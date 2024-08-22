Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Элисте, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Подношение даров степным духам
На машине
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
4 сен в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
На машине
33 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Ночь в калмыцкой степи: уникальное путешествие по следам кочевников
Проведите незабываемую ночь под звездным небом калмыцкой степи, погрузитесь в историю и культуру кочевых народов
Начало: Центральная площадь Ленина г. Элисты
4 сен в 17:00
5 сен в 17:00
20 000 за всё до 2 чел.
Степные курганы Калмыкии
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Степные курганы Калмыкии
Узнать историю покорения степи - от каменного века до наших дней
Начало: На улице Илюмжинова
от 16 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    22 августа 2024
    Подношение даров степным духам
    Чудесное место. Грамотно подобранное время экскурсии. Удобная машина. И очень приятный экскурсовод. Рекомендую посетить.
  • Г
    Галина
    9 августа 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Доброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именно о наших эмоциях, полученных
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    от экскурсии с Константином! Добавить нечего! Добавим только слова благодарности Константину! Дочь в бешеном восторге (требует купить ей лук:) и восторгается историями, рассказанными экскурсоводом. Вечер, ночь и утро прожили мы в добре, спокойствии и зарядились ими! Однозначно порекомендую друзьям!

  • А
    Александр
    8 августа 2024
    Подношение даров степным духам
    Время пролетело не заметно. Константин так все красиво и понятно рассказывал, даже ребенок остался в восторге. Однозначно рекомендую.
  • Н
    Надежда
    28 июля 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Для тех, кому тесно в городе. Если вы думали, что степь - это скучно, то вы там точно не были) Рассказы за
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    чашкой чая, закат, сбивающий с ног своей красотой, бесконечное звездное небо, и сотни лет истории прямо под ногами… Вокруг никого, ничто не указывает на присутствие людей, пока не увидишь пастуха с собакой, сопровождающих стадо коров или баранов, если повезет, вас "подрежет" заяц)

    Для тех, кому тесно в городеДля тех, кому тесно в городеДля тех, кому тесно в городеДля тех, кому тесно в городеДля тех, кому тесно в городе
  • С
    Светлана
    5 июля 2024
    Подношение даров степным духам
    Поездку в Элисту мы запланировали ради внука и не ошиблись: Константин, наш экскурсовод своим повествованием буквально заворожил и младшего, и
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    старшего внуков! На мой взгляд, если подростки (9,11 лет) после переезда Астрахань - Элиста через час внимательно слушают рассказчика, включены в экскурсию на протяжении 3 часов - это и есть наивысшая оценка экскурсоводу-гиду!

    Поездку в Элисту мы запланировали ради внука и не ошиблись: Константин, наш экскурсовод своим повествованием буквальноПоездку в Элисту мы запланировали ради внука и не ошиблись: Константин, наш экскурсовод своим повествованием буквальноПоездку в Элисту мы запланировали ради внука и не ошиблись: Константин, наш экскурсовод своим повествованием буквально
  • С
    Светлана
    26 июня 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Отличные впечатления от тура с Константином! Ездили вдвоем с дочкой 12 лет. Сначала она не была уверена, что ей очень понравится,
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    но любопытство победило. В итоге ребенок счастлив! Рассказала всем знакомым и не очень как здорово было, какая потрясающая ночь в степи, какой вкусный чай, как провожали солнце на закате и встречали рассвет, как стреляла из лука и искала сокровища с металлоискателем, но больше даже не об этом, а о том, какой великолепный рассказчик Константин, как интересно рассказывал про буддизм, и как все показал и объяснил в хуруле (мы дополнительно взяли экскурсию по хупулам - это очень хорошо дополняет тему историей и удивительным колоритом старого хурула, впечатляющим больше нового), и как … в общем, много впечатлений. Константин очень приятный, начитанный, интересующийся, увлеченный экскурсовод, с широким спектром тем от древних времён до современного положения дел в Калмыкии и России, от своей родной религии (буддизм), в которую от глубоко верит, до ее переплетений с другими религиями. Он - экскурсовод со своим мнением и взглядом на вещи, который готов обосновать известными ему фактами. Разговоров хватит на всю ночь! 😂 А степь!!! Степь - великолепна!!! И с погодой нам невероятно повезло. Для меня это была сказочная перезагрузка, которой не хватало! Зы Уговорите его дополнить поездку посещением одинокого тополя - это очень красивое место. Зызы Константин, случайно стащила ваши спички, которыми зажигали свечку. Только сегодня обнаружила в кармане 🤦‍♀️😂

    Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!Отличные впечатления от тура с Константином!

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подношение даров степным духам
  2. Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
  3. Степные курганы Калмыкии
Какие места ещё посмотреть в Элисте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Одинокий тополь
  3. Пагода Семи Дней
  4. Курганная группа «Элистинская»
Сколько стоит экскурсия по Элисте в сентябре 2024
Сейчас в Элисте в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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