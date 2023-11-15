Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию

Групповой тур в Элисте
4.4
3 отзыва
Калмыкия, где располагается самая большая территория российских пустынь, в июне проведет Фестиваль Барханов.

Он продемонстрирует гостям региона уникальную рекреационную красоту республики, привлечет внимание к проблеме опустынивания.

Сочетание драйва гонок на внедорожниках, спортивных нагрузок, танцевальной вечеринки с возможностью погрузиться в нирвану благодаря расслабляющей музыке, йоге не сможет оставить никого равнодушным.
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Ближайшие даты:
14
июн

Что вас ожидает:

Сытная местная кухня
Сытная местная кухня
Попробуем великолепные мясные блюда и удивимся вкусу соленого калмыцкого чая
Учение Будды
Учение Будды
Побываем в священной Золотой обители, где нам расскажут о традициях буддизма
Катание на верблюдах
Катание на верблюдах
Почувствуем себя кочевниками – прокатимся верхом на огромных и своенравных животных
Российская пустыня
Российская пустыня
Окажемся среди песчаных барханов и сделаем классные фотографии
Файер шоу
Файер шоу
Увидим зажигательное выступление местных артистов

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Элисте

Прибытие в г. Волгоград до 09:45 (при условии закрытого аэропорта г. Элиста).

10:00 Трансфер в г. Элиста на транспорте транспортной компании (300 км, 4,5 часа, не входит в стоимость, оплачивается отдельно).

14:20 Прибытие в г. Элиста, заселение в отель.

15:00 Обед в этно-кафе (входит в стоимость).

Меню: калмыцкая кухня, под запрос – европейская кухня.

16:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.

Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.

Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

На территории хурула расположены статуи 17 великих буддийских ученых, пагоды с молитвенными барабанами "кюрде", лестница с фонтаном, хурульный сад с прогулочными аллеями и цветниками.

Также здесь можно посетить Музей истории буддизма с уникальными экспонатами.

При хуруле работает сувенирная лавка, в которой можно приобрести амулеты и сувениры на память.

17:30 Экскурсионная программа “Прогулки по Элисте”.

В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов.

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды “Пагода семи дней”, где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе – кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх – Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.

18:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" – один их самых интересных памятников, в Элисте.

Его создал Эрнст Неизвестный.

Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков.

Тяжелое место, но посетить советуем.

19:30 Приветственный ужин – включено в стоимость.

Благопожелания от солистов ансамбля "Зултурган".

Прогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по ЭлистеПрогулки по Элисте
2 день

Фестиваль Барханов

07:00 Завтрак в отеле, выселение с вещами.

Желающие могут не выселяться и вернуться в отель после посещения (количество ночей в гостинице обговаривается при бронировании).

08:00 Выезд в п. Адык – 150 км.

Участие в мероприятиях фестиваля (подробная программа будет утверждена ближе к дате фестиваля) – планируются соревнования в степи на внедорожниках, квадроциклах и багги, будет работать чилаут – зона и фудкорт, вечером пройдет рейв-шоу с участием местных и приглашенных музыкантов и файер-шоу.

Ночевка в палаточном лагере, питание на Фестивале оплачивается самостоятельно.

03:00 Для тех гостей, кто не выселился, возвращение в г. Элиста.

Фестиваль БархановФестиваль БархановФестиваль БархановФестиваль Барханов
3 день

Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)

Для тех, кто остался на фестивале – участие в мероприятиях фестиваля – гостям предложат поучаствовать в марафоне по самой жаркой точке страны.

Питание на Фестивале оплачивается самостоятельно.

18:00 Возвращение в город Элиста, заселение в отель.

Для гостей, которые не остались на второй день фестиваля и вернулись в Элисту, после отдыха в отеле предлагается:

13:00 Обед – оплата самостоятельно.

14:00 Национальный краеведческий музей им. Н. Пальмова.

Собрание Национального музея Калмыкии насчитывает более восьмидесяти пяти тысяч экспонатов, часть которых представлена в девяти экспозиционных залах.

На постоянных выставочных площадках разворачивается повествование, прослеживающее этническую историю народа с древнейших времен до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами.

Временные экспозиции знакомят с творчеством калмыцких художников и обменными выставочными проектами из других регионов.

15:00 Хурул Сякюсн-Сюме – старый хурул буддийский храм в Республике Калмыкия.

Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.

15:30 Этно-хотон «Церен».

Торжественная встреча гостей по калмыцким обычаям с протяжной песней и всадниками «Праздник в калмыцком хотоне».

Экскурсия по юртам:

  • Музей калмыцкого казачества;
  • Ханская юрта площадью 120 кв. м.;
  • Юрта ойрат- монголов;

На этнохотоне «Церен» можно:

  • сделать фотосессию в национальных костюмах, есть аутентичные фотозоны;
  • подняться на смотровую казачью вышку;
  • покачаться на монгольских качелях;
  • пострелять из лука;
  • продегустировать кумыс, национальный кисломолочный продукт-чигян, араку- молочную водку, калмыцкий молочный чай, борцоки;
  • покататься на верблюдах;
  • покататься на лошадях.

17:00 Выезд к природному памятнику «Одинокий Тополь» - 20 км.

В настоящее время тополь является местом религиозного поклонения калмыцких буддистов.

В 2019 году Одинокий тополь стал победителем Национального конкурса «Российское дерево года» из 12 претендентов путём открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» и в 2020 году получил третье место в конкурсе «Европейское дерево года 2020 г.

19:00 Возвращение в Элисту, свободный вечер.

По желанию, под запрос мастер-класс по войлоковалянию, мастер-класс по изготовлению куколок - оберегов (услуга бронируется заранее, при бронировании тура).

Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)
4 день

Отъезд

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выселение.

09:30 Посещение сувенирных лавок и рынков.

11:00 Трансфер в г. Волгоград (не входит в стоимость, оплачивается отдельно).

Окончание программы.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает два варианта размещения на выбор:

  • 3 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 1 день на фестивале барханов) – 32 700 руб. /чел.;
  • 2 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 2 дня на фестивале барханов, ночлег в палатке на фестивале не входит в стоимость) – 26 800 руб. /чел.

Варианты проживания

Отель «Элиста» 3

2 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.

Ежедневно сервируется континентальный завтрак.

Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3Отель «Элиста» 3

Гостиница в г. Элиста

1 ночь

При выборе пакета с размещением 3 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 1 день на фестивале барханов), при стоимости тура 32 700 руб. /чел.

Палаточный лагерь на фестивале

1 ночь

На Фестивале барханов самостоятельное проживание в палаточном лагере – бесплатно по квоте мест или место для палатки,если будет своя палатка (уточняйте при бронировании). Ночевка в палаточном лагере на фестивале, в стоимость тура не входит. При выборе размещения 2 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 2 дня на фестивале барханов), стоимостью 26 800 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Проживание (количество ночей обговаривается при бронировании, в зависимости от выбранного варианат тура)
  • Питание: завтраки в отеле (в зависимости от выбранного кол-ва ночей), 1 обед и 1 ужин в день заезда
  • Услуги гида по программе (на экскурсиях)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгоград и обратно
  • Трансфер от г. Волгоград в г. Элисту и обратно - от 1200 до 1500 руб. /чел. в одну сторону
  • Питание: обеды и ужины с 2-го дня заезда и на фестивале барханов (от 500 руб. /порция)
  • Проживание на фестивале барханов - бесплатно по квоте мест или место для палатки, если будет своя палатка
  • Участие в мероприятиях на фестивале барханов
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
15 ноя 2023
Ездила на фестиваль барханов в июне буквально на пару дней (4 дня, где первый и последний - дорога).
Принимающая стороны сделала всё, что возможно. Гостиница Элиста в хорошем состоянии, внизу кафе - вкусно, недорого. Бывают перебои с горячей водой (ну тут понятно, конечно, особенность региона) и с электричеством. Экскурсии, где рассказ вел гид Чингиз, очень интересные и познавательные. Видно, что человек не равнодушен к своему краю, много знает.
Мне понравился транспорт - очень комфортный, а также в нем всегда была вода - причем много, можно было брать, сколько хочешь. Ни в одном туре я такого больше не видела (а я много где была, везде выдают максимум 0,5 л бутылку одну на весь день).
А вот Фестиваль Барханов… Уныло, скучно. В основном, на фестивале не происходит ничего интересного. Куча палаток с едой (посредственная, кстати) и сувенирами (ну тут хотя бы были интересные вещички), прикольная часть с запусками воздушных змеев. И на этом всё… По крайней мере, днем там делать нечего. Говорят, что самое интересное наступило после захода солнца, но у нас там никто не остался на ночь, хотя возможность была, потому что привезли нас в обед, было очень жарко и душно, плюс от безделья все устали. Так что этот день оставил только неприятные впечатления. Возможно, организатором стоит это предусмотреть и привозить людей на это мероприятие позже.
Отдельно отмечу, что в кафе, в которые нас возили и куда я ходила одна, очень вкусная еда! Мясо - просто вау, я теперь не могу есть, что продают в московских магазинах.
Впечатление от самого региона - пустоват. Большое и Великое Ничего. Да, в основном, в Калмыкии ничего нет, увы. Без фантазии (и алкоголя, как следствие) делать тут нечего. Природных объектов, на которые полюбоваться можно, развлекательных объектов, в общем-то, нет. Почти все храмы и памятники - новострой, которые служат предлогом для исторического рассказа. Элиста плохо освещается в вечернее время, парки морально старые. Разве что, атмосфера интересная - люди совершенно разных верований и культур находятся на маленьком клочке земли и прекрасно с друг другом ладят. Можно поучиться толерантности у местных).
Туром я средне довольна. За фестиваль снижаю оценку, в остальном - все хорошо.
Спасибо за прием.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Неля!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с экскурсией на Фестиваль Барханов. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества экскурсии в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
М
16 апр 2024
Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.Была накладка с трансферов по приезду, разобрались быстро, но ожидали в аэропорту час. Затянутые выезды на маршруты.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Н
16 мар 2024
Выражаю огромную благодарность организаторам тура за насыщенную, яркую и информационную программу тура.
Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень.
Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой.
Желаю вам процветания и успехов.

Тур входит в следующие категории Элисты

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