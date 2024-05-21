Необычные экскурсии по Элисте

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Элисте, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
30 отзывов
Ночь в калмыцкой степи: уникальное путешествие по следам кочевников
Проведите незабываемую ночь под звездным небом калмыцкой степи, погрузитесь в историю и культуру кочевых народов
Начало: Центральная площадь Ленина г. Элисты
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
20 000 за всё до 2 чел.
Подношение даров степным духам
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
Степные курганы Калмыкии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Степные курганы Калмыкии
Узнать историю покорения степи - от каменного века до наших дней
Начало: На улице Илюмжинова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Подношение даров степным духам
    Отлично провели время. Полюбовались степными красотами. С удовольствием постреляли из лука и поискали клады. Узнали интересные факты о обряде подношениядаров. Надеюсь духи исполнят наши желания
  • Д
    Дмитрий
    1 мая 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Год назад впервые побывал в Калмыкии. И для того чтобы немного проникнуться атмосферой жизни этого народа в прошлом, в качестве проводника
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    выбрал Константина. И не разочаровался. Константин хорошо знает историю своей республики, её традиции и особенности. Вечером он на машине забрал меня из гостиницы и мы поехали в степь. Там разбили для меня палатку и сели ужинать. А после пили чай. И всё это время Константин рассказывал о жизни и быте калмыков в прошлом и сейчас. А ближе к ночи дошли и до религии. Было очень интересно. Хочу выразить благодарность Константину за отлично проведенное и познавательное погружение в историю.

  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Подношение даров степным духам
    Отличная экскурсия, на которой глубоко погрузитесь в глубинный смысл буддизма и его ритуалы. Знания и донесение информации на 10 баллов
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    (великолепно!) А уж ночная степь в месте силы точно не оставит равнодушным никого))) Выделяю эту экскурсию как одну из лучших, что я посещала когда либо.

  • O
    Oksana
    22 апреля 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Огромное спасибо Константину за это необычное приключение. Увлекательный и подробный рассказ об истории, мифах, природе и религии Калмыкии. Берики и
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    вкусный чай на ужин, стрельба из лука, поиск клада и умиротворяющая степь. Костя отзывчивый и заботливый человек. Мы получили даже больше,чем предполагали. Но,главное, это тепло и гостеприимность Констатина. Спасибо еще раз.

  • И
    Ирина
    10 апреля 2024
    Подношение даров степным духам
    Мы провели с Константином прекрасный день 7 апреля 2024г! Наша семейная компания: бабушка (59 лет), мама (34 года) и девочка (7
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    лет) в полном восторге от увиденного и услышанного! Константин адаптировал поездку под наши интересы с легкостью. Мы были в Элисте в буддийских храмах, у Одинокого тополя (как иначе!). Константин прекрасный знающий рассказчик. Потом мы отправились в степь, к барханам, Розовому озеру и насладились тем, ради чего и ехали. Без Константина нам этого не найти и не знать, точно! В результате: мы узнали много нового об истории калмыцкого народа, его вере, его церкви, обычаях. Очень интересно. Мы насладились степной вольницей и простором. Очень рекомендуем поездку с Константином всем приезжающим в Калмыкию с визитом. И семьям с детьми!

  • С
    Сергей
    18 сентября 2023
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Великолепная экскурсия! Все, что заявлено гидом в описании к экскурсии, было нам предоставлено. Константин - очень эрудированный человек, прекрассный рассказчик и собеседник. Рекомендую экскурсию к посещению всем, кто окажется в столице Калмыкии
    Великолепная экскурсия! Все, что заявлено гидом в описании к экскурсии, было нам предоставлено. Константин - оченьВеликолепная экскурсия! Все, что заявлено гидом в описании к экскурсии, было нам предоставлено. Константин - очень

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
  2. Подношение даров степным духам
  3. Степные курганы Калмыкии
Какие места ещё посмотреть в Элисте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Одинокий тополь
  3. Пагода Семи Дней
  4. Курганная группа «Элистинская»
Сколько стоит экскурсия по Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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