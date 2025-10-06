Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Побывать в крупнейшем буддийском храме Европы и сделать первый шаг к знакомству с религией
Начало: На ул. Клыкова
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
Начало: На Площади Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Приключение в степи: покорить Калмыкию на мини-багги
Сбежать из Элисты ради драйва и захватывающих видов
Начало: В километре от Элисты
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 октября 2025Отличная экскурсия! Интересный и знающий гид! Рекомендую)
- ССветлана4 октября 2025Экскурсия проходит в НАУШИКАХ, текст читает ИИ,роль гида сведена к минимуму: перевести через дорогу, сделать фото участников. все это стало
- ЕЕлена2 октября 2025В Элисте были проездом, и даже не знали, что она является буддийским центром. Наш экскурсовод Гиляна рассказывала нам об основах
- ССветлана29 сентября 2025Отличная экскурсия по Элисте. Спасибо за прекрасные впечатления! Экскурсия прошла на одном дыхании. Интересно погружение, информация в ненавязчивом формате. Для знакомства, самое то.
- ЕЕлена23 сентября 2025Супер экскурсиия. Рекомендую всем.
- ААнна19 сентября 2025Мне очень понравилась экскурсия! И водички дали, и чаем напоили, и через дорогу аккуратно перевели) Впервые сталкиваюсь с таким видом
- ИИрина18 сентября 2025Вперые была на такой экскурсии. Мне очень понравилось. Была и динамика и интерактив. Эмоции, полученные в ходе экскурсии, до сих пор не отпускают! Грандиозно!
- ИИрина4 сентября 2025Экскурсия просто супер! Очень интересный формат! Огромнейшее спасибо, замечательно провели время!
- ТТимур30 августа 2025У меня получилось индивидуальная экскурсия с Олегом в сочетании а аудиогидом. Необычный формат, слушаешь в наушниках еще и с музыкальным
- ЛЛюбовь21 августа 2025Экскурсия с Олегом прошла замечательно. Было очень интересно и весело. Необычный формат экскурсии очень понравился. Олег нас угощал чаем и леденцами. Мы хорошо прогулялись по городу и осмотрели все самые важные достопримечательности. В дороге даже танцевали. Всё супер 👍
- ЮЮлия15 августа 2025Впечатляюще, спасибо
- ННаталья3 августа 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с Элистой и культурой Калмыкии, интересная, легкая, много интерактива и фотолокаций. Подойдет и взрослым, и детям. Олег приятный, интересный собеседник. Рекомендую.
- ООксана16 июля 2025Экскурсия потрясающая. Была сильная жара и на экскурсию я пришла одна, но Олег, как настоящий профессионал отработал на все 100%.
Информация подавалась легко и очень информативно. А сколько было сюрпризов)))
Олег, спасибо большое.
Рекомендую всем, кто хочет полезно и весело провести время.
- ССергей7 июля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Необычный формат использования наушников. Узнали много об истории народа, верования, традиции. Слушали горловое пение, стихи.
- ИИрина2 июля 2025Мы приехали в Волгоград из Нижнего Новгорода и решили посетить Элисту. Очень рады, что выбрали данный формат экскурсии, с гидом
- ИИван27 июня 2025Большое спасибо экскурсоводу Олегу! Живо, интересно,познавательно! Рекомендую приезжающим в Элисту!
- ААлена22 июня 2025Динамичная, необычная экскурсия получилась. Маршрут был четко спланирован под аудиогид. Олег очень начитанный, хорошо знает историю своей республики. Но в классичнском варианте подачи информации все же было бы лучше.
- ЕЕкатерина1 июня 2025Интересная экскурсия, красивые места, много нового, все понравилось, гид даже танцевала часть народного танца, единственное чего бы хотелось, чтобы рассказ
- ААлексей27 мая 2025Прекрасная экскурсия и гид Олег.
Замечательный способ подачи материала с использованием наушников: ничто не отвлекает и ничто не мешает. Гид комфортно сопровождает и направляет.
Есть идея экскурсии, заставляющая по особенному осмыслить посещение Элисты.
Посоветую друзьям и всем остальным: попробуйте и не пожалеете))
- ННаташа11 мая 2025Отличная необычная экскурсия. Все проходит непринужденно и весело. Особенно порадовал калмыцкий чай))
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Для студентов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Элисте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Элисте в октябре 2025
Сейчас в Элисте в категории "Для студентов" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 5000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Элисте для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями