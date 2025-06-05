Мои заказы

Экскурсии Элисты об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Элисте, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
На машине
2 часа
215 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Элиста - древняя Калмыкия
Погрузитесь в уникальную культуру Калмыкии, узнайте о буддизме и древних цивилизациях. Откройте для себя тайны степных миграций и курганов
Начало: За главными воротами (во дворе) Центрального хурул...
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Побывать в крупнейшем буддийском храме Европы и сделать первый шаг к знакомству с религией
Начало: На ул. Клыкова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
По местам боевых действий времён ВОВ (из Элисты)
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
По местам боевых действий времён ВОВ (из Элисты)
Побывать в калмыцком Сталинграде, узнать, как шли бои, и переночевать в полевом лагере
Начало: На улице Юрия Клыкова
Завтра в 09:00
5 сен в 09:00
69 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Дата посещения: 2 июня 2025
    Огромное спасибо Константину за содержатетельное и приятное общение! Эрудированный и разносторнний собеседник, патриот свой малой Родины, вызывает уважение и желание
    читать дальше

    ещё раз приехать в Калмыкию и вновь побывать на увлекательных экскурсиях! Ночь в степи- перезагрузка для городского жителя, рекомендую! Всё продумано, атмосферно и безопасно! Даже мой подросток с удовольствием провел 3 дня в компании Константина и слушал!

  • О
    Ольга
    12 августа 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Замечательная экскурсия! Константин увлекательно и познавательно рассказал об истории калмыцкого народа, подробно познакомил с основами буддизма и жизнью Будды. Посещение
    читать дальше

    храма стало настоящим погружением в атмосферу духовной мудрости Востока. Экскурсия оставила яркие впечатления и обогатила новыми знаниями. Рекомендую, мы с мужем, и дочери 18 и 12 лет остались в полном восторге! Спасибо!

    Замечательная экскурсия! Константин увлекательно и познавательно рассказал об истории калмыцкого народа, подробно познакомил с основами буддизма и жизнью Будды. Посещение храма стало настоящим погружением в атмосферу духовной мудрости Востока. Экскурсия оставила яркие впечатления и обогатила новыми знаниями. Рекомендую, мы с мужем, и дочери 18 и 12 лет остались в полном восторге! Спасибо!
  • А
    Александр
    12 августа 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Константин - очень душевный экскурсовод. Интересная, содержательная экскурсия, погружение в местную специфику, подробные ответы на все возникшие вопросы в ходе приятной беседы.
  • A
    Andrey
    11 августа 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Константин, большое спасибо за оказанную
    услугу! Знакомство с Вашей республикой, Вашим городом и традициями прошло замечательно. Нашей семье очень понравилось освещение
    читать дальше

    всех деталей. Все очень подробно рассказано, мы много задавали вопросов, на все очень подробно ответил. Вы как коренной житель провели незабываемую экскурсию. Очень рекомендуем и обязательно еще обратимся к Вам.

    Константин, большое спасибо за оказанную услугу! Знакомство с Вашей республикой, Вашим городом и традициями прошло замечательно. Нашей семье очень понравилось освещение всех деталей. Все очень подробно рассказано, мы много задавали вопросов, на все очень подробно ответил. Вы как коренной житель провели незабываемую экскурсию. Очень рекомендуем и обязательно еще обратимся к Вам.
  • К
    Кристина
    10 августа 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Интересная экскурсия. Очень познавательная.
    Интересная экскурсия. Очень познавательная.
  • Ю
    Юлия
    9 августа 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Благодарим за интересную и познавательную экскурсию. Многое узнали о религии, побывали в двух храмах. Спасибо большое!
  • Г
    Гуля
    9 августа 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Открыли для себя Элисту и буддизм через прекрасного рассказчика - Константина. И мне, и детям - подросткам было очень интересно послушать историю. Константин - доброжелательный, хороший человек, ответил на все наши вопросы. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    6 августа 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Огромное спасибо Константину за увлекательную экскурсию! Очень интересно, подробно, ярко рассказал про буддизм, показал хурулы. Очень удобно, что удалось посмотреть оба храма в один день. Не заметили, как пролетело 2 часа. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию знакомым. Большое спасибо!
    Огромное спасибо Константину за увлекательную экскурсию! Очень интересно, подробно, ярко рассказал про буддизм, показал хурулы. Очень удобно, что удалось посмотреть оба храма в один день. Не заметили, как пролетело 2 часа. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию знакомым. Большое спасибо!
  • Э
    Эльвира
    1 августа 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Прекрасная экскурсия! Отличная подача информации, не формальная, а интерактивная. Константин прекрасный гид, любящий свой край и историю многострадального калмыкского народа. Старый храм очень понравился, намоленное место. Всем рекомендуем
    Прекрасная экскурсия! Отличная подача информации, не формальная, а интерактивная. Константин прекрасный гид, любящий свой край и
  • Д
    Дарья
    31 июля 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Элиста в частности и Калмыкия в целом - это такая экзотика, такая уникальность, что не передать словами.
    Спасибо Константину за первое знакомство с Республикой, с Религией, с Архитектурой и Историей!
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Однозначно могу порекомендовать в качестве гида-Константина! С гостиницей нам не очень повезло (что на картинке и в реале не совсем
    читать дальше

    соответствовало)),но это полностью компенсировалось красотой храмов,местным колоритом,традиционной калмыцкой кухней и конечно же просто отличной работой нашего гида! Настолько Константин за какие то два-три часа может красочно,доступно,интересно погрузить в мир буддизма,что впечатлений и воспоминаний хватит надолго!)

  • Ю
    Юлия
    23 июля 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Экскурсия очень содержательная, структурировано многое дюв доступной форме для понимания буддизма и культуры. Константин очень знающий и грамотный гид и
    читать дальше

    эрудированный приятный собеседник. Спасибо за ваш профессионализм и человеческое отношение. Следует также отметить, что экскурсия проходила на автомобиле, что несомненно удобно в жару

  • С
    Сергей
    22 июля 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Константи провёл очень интересную экскурсию. Всем рекомендую 👍
  • Е
    Елена
    19 июля 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Потрясающая экскурсия, проведенная Константином. Осталось много положительных впечатлений, все познавательно и мега интересно.
    Константин отличный проводник в мир народов Калмыкии. Время пронеслось незаметно. Если будем в Элисте, то хотелось бы в экскурсоводы только его.
    Спасибо🙏
  • С
    Светлана
    14 июля 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Наш гид Константин очень интересно рассказал об Элисте, Калмыкии - её культуре, религии, истории. Экскурсия была познавательна, время пролетело мгновенно.
    читать дальше

    Много нового узнали о буддизме. Всем рекомендую данную экскурсию как для расширения кругозора, так и для возможности замедлиться и задуматься о смысле жизни. Элиста - одно из необычных мест нашей страны, приезжайте, убедитесь сами)

  • С
    Сергин
    13 июля 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Останавливались на один день в Элисте. За один день благодаря гиду узнали очень много о Калмыкии, Буддизме и истории этого
    читать дальше

    загадочного степного края. Попробовали местную кухню и побывали в степи на закате. Благодаря Константину Калмыкия теперь на всегда в наших сердцах!

    Останавливались на один день в Элисте. За один день благодаря гиду узнали очень много о Калмыкии
  • В
    Виктория
    11 июля 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Выше всяких слов. Познавательно, интересно, доступным языком. Константин очень хороший человек и рассказчик. Мы увидели "старый" храм, кроме Золотой Обители
    читать дальше

    Будды Шакьямуни. Услышали много интересного и познавательного о буддизме, о быте калмыков и целый экскурс в историю. Сфотографировались в национальных костюмах. Спасибо.

  • С
    Светлана
    10 июля 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Замечательный экскурсовод! Очень доступно, интересно рассказал про буддизм, про историю Калмыкии. Рекомендуем туристам!
  • Т
    Татьяна
    8 июля 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Нам очень понравилась экскурсия!! Очень познавательно и интересно!!! Большое спасибо Константину за его работу) всем рекомендую 👍 отдельное спасибо за костюмы национальные! Очень интересная история Калмыкии, ее культура и история буддизма!!!
  • В
    Владимир
    1 июля 2025
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Константин нам очень понравился и как гид и как человек. Очень интересно и последовательно рассказывал и про буддизм и про
    читать дальше

    историю Калмыкии. Пунктуальный, приехал за 10 минут до экскурсии. Обошли и новый храм и сьездили в старый. Внутри подробно и познавательно рассказал про все росписи храма, и про традиции. В конце в подарок принес национальные костюмы для фотосессии. Да кстати, нормальная машина с климат контролем(в жару важный факт). Очень его рекомендуем.

    Константин нам очень понравился и как гид и как человек. Очень интересно и последовательно рассказывал и про буддизм и про историю Калмыкии. Пунктуальный, приехал за 10 минут до экскурсии. Обошли и новый храм и сьездили в старый. Внутри подробно и познавательно рассказал про все росписи храма, и про традиции. В конце в подарок принес национальные костюмы для фотосессии. Да кстати, нормальная машина с климат контролем(в жару важный факт). Очень его рекомендуем.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
  2. Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
  3. По местам боевых действий времён ВОВ (из Элисты)
Какие места ещё посмотреть в Элисте
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Пагода Семи Дней
  3. Одинокий тополь
  4. Самое главное
  5. Храм Сякюсн-Сюме
  6. Ступа Просветления
  7. Курганная группа «Элистинская»
  8. Золотые Ворота
  9. Город Шахмат
Сколько стоит экскурсия по Элисте в сентябре 2025
Сейчас в Элисте в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 215 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Элисте на 2025 год по теме «История и архитектура», 215 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь