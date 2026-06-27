Откройте для себя духовное богатство Калмыкии! Экскурсия по трем священным местам: • Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни: величественный храм с самой высокой статуей Будды в Европе. • Хурул "Сякюсн-Сюме": двухэтажная пагода, воплощающая архитектуру
Описание экскурсии
Что вас ждет: 1. Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни («Бурхн Багшин Алтн Сюме»):
- Погружение в величественную архитектуру самого крупного буддийского храма в Европе.
- Встреча с самой высокой статуей Будды Шакьямуни в России и Европе.
- Знакомство с 17 пандитами - учителями, чьи статуи украшают территорию хурула.
- Участие в традиционном ритуале обхода хурула по часовой стрелке, вращении молитвенных барабанов и отправке позитивных пожеланий.
• Окунетесь в таинства хурульной росписи "дугана" - молельного зала. 2. Хурул "Сякюсн-Сюме" ("Геден Шеддуп Чойкорлинг"):
- Посещение святой обители просвещенных монахов, воплощающей архитектуру калмыков и тибетских традиций.
- Впечатляющая двухэтажная пагода с двухъярусной надстройкой.
• Осмотр алтаря с почти четырехметровой статуей Будды Шакьямуни, покрытой золотом. 3. Ступа Просветления – Ступа ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ:
- Единственная ступа в России, в которую можно войти.
- Погружение в мир буддизма Алмазного пути (Diamond Way Buddhism - линия передачи Карма Кагью), узнаете о ее истории и особенностях.
- Возможность почувствовать духовную энергию этого места и оставить свои пожелания. Важная информация: ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ХУРУЛА: В буддийском храме, нет обязательных (!) религиозных действий. Все всё делают добровольно. На территории хурула кланяются Белому старцу и великим учителям; 2. Перед входом в буддийский храм — надо отключить мобильные телефоны; 3. По правилам, при входе в буддийские храмы (хурулы) надо разуваться, поэтому желательно одеть чистые носки — Ваши спутницы и спутники это оценят. 4. Головные уборы также необходимо снимать в хуруле; 5. Форма одежды свободная, но в рамках правил приличий. В шортах и коротких платьях (юбках) по хурулу ходить нельзя, если Вы уже в такой одежде, то на входе в хурул надо взять палантин и сделать из него юбку или прикрыть плечи; 6. Все обходы ступ, пагод, хурулов совершаете только по часовой стрелке. Барабаны крутить можно и нужно; 7. Не следует касаться других людей, особенно монахов; 8. Зайдя в хурул, нужно обходить его, так же, по часовой стрелке. В центральной части места для монахов и по центральной части (прямо от входа) ходить не надо; 9. Садиться в хурулах можно и на лавочки для посетителей и на пол; 10. Можно зажечь свечу, оставить подношения и пожертвования (положить денежку). Деньги идут на благоустройство и реставрацию храмов; 11. Разноцветные буддийские флажки Лунг та. Ветер-конь или лунг-та (тиб. rlung rta) предназначены для защиты от злых сил и для привлечения благополучия;
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Золотая обитель Будды Шакьямуни («Бурхн Багшин Алтн Сюме»)
- Хурул "Сякюсн-Сюме" ("Геден Шеддуп Чойкорлинг")
- Ступа Просветления - Ступа ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются самостоятельно
- Подношение в Золотой обители Будды Шакьямуни (100 руб. /взр., 50 руб. /дет.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
- ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ХУРУЛА:
- В буддийском храме, нет обязательных (!) религиозных действий. Все всё делают добровольно. На территории хурула кланяются Белому старцу и великим учителям
- 2. Перед входом в буддийский храм - надо отключить мобильные телефоны
- 3. По правилам, при входе в буддийские храмы (хурулы) надо разуваться, поэтому желательно одеть чистые носки - Ваши спутницы и спутники это оценят
- 4. Головные уборы также необходимо снимать в хуруле
- 5. Форма одежды свободная, но в рамках правил приличий
- В шортах и коротких платьях (юбках) по хурулу ходить нельзя, если Вы уже в такой одежде, то на входе в хурул надо взять палантин и сделать из него юбку или прикрыть плечи
- 6. Все обходы ступ, пагод, хурулов совершаете только по часовой стрелке
- Барабаны крутить можно и нужно
- 7. Не следует касаться других людей, особенно монахов
- 8. Зайдя в хурул, нужно обходить его, так же, по часовой стрелке. В центральной части места для монахов и по центральной части (прямо от входа) ходить не надо
- 9. Садиться в хурулах можно и на лавочки для посетителей и на пол
- 10. Можно зажечь свечу, оставить подношения и пожертвования (положить денежку). Деньги идут на благоустройство и реставрацию храмов
- 11. Разноцветные буддийские флажки Лунг та. Ветер-конь или лунг-та (тиб. rlung rta) предназначены для защиты от злых сил и для привлечения благополучия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Большое спасибо организаторам! Очень необычно и интересно узнать о многообразии культур и религий в нашей стране, подробно и очень познавательно. Мы недавно посетили буддийский храм в Элисте и остались под
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Д
Большое спасибо за экскурсию! Очень интересно и познавательно. Гид Савр обаятельный, внимательный, отличный расказчик, и хоть буддизм для людей другой конфессии понять не просто,Савр постарался максимально адаптирать и разложить по полочкам. Также большое спасибо водителю, катал нас мягко😀Отличные ребята, получили удовольствие, несмотря на холодную погоду
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К
От имени моих коллег Наталии Михайловны и Зои Владимировны хочу поблагодарить турфирму Destino Tour и лично экскурсовода Савра Манджиева за интересную, познавательную и очень информативную экскурсию! Рекомендую заказать эту экскурсию всем гостям Элисты!!!!
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Х
Экскурсия очень понравилась. Благодаря экскурсоводу узнали очень много интересных фактов о буддизме. Увидели знаковые достопримечательности. Получили незабываемые впечатления. Спасибо Савру за замечательную экскурсию.
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И
Мы окунулись в удивительный мир буддизма, очень интересно, увлекательно. Экскурсовод Ольга Юрьевна эрудит, прекрасные знания о своей республике, об истории, о религии. Мы узнали много нового. Все было прекрасно!
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