дрова для костра, развлечения- лук и арбалет. Смело можно довериться Константину!!! но самое главное это впечатления: интересные рассказы и легенды, ужин на костре, бескрайняя степная звездная ночь, нежный рассвет, походный завтрак, и множество красочных фото!!! Однозначно рекомендую экскурсии с Константином- интересно и полезно проведете время, познакомитесь с яркой и кочевой культурой Калмыкии, ее степной природой. Очень рады такому знакомству, спасибо!!!

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