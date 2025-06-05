Индивидуальная
до 4 чел.
Элиста - древняя Калмыкия
Погрузитесь в уникальную культуру Калмыкии, узнайте о буддизме и древних цивилизациях. Откройте для себя тайны степных миграций и курганов
Начало: За главными воротами (во дворе) Центрального хурул...
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Побывать в крупнейшем буддийском храме Европы и сделать первый шаг к знакомству с религией
Начало: На ул. Клыкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По местам боевых действий времён ВОВ (из Элисты)
Побывать в калмыцком Сталинграде, узнать, как шли бои, и переночевать в полевом лагере
Начало: На улице Юрия Клыкова
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
69 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2025Элиста - открыть древнюю и загадочную КалмыкиюДата посещения: 2 июня 2025Огромное спасибо Константину за содержатетельное и приятное общение! Эрудированный и разносторнний собеседник, патриот свой малой Родины, вызывает уважение и желание
- ООльга12 августа 2025Замечательная экскурсия! Константин увлекательно и познавательно рассказал об истории калмыцкого народа, подробно познакомил с основами буддизма и жизнью Будды. Посещение
- ААлександр12 августа 2025Константин - очень душевный экскурсовод. Интересная, содержательная экскурсия, погружение в местную специфику, подробные ответы на все возникшие вопросы в ходе приятной беседы.
- AAndrey11 августа 2025Константин, большое спасибо за оказанную
услугу! Знакомство с Вашей республикой, Вашим городом и традициями прошло замечательно. Нашей семье очень понравилось освещение
- ККристина10 августа 2025Интересная экскурсия. Очень познавательная.
- ЮЮлия9 августа 2025Благодарим за интересную и познавательную экскурсию. Многое узнали о религии, побывали в двух храмах. Спасибо большое!
- ГГуля9 августа 2025Открыли для себя Элисту и буддизм через прекрасного рассказчика - Константина. И мне, и детям - подросткам было очень интересно послушать историю. Константин - доброжелательный, хороший человек, ответил на все наши вопросы. Рекомендую!
- ННаталья6 августа 2025Огромное спасибо Константину за увлекательную экскурсию! Очень интересно, подробно, ярко рассказал про буддизм, показал хурулы. Очень удобно, что удалось посмотреть оба храма в один день. Не заметили, как пролетело 2 часа. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию знакомым. Большое спасибо!
- ЭЭльвира1 августа 2025Прекрасная экскурсия! Отличная подача информации, не формальная, а интерактивная. Константин прекрасный гид, любящий свой край и историю многострадального калмыкского народа. Старый храм очень понравился, намоленное место. Всем рекомендуем
- ДДарья31 июля 2025Элиста в частности и Калмыкия в целом - это такая экзотика, такая уникальность, что не передать словами.
Спасибо Константину за первое знакомство с Республикой, с Религией, с Архитектурой и Историей!
- ЮЮлия28 июля 2025Однозначно могу порекомендовать в качестве гида-Константина! С гостиницей нам не очень повезло (что на картинке и в реале не совсем
- ЮЮлия23 июля 2025Экскурсия очень содержательная, структурировано многое дюв доступной форме для понимания буддизма и культуры. Константин очень знающий и грамотный гид и
- ССергей22 июля 2025Константи провёл очень интересную экскурсию. Всем рекомендую 👍
- ЕЕлена19 июля 2025Потрясающая экскурсия, проведенная Константином. Осталось много положительных впечатлений, все познавательно и мега интересно.
Константин отличный проводник в мир народов Калмыкии. Время пронеслось незаметно. Если будем в Элисте, то хотелось бы в экскурсоводы только его.
Спасибо🙏
- ССветлана14 июля 2025Наш гид Константин очень интересно рассказал об Элисте, Калмыкии - её культуре, религии, истории. Экскурсия была познавательна, время пролетело мгновенно.
- ССергин13 июля 2025Останавливались на один день в Элисте. За один день благодаря гиду узнали очень много о Калмыкии, Буддизме и истории этого
- ВВиктория11 июля 2025Выше всяких слов. Познавательно, интересно, доступным языком. Константин очень хороший человек и рассказчик. Мы увидели "старый" храм, кроме Золотой Обители
- ССветлана10 июля 2025Замечательный экскурсовод! Очень доступно, интересно рассказал про буддизм, про историю Калмыкии. Рекомендуем туристам!
- ТТатьяна8 июля 2025Нам очень понравилась экскурсия!! Очень познавательно и интересно!!! Большое спасибо Константину за его работу) всем рекомендую 👍 отдельное спасибо за костюмы национальные! Очень интересная история Калмыкии, ее культура и история буддизма!!!
- ВВладимир1 июля 2025Константин нам очень понравился и как гид и как человек. Очень интересно и последовательно рассказывал и про буддизм и про
