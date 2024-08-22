3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
4 сен в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Ночь в калмыцкой степи: уникальное путешествие по следам кочевников
Проведите незабываемую ночь под звездным небом калмыцкой степи, погрузитесь в историю и культуру кочевых народов
Начало: Центральная площадь Ленина г. Элисты
4 сен в 17:00
5 сен в 17:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Степные курганы Калмыкии
Узнать историю покорения степи - от каменного века до наших дней
Начало: На улице Илюмжинова
от 16 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения22 августа 2024Чудесное место. Грамотно подобранное время экскурсии. Удобная машина. И очень приятный экскурсовод. Рекомендую посетить.
- ГГалина9 августа 2024Доброго, всем читающим, времени суток! Решила написать отзыв и поняла, что все предыдущие путешественники написали именно о наших эмоциях, полученных
- ААлександр8 августа 2024Время пролетело не заметно. Константин так все красиво и понятно рассказывал, даже ребенок остался в восторге. Однозначно рекомендую.
- ННадежда28 июля 2024Для тех, кому тесно в городе. Если вы думали, что степь - это скучно, то вы там точно не были) Рассказы за
- ССветлана5 июля 2024Поездку в Элисту мы запланировали ради внука и не ошиблись: Константин, наш экскурсовод своим повествованием буквально заворожил и младшего, и
- ССветлана26 июня 2024Отличные впечатления от тура с Константином! Ездили вдвоем с дочкой 12 лет. Сначала она не была уверена, что ей очень понравится,
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Нескучные экскурсии»
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