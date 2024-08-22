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но любопытство победило. В итоге ребенок счастлив! Рассказала всем знакомым и не очень как здорово было, какая потрясающая ночь в степи, какой вкусный чай, как провожали солнце на закате и встречали рассвет, как стреляла из лука и искала сокровища с металлоискателем, но больше даже не об этом, а о том, какой великолепный рассказчик Константин, как интересно рассказывал про буддизм, и как все показал и объяснил в хуруле (мы дополнительно взяли экскурсию по хупулам - это очень хорошо дополняет тему историей и удивительным колоритом старого хурула, впечатляющим больше нового), и как … в общем, много впечатлений. Константин очень приятный, начитанный, интересующийся, увлеченный экскурсовод, с широким спектром тем от древних времён до современного положения дел в Калмыкии и России, от своей родной религии (буддизм), в которую от глубоко верит, до ее переплетений с другими религиями. Он - экскурсовод со своим мнением и взглядом на вещи, который готов обосновать известными ему фактами. Разговоров хватит на всю ночь! 😂 А степь!!! Степь - великолепна!!! И с погодой нам невероятно повезло. Для меня это была сказочная перезагрузка, которой не хватало! Зы Уговорите его дополнить поездку посещением одинокого тополя - это очень красивое место. Зызы Константин, случайно стащила ваши спички, которыми зажигали свечку. Только сегодня обнаружила в кармане 🤦‍♀️😂