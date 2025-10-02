Добро пожаловать в буддийский храм, освящённый самим Далай-ламой XIV! Вы откроете для себя основы философии, познакомитесь с культурным наследием тибетского буддизма, символами и образами, которые веками передавались от учителей к ученикам. А ещё — погрузитесь в особую умиротворяющую атмосферу.
Описание экскурсии
- Вы увидите самую высокую статую Будды в Европе
- Осмотрите единственные в мире статуи 17 великих учёных-пандитов Наланды
- И прокрутите 108 молитвенных барабанов-кюрде с пожеланиями мира и счастья для всех живых существ
А мы станем вашими проводниками в мир буддийской культуры и философии.
Организационные детали
- Совершается подношение храму: взрослые — 100 ₽, дети — 50 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Клыкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Гилян — ваша команда гидов в Элисте
Провели экскурсии для 2016 туристов
Мы — команда гидов в Элисте, энтузиасты, знатоки истории, культуры, традиций и обычаев. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии с 2014 года. Все гиды имеют высшее образование, есть даже степень кандидата наук. У нас есть разрешение-аккредитация, позволяющая проводить самостоятельные экскурсии по «Золотой обители Будды Шакьямуни» и Сякюсн-Сюме. Будем рады показать вам красоты нашего региона!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
2 окт 2025
В Элисте были проездом, и даже не знали, что она является буддийским центром. Наш экскурсовод Гиляна рассказывала нам об основах религии, об истории храма. Нам удалось увидеть красивую мандалу, но
