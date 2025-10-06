А Алексей Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Отличная экскурсия! Интересный и знающий гид! Рекомендую)

С Светлана Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» читать дальше для меня не совсем приятной неожиданностью 🤔.

Главная достопримечательность города - Золотая обитель БУДДЫ 🛕 в маршрут не входит.

Без живого общения экскурсия, сильно проигрывает. . Экскурсия проходит в НАУШИКАХ, текст читает ИИ,роль гида сведена к минимуму: перевести через дорогу, сделать фото участников. все это стало

Е Елена Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте читать дальше религии, об истории храма. Нам удалось увидеть красивую мандалу, но понять, что к красоте не стоит привязываться, так как нет ничего вечного. Теперь с детьми учимся бороться с внутренними демонами, а не с другими. Спасибо за интересный рассказ и новый взгляд на себя В Элисте были проездом, и даже не знали, что она является буддийским центром. Наш экскурсовод Гиляна рассказывала нам об основах

С Светлана Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Отличная экскурсия по Элисте. Спасибо за прекрасные впечатления! Экскурсия прошла на одном дыхании. Интересно погружение, информация в ненавязчивом формате. Для знакомства, самое то.

Е Елена Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Супер экскурсиия. Рекомендую всем.

А Анна Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» читать дальше экскурсий. С одной стороны материал записан, соответственно заранее тщательно продуман, ничего лишнего, приятная речь, не отвлекают другие туристы. С другой стороны, рядом заботливый «ассистент» (со слов ИИ), который сопровождает экскурсию и может ответить на вопросы. Теперь хочу посетить подобные экскурсии в моем и соседних городах. Отдельное спасибо Олегу! Благодаря ему мне кажется, что все жители Калмыкии позитивные и доброжелательные! Мне очень понравилась экскурсия! И водички дали, и чаем напоили, и через дорогу аккуратно перевели) Впервые сталкиваюсь с таким видом

И Ирина Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Вперые была на такой экскурсии. Мне очень понравилось. Была и динамика и интерактив. Эмоции, полученные в ходе экскурсии, до сих пор не отпускают! Грандиозно!

И Ирина Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Экскурсия просто супер! Очень интересный формат! Огромнейшее спасибо, замечательно провели время!

Т Тимур Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» читать дальше сопровождением, а вопросы можно задавать Олегу, а он - интереснейший собеседник, погруженный в историю и культуру Калмыкии и Калмыкского народа. Очень порадовали небольшие сувениры. Рекомендую эту экскурсию. Олег, желаю процветания! У меня получилось индивидуальная экскурсия с Олегом в сочетании а аудиогидом. Необычный формат, слушаешь в наушниках еще и с музыкальным

Л Любовь Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Экскурсия с Олегом прошла замечательно. Было очень интересно и весело. Необычный формат экскурсии очень понравился. Олег нас угощал чаем и леденцами. Мы хорошо прогулялись по городу и осмотрели все самые важные достопримечательности. В дороге даже танцевали. Всё супер 👍

Н Наталья Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Отличная экскурсия для первого знакомства с Элистой и культурой Калмыкии, интересная, легкая, много интерактива и фотолокаций. Подойдет и взрослым, и детям. Олег приятный, интересный собеседник. Рекомендую.

О Оксана Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Экскурсия потрясающая. Была сильная жара и на экскурсию я пришла одна, но Олег, как настоящий профессионал отработал на все 100%.

Информация подавалась легко и очень информативно. А сколько было сюрпризов)))

Олег, спасибо большое.

Рекомендую всем, кто хочет полезно и весело провести время.

С Сергей Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» читать дальше Приятное общение с гидом, протяжении всей экскурсии были приятные сюрпризы, вода, сладости, настоящий калмыкский чай и сувениры. Спасибо большое, будем рекомендовать однозначно! Очень интересная и познавательная экскурсия. Необычный формат использования наушников. Узнали много об истории народа, верования, традиции. Слушали горловое пение, стихи.

И Ирина Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» читать дальше и нейросетью. Наш гид Олег, отдельное спасибо, при встрече и окончании экскурсии мы получили сувениры, напоил нас местным чаем, мы и танцевали и изображали степных животных и пели, все не рассказать. В дополнении Олег на протяжении всей экскурсии делал фото и видео! Огромное спасибо нашему гиду!!!! Мы приехали в Волгоград из Нижнего Новгорода и решили посетить Элисту. Очень рады, что выбрали данный формат экскурсии, с гидом

И Иван Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Большое спасибо экскурсоводу Олегу! Живо, интересно,познавательно! Рекомендую приезжающим в Элисту!

А Алена Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Динамичная, необычная экскурсия получилась. Маршрут был четко спланирован под аудиогид. Олег очень начитанный, хорошо знает историю своей республики. Но в классичнском варианте подачи информации все же было бы лучше.

Е Екатерина Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» читать дальше был не в записи (хотя маршрут был записан хорошо, даже переход через дорогу), а рассказывал сам гид, а так все прошло отлично, даже в жаркий день предусмотрела и воду, и национальный чай Интересная экскурсия, красивые места, много нового, все понравилось, гид даже танцевала часть народного танца, единственное чего бы хотелось, чтобы рассказ

А Алексей Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Прекрасная экскурсия и гид Олег.

Замечательный способ подачи материала с использованием наушников: ничто не отвлекает и ничто не мешает. Гид комфортно сопровождает и направляет.

Есть идея экскурсии, заставляющая по особенному осмыслить посещение Элисты.

Посоветую друзьям и всем остальным: попробуйте и не пожалеете))