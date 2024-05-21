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лет) в полном восторге от увиденного и услышанного! Константин адаптировал поездку под наши интересы с легкостью. Мы были в Элисте в буддийских храмах, у Одинокого тополя (как иначе!). Константин прекрасный знающий рассказчик. Потом мы отправились в степь, к барханам, Розовому озеру и насладились тем, ради чего и ехали. Без Константина нам этого не найти и не знать, точно! В результате: мы узнали много нового об истории калмыцкого народа, его вере, его церкви, обычаях. Очень интересно. Мы насладились степной вольницей и простором. Очень рекомендуем поездку с Константином всем приезжающим в Калмыкию с визитом. И семьям с детьми!