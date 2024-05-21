1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Ночь в калмыцкой степи: уникальное путешествие по следам кочевников
Проведите незабываемую ночь под звездным небом калмыцкой степи, погрузитесь в историю и культуру кочевых народов
Начало: Центральная площадь Ленина г. Элисты
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Степные курганы Калмыкии
Узнать историю покорения степи - от каменного века до наших дней
Начало: На улице Илюмжинова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна21 мая 2024Отлично провели время. Полюбовались степными красотами. С удовольствием постреляли из лука и поискали клады. Узнали интересные факты о обряде подношениядаров. Надеюсь духи исполнят наши желания
- ДДмитрий1 мая 2024Год назад впервые побывал в Калмыкии. И для того чтобы немного проникнуться атмосферой жизни этого народа в прошлом, в качестве проводника
- ЕЕлена29 апреля 2024Отличная экскурсия, на которой глубоко погрузитесь в глубинный смысл буддизма и его ритуалы. Знания и донесение информации на 10 баллов
- OOksana22 апреля 2024Огромное спасибо Константину за это необычное приключение. Увлекательный и подробный рассказ об истории, мифах, природе и религии Калмыкии. Берики и
- ИИрина10 апреля 2024Мы провели с Константином прекрасный день 7 апреля 2024г! Наша семейная компания: бабушка (59 лет), мама (34 года) и девочка (7
- ССергей18 сентября 2023Великолепная экскурсия! Все, что заявлено гидом в описании к экскурсии, было нам предоставлено. Константин - очень эрудированный человек, прекрассный рассказчик и собеседник. Рекомендую экскурсию к посещению всем, кто окажется в столице Калмыкии
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Необычные»
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