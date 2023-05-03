Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию

Фестиваль Барханов

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Калмыкия, где располагается самая большая территория российских пустынь, впервые в июне проведет Фестиваль Барханов.

Он продемонстрирует гостям региона уникальную рекреационную красоту республики, привлечет внимание к проблеме опустынивания.

Сочетание драйва гонок на внедорожниках, спортивных нагрузок, танцевальной вечеринки с возможностью погрузиться в нирвану благодаря расслабляющей музыке, йоге не сможет оставить никого равнодушным.
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Ближайшие даты:
23
июн

Что вас ожидает:

Сытная местная кухня
Сытная местная кухня
Попробуем великолепные мясные блюда и удивимся вкусу соленого калмыцкого чая
Учение Будды
Учение Будды
Побываем в священной Золотой обители, где нам расскажут о традициях буддизма
Катание на верблюдах
Катание на верблюдах
Почувствуем себя кочевниками – прокатимся верхом на огромных и своенравных животных
Российская пустыня
Российская пустыня
Окажемся среди песчаных барханов и сделаем классные фотографии
Стрельба из лука
Стрельба из лука
У нас будет возможность попробовать себя в древнем искусстве стрельбы из лука
Файер шоу
Файер шоу
Увидим зажигательное выступление местных артистов

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Элисте

Прибытие в г. Волгоград до 09:45 (при условии закрытого аэропорта г. Элиста).

10:00 Трансфер в г. Элиста на транспорте транспортной компании (300 км, 4,5 часа, не входит в стоимость, оплачивается отдельно).

14:20 Прибытие в г. Элиста, заселение в отель.

15:00 Обед в этно-кафе (входит в стоимость).

Меню: калмыцкая кухня, под запрос – европейская кухня.

16:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.

Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

На территории хурула расположены статуи 17 великих буддийских ученых, пагоды с молитвенными барабанами "кюрде", лестница с фонтаном, хурульный сад с прогулочными аллеями и цветниками.

Также здесь можно посетить Музей истории буддизма с уникальными экспонатами.

При хуруле работает сувенирная лавка, в которой можно приобрести амулеты и сувениры на память.

17:30 Экскурсионная программа “Прогулки по Элисте”.

В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов.

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды “Пагода семи дней”, где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе – кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх – Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.

18:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" – один их самых интересных памятников, в Элисте.

Его создал Эрнст Неизвестный.

Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков.

Тяжелое место, но посетить советуем.

19:30 Приветственный ужин – включено в стоимость Благопожелания от солистов ансамбля "Зултурган".

Прогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по Элисте
2 день

Фестиваль Барханов

07:00 Завтрак в отеле, выселение с вещами.

Желающие могут не выселяться и вернуться в отель после посещения (количество ночей в гостинице обговаривается при бронировании).

08:00 Выезд в п. Адык – 150 км.

Участие в мероприятиях фестиваля (подробная программа в разделе Важно знать) – планируются соревнования в степи на внедорожниках, квадроциклах и багги, будет работать чилаут – зона и фудкорт, вечером пройдет рейв-шоу с участием местных и приглашенных музыкантов и файер-шоу.

Ночевка в палаточном лагере, питание на Фестивале оплачивается самостоятельно.

03:00 Для тех гостей, кто не выселился, возвращение в г. Элиста.

Фестиваль БархановФестиваль БархановФестиваль БархановФестиваль Барханов
3 день

Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)

Для тех, кто остался на фестивале – участие в мероприятиях фестиваля – гостям предложат поучаствовать в марафоне по самой жаркой точке страны, экологической акции по высадке саженцев степного растения джезгун и занятия йогой.

Питание на Фестивале оплачивается самостоятельно.

18:00 Возвращение в город Элиста, заселение в отель.

Для гостей, которые не остались на второй день фестиваля и вернулись в Элисту, после отдыха в отеле предлагается:

13:00 Обед – оплата самостоятельно.

14:00 Национальный краеведческий музей им. Н. Пальмова.

Собрание Национального музея Калмыкии насчитывает более восьмидесяти пяти тысяч экспонатов, часть которых представлена в девяти экспозиционных залах.

На постоянных выставочных площадках разворачивается повествование, прослеживающее этническую историю народа с древнейших времен до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами.

Временные экспозиции знакомят с творчеством калмыцких художников и обменными выставочными проектами из других регионов.

15:00 Хурул Сякюсн-Сюме – старый хурул буддийский храм в Республике Калмыкия.

Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.

16:00 Выезд к природному памятнику “Одинокий Тополь” (20 км).

В 2019 году Одинокий тополь стал победителем Национального конкурса “Российское дерево года” из 12 претендентов путём открытого голосования на сайте Всероссийской программы "Деревья –памятники живой природы" и в 2020 году получил третье место в конкурсе “Европейское дерево года 2020 г. ”

18:00 Возвращение в Элисту, свободный вечер.

Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)
4 день

Отъезд

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выселение.

09:30 Посещение сувенирных лавок и рынков.

11:00 Трансфер в г. Волгоград (не входит в стоимость, оплачивается отдельно).

Окончание программы.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает два варианта размещения на выбор:

  • 3 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 1 день на фестивале барханов) – 28 200 руб. /чел.;
  • 2 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 2 дня на фестивале барханов, ночлег в палатке на фестивале не входит в стоимость) – 23 400 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Элиста» 3

2 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.

Ежедневно сервируется континентальный завтрак.

Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3

Гостиница в г. Элиста

1 ночь

При выборе пакета с размещением 3 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 1 день на фестивале барханов), при стоимости тура 28 200 руб. /чел.

Палаточный лагерь на фестивале

1 ночь

На Фестивале барханов самостоятельное проживание в палаточном лагере – бесплатно по квоте мест или место для палатки,если будет своя палатка (уточняйте при бронировании). Ночевка в палаточном лагере на фестивале, в стоимость тура не входит. При выборе размещения 2 ночив гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 2 дня на фестивале барханов), стоимостью 23 400 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту
  • Страховка
  • Проживание (количество ночей обговаривается при бронировании, в зависимости от выбранного варианат тура)
  • Питание: завтраки в отеле (в зависимости от выбранного кол-ва ночей), 1 обед и 1 ужин в день заезда
  • Услуги гида по программе (на экскурсиях)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгоград и обратно
  • Трансфер от г. Волгоград в г. Элисту и обратно – от 1200 до 1500 руб. /чел. в одну сторону
  • Питание: обеды и ужины с 2-го дня заезда и на фестивале барханов (от 500 руб. /порция)
  • Проживание на фестивале барханов – бесплатно по квоте мест или место для палатки, если будет своя палатка
  • Участие в мероприятиях на фестивале барханов
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая программа на Фестивале Барханов?

Пребывание на фестивале проходит без сопровождения от туроператора, приезд на фестиваль к 10 утра 24.06.23 и отъезд с фестиваля в 17:30 вечера 25.06.23 (при выборе 2-х дневной программы пребывания на фестивале).

24 июня

10:00-10:30 Открытие Фестиваля Барханов.

10:30-12:00 Запуск воздушных змеев.

10:30-12:30 Соревнования по прохождению полосы препятствий.

10:30-12:30 Площадка “ДОБРО”.

11:00-15:00 Соревнования технических видов спорта “Хан-Бархан”.

11:00-19:00 Развлекательные зоны – стрельба из лука, верховая езда на лошадях и верблюдах, фото-зоны, зоны отдыха.

11:00-20:00 Фуд-корт.

14:00-15:00 Площадка детской общественной организации АДиП РК “Хамдан”.

14:00-18:00 Экспозиция “Быт кочевника”, экскурсионная зона.

16:30-17:00 Награждение участников соревнований.

19:00-02:00 DJ сеты, электронная музыка.

02:00-02:12 Файер-шоу.

25 июня

07:00-08:30 Йога.

08:30-10:00 Экологическая акция по высадке джузгуна.

09:00-19:00 Развлекательные зоны – стрельба из лука, верховая езда на лошадях и верблюдах, фото-зоны, зоны отдыха.

09:00-16:00 Фуд-корт.

10:00-15:00 Экспозиция “Быт кочевника”, экскурсионная зона.

12:00-15:00 Марафон.

14:00-16:00 Экологическая акция по сбору вторичного сырья.

16:00-17:00 Награждение участников марафона, закрытие Фестиваля Барханов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
3 мая 2023
Тур интересный! Понравился! Кто хочет полюбоваться степью, тюльпанами, чудесами природы, покататься на верблюдах и прикоснуться к буддизму смело покупайте тур. Однако помните, что цветение тюльпанов непредсказуемо (мы попали на финал, а планировали на пик), погода переменчива (ветер и дождь вероятны) и туристов в тьюльпановую Калмыкию приезжает много (в первые дни были организационные «накладки»).
Тур интересный! Понравился! Кто хочет полюбоваться степью, тюльпанами, чудесами природы, покататься на верблюдах и прикоснуться кТур интересный! Понравился! Кто хочет полюбоваться степью, тюльпанами, чудесами природы, покататься на верблюдах и прикоснуться к
М
30 апр 2023
Спасибо организаторам за эту поездку! Всё очень понравилось.
Н
26 апр 2023
У меня нет нареканий к организаторам. По программе тура выезд из Волгограда был в 10:00 часов. Но основная часть туристов приехала на поезде из Москвы, поэтому выезд перенесли на 8:30 час (чтобы они не ждали и сразу уехали). Я как раз не успевала приехать раньше. Организаторы буквально в течение 5-10 минут решили вопрос о моем трансфере в Элисту в удобное для меня время.

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