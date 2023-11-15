1 день

Прогулки по Элисте

Прибытие в г. Волгоград до 09:45 (при условии закрытого аэропорта г. Элиста).

10:00 Трансфер в г. Элиста на транспорте транспортной компании (300 км, 4,5 часа, не входит в стоимость, оплачивается отдельно).

14:20 Прибытие в г. Элиста, заселение в отель.

15:00 Обед в этно-кафе (входит в стоимость).

Меню: калмыцкая кухня, под запрос – европейская кухня.

16:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.

Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

На территории хурула расположены статуи 17 великих буддийских ученых, пагоды с молитвенными барабанами "кюрде", лестница с фонтаном, хурульный сад с прогулочными аллеями и цветниками.

Также здесь можно посетить Музей истории буддизма с уникальными экспонатами.

При хуруле работает сувенирная лавка, в которой можно приобрести амулеты и сувениры на память.

17:30 Экскурсионная программа “Прогулки по Элисте”.

В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов.

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды “Пагода семи дней”, где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе – кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх – Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.

18:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" – один их самых интересных памятников, в Элисте.

Его создал Эрнст Неизвестный.

Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков.

Тяжелое место, но посетить советуем.

19:30 Приветственный ужин – включено в стоимость.

Благопожелания от солистов ансамбля "Зултурган".