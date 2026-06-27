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впечатлением от этого опыта. Гид Савр был просто замечательным! Он очень подробно и увлекательно рассказал об истории буддизма, о культуре и традициях, связанных с этим учением.



Савр смог донести до нас не только факты, но и глубину философии буддизма, что сделало экскурсию поистине незабываемой. Храм сам по себе удивителен — его архитектура и атмосфера создают ощущение спокойствия и умиротворения.



Я рекомендую всем, кто интересуется буддизмом или просто хочет узнать что-то новое, посетить этот храм и обязательно взять экскурсию с Савром. Это был отличный опыт, который мы запомним надолго! Отдельное спасибо нашему водителю Владимиру Бадмаевичу за комфортное вождение, интересную беседу и отзывчивость!