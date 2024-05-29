Экскурсии по Элисте на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Элисте, цены от 5 335 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
30 отзывов
Ночь в калмыцкой степи: уникальное путешествие по следам кочевников
Проведите незабываемую ночь под звездным небом калмыцкой степи, погрузитесь в историю и культуру кочевых народов
Начало: Центральная площадь Ленина г. Элисты
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
20 000 за всё до 2 чел.
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
154 отзыва
Элиста: Путешествие по древней Калмыкии и тайны буддизма
Познайте уникальную культуру и историю Калмыкии на обзорной экскурсии. Откройте величественный хурул и тайны древних курганов
Начало: У главных ворот Центрального хурула
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
5 335 за всё до 4 чел.
Подношение даров степным духам
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
В гости к покорителям степей: уникальное путешествие по Калмыкии
За два дня вы познакомитесь с духовной культурой и природными красотами Калмыкии, увидите статую Будды и посетите степи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 000 за всё до 2 чел.
Степные курганы Калмыкии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Степные курганы Калмыкии
Узнать историю покорения степи - от каменного века до наших дней
Начало: На улице Илюмжинова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    29 мая 2024
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Всё понравилось. Глубокие знания Константина по истории буддизма, родного края увлекли. Время пролетело незаметно. Примерила национальный костюм, получились хорошие фотографии. Рекомендую, однозначно.
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
    Константин, спасибо за поездку в Калмыкию. Вы - молодец! Нам с дочкой понравилось. Особенно стрельба из лука, рассказ про Колесо
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    Сансары, конечно же, прекрасные степи с запахом полыни и, главное, доброжелательность и коммуникабельность! Отель у Вас замечательный, всё необходимое есть, тихо и удобно. Отдельно благодарю за ночевку в степи, отличный и незабываемый опыт. Будьте счастливы и здоровы

  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Подношение даров степным духам
    Отлично провели время. Полюбовались степными красотами. С удовольствием постреляли из лука и поискали клады. Узнали интересные факты о обряде подношениядаров. Надеюсь духи исполнят наши желания
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Нам очень понравилось. Было интересно. Константин отличный рассказчик.
  • Г
    Гульнара
    9 мая 2024
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Были в Элисте в начале мая. Все понравилось. Экскурсия интересная, 2 часа пролетели быстро. Рекомендуем.
  • Е
    Евгения
    7 мая 2024
    В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
    Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное взял на себя Константин.
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    Маршрут очень грамотно спланирован, с нами была 7ми летняя дочь и мы очень переживали, что ребенок будет уставать, но этого не произошло. Вся семья в восторге, никак не ожидали, что за два дня удастся получить столько разных эмоций. Красивейшие храмы, умиротворяющая степь, необыкновенное розовое озеро и горящий источник, барханы с нежнейшим песком, одинокий тополь, катание на верблюдах, стрельба из лука и все это под увлекательные рассказы Константина. При такой насыщенной программе мы всегда были отдохнувшие и хорошо накормленные, ощущение что отдохнули не 2 дня, а минимум 2 недели. Время пролетело незаметно. Калмыкия прекрасна. Всем рекомендую посетить данную экскурсию. А мы, надеюсь, еще вернемся. ❤️

    Прекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальноеПрекрасная экскурсия и потрясающий гид! Организация на высшем уровне, нашей задачей было только приехать, все остальное
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
    В целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узнали много нового, увидели замечательные
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    храмы и особенные места; 2) попробовали калмыцкую кухню (спасибо гиду, который нам рассказал о блюдах и помог с выбором); 3) вечер в степи (на ночевку мы не рискнули так как было прохладно) был просто шикарен! Константин сварил для нас берики (вид калмыцких пельменей) и сделал вкусный чай; а стрельба из лука вызвала массу восторга! А сам по себе пейзаж был просто фантастический: море серебристой ковыли под лучами заходящего солнца и затем при свете луны! 4) мы посетили самые знаковые места - Меклетинское розовое озеро, барханы,"горящий" источник…. Что можно было бы улучшить: 1) основное, чего не хватило - хотелось более детальной информации именно об этом регионе (национальные и природные особенности, флора и фауна), нежели обще исторической сводки. 2) не совсем была понятна тема с предоставлением жилья - мы так и не поняли, на сколько ночевок это было рассчитано; 3) оплата питания в ресторанах за счет гида - на наш взгляд, это несколько лишнее. Мы желаем Константину успехов и дальнейшего развития!

    В целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узналиВ целом, мы остались довольны экскурсией. Что было замечательно: 1) погружение в тему буддизма; мы узнали
  • Д
    Дмитрий
    1 мая 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Год назад впервые побывал в Калмыкии. И для того чтобы немного проникнуться атмосферой жизни этого народа в прошлом, в качестве проводника
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    выбрал Константина. И не разочаровался. Константин хорошо знает историю своей республики, её традиции и особенности. Вечером он на машине забрал меня из гостиницы и мы поехали в степь. Там разбили для меня палатку и сели ужинать. А после пили чай. И всё это время Константин рассказывал о жизни и быте калмыков в прошлом и сейчас. А ближе к ночи дошли и до религии. Было очень интересно. Хочу выразить благодарность Константину за отлично проведенное и познавательное погружение в историю.

  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Подношение даров степным духам
    Отличная экскурсия, на которой глубоко погрузитесь в глубинный смысл буддизма и его ритуалы. Знания и донесение информации на 10 баллов
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    (великолепно!) А уж ночная степь в месте силы точно не оставит равнодушным никого))) Выделяю эту экскурсию как одну из лучших, что я посещала когда либо.

  • O
    Oksana
    22 апреля 2024
    Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
    Огромное спасибо Константину за это необычное приключение. Увлекательный и подробный рассказ об истории, мифах, природе и религии Калмыкии. Берики и
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    вкусный чай на ужин, стрельба из лука, поиск клада и умиротворяющая степь. Костя отзывчивый и заботливый человек. Мы получили даже больше,чем предполагали. Но,главное, это тепло и гостеприимность Констатина. Спасибо еще раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «На машине»

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  1. Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
  2. Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
  3. Подношение даров степным духам
  4. В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
  5. Степные курганы Калмыкии
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сколько стоит экскурсия по Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 335 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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