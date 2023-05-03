Фестиваль Барханов
Он продемонстрирует гостям региона уникальную рекреационную красоту республики, привлечет внимание к проблеме опустынивания.
Сочетание драйва гонок на внедорожниках, спортивных нагрузок, танцевальной вечеринки с возможностью погрузиться в нирвану благодаря расслабляющей музыке, йоге не сможет оставить никого равнодушным.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прогулки по Элисте
Прибытие в г. Волгоград до 09:45 (при условии закрытого аэропорта г. Элиста).
10:00 Трансфер в г. Элиста на транспорте транспортной компании (300 км, 4,5 часа, не входит в стоимость, оплачивается отдельно).
14:20 Прибытие в г. Элиста, заселение в отель.
15:00 Обед в этно-кафе (входит в стоимость).
Меню: калмыцкая кухня, под запрос – европейская кухня.
16:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.
Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.
На территории хурула расположены статуи 17 великих буддийских ученых, пагоды с молитвенными барабанами "кюрде", лестница с фонтаном, хурульный сад с прогулочными аллеями и цветниками.
Также здесь можно посетить Музей истории буддизма с уникальными экспонатами.
При хуруле работает сувенирная лавка, в которой можно приобрести амулеты и сувениры на память.
17:30 Экскурсионная программа “Прогулки по Элисте”.
В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов.
Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды “Пагода семи дней”, где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе – кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх – Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.
18:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" – один их самых интересных памятников, в Элисте.
Его создал Эрнст Неизвестный.
Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков.
Тяжелое место, но посетить советуем.
19:30 Приветственный ужин – включено в стоимость Благопожелания от солистов ансамбля "Зултурган".
Фестиваль Барханов
07:00 Завтрак в отеле, выселение с вещами.
Желающие могут не выселяться и вернуться в отель после посещения (количество ночей в гостинице обговаривается при бронировании).
08:00 Выезд в п. Адык – 150 км.
Участие в мероприятиях фестиваля (подробная программа в разделе Важно знать) – планируются соревнования в степи на внедорожниках, квадроциклах и багги, будет работать чилаут – зона и фудкорт, вечером пройдет рейв-шоу с участием местных и приглашенных музыкантов и файер-шоу.
Ночевка в палаточном лагере, питание на Фестивале оплачивается самостоятельно.
03:00 Для тех гостей, кто не выселился, возвращение в г. Элиста.
Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)
Для тех, кто остался на фестивале – участие в мероприятиях фестиваля – гостям предложат поучаствовать в марафоне по самой жаркой точке страны, экологической акции по высадке саженцев степного растения джезгун и занятия йогой.
Питание на Фестивале оплачивается самостоятельно.
18:00 Возвращение в город Элиста, заселение в отель.
Для гостей, которые не остались на второй день фестиваля и вернулись в Элисту, после отдыха в отеле предлагается:
13:00 Обед – оплата самостоятельно.
14:00 Национальный краеведческий музей им. Н. Пальмова.
Собрание Национального музея Калмыкии насчитывает более восьмидесяти пяти тысяч экспонатов, часть которых представлена в девяти экспозиционных залах.
На постоянных выставочных площадках разворачивается повествование, прослеживающее этническую историю народа с древнейших времен до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами.
Временные экспозиции знакомят с творчеством калмыцких художников и обменными выставочными проектами из других регионов.
15:00 Хурул Сякюсн-Сюме – старый хурул буддийский храм в Республике Калмыкия.
Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.
16:00 Выезд к природному памятнику “Одинокий Тополь” (20 км).
В 2019 году Одинокий тополь стал победителем Национального конкурса “Российское дерево года” из 12 претендентов путём открытого голосования на сайте Всероссийской программы "Деревья –памятники живой природы" и в 2020 году получил третье место в конкурсе “Европейское дерево года 2020 г. ”
18:00 Возвращение в Элисту, свободный вечер.
Отъезд
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выселение.
09:30 Посещение сувенирных лавок и рынков.
11:00 Трансфер в г. Волгоград (не входит в стоимость, оплачивается отдельно).
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает два варианта размещения на выбор:
- 3 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 1 день на фестивале барханов) – 28 200 руб. /чел.;
- 2 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 2 дня на фестивале барханов, ночлег в палатке на фестивале не входит в стоимость) – 23 400 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Гостиница в г. Элиста
При выборе пакета с размещением 3 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 1 день на фестивале барханов), при стоимости тура 28 200 руб. /чел.
Палаточный лагерь на фестивале
На Фестивале барханов самостоятельное проживание в палаточном лагере – бесплатно по квоте мест или место для палатки,если будет своя палатка (уточняйте при бронировании). Ночевка в палаточном лагере на фестивале, в стоимость тура не входит. При выборе размещения 2 ночив гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 2 дня на фестивале барханов), стоимостью 23 400 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по маршруту
- Страховка
- Проживание (количество ночей обговаривается при бронировании, в зависимости от выбранного варианат тура)
- Питание: завтраки в отеле (в зависимости от выбранного кол-ва ночей), 1 обед и 1 ужин в день заезда
- Услуги гида по программе (на экскурсиях)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгоград и обратно
- Трансфер от г. Волгоград в г. Элисту и обратно – от 1200 до 1500 руб. /чел. в одну сторону
- Питание: обеды и ужины с 2-го дня заезда и на фестивале барханов (от 500 руб. /порция)
- Проживание на фестивале барханов – бесплатно по квоте мест или место для палатки, если будет своя палатка
- Участие в мероприятиях на фестивале барханов
- Место начала и завершения?
- Республика Калмыкия, Элиста
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какая программа на Фестивале Барханов?
Пребывание на фестивале проходит без сопровождения от туроператора, приезд на фестиваль к 10 утра 24.06.23 и отъезд с фестиваля в 17:30 вечера 25.06.23 (при выборе 2-х дневной программы пребывания на фестивале).
24 июня
10:00-10:30 Открытие Фестиваля Барханов.
10:30-12:00 Запуск воздушных змеев.
10:30-12:30 Соревнования по прохождению полосы препятствий.
10:30-12:30 Площадка “ДОБРО”.
11:00-15:00 Соревнования технических видов спорта “Хан-Бархан”.
11:00-19:00 Развлекательные зоны – стрельба из лука, верховая езда на лошадях и верблюдах, фото-зоны, зоны отдыха.
11:00-20:00 Фуд-корт.
14:00-15:00 Площадка детской общественной организации АДиП РК “Хамдан”.
14:00-18:00 Экспозиция “Быт кочевника”, экскурсионная зона.
16:30-17:00 Награждение участников соревнований.
19:00-02:00 DJ сеты, электронная музыка.
02:00-02:12 Файер-шоу.
25 июня
07:00-08:30 Йога.
08:30-10:00 Экологическая акция по высадке джузгуна.
09:00-19:00 Развлекательные зоны – стрельба из лука, верховая езда на лошадях и верблюдах, фото-зоны, зоны отдыха.
09:00-16:00 Фуд-корт.
10:00-15:00 Экспозиция “Быт кочевника”, экскурсионная зона.
12:00-15:00 Марафон.
14:00-16:00 Экологическая акция по сбору вторичного сырья.
16:00-17:00 Награждение участников марафона, закрытие Фестиваля Барханов.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.