Он продемонстрирует гостям региона уникальную рекреационную красоту республики, привлечет внимание к проблеме опустынивания.
Сочетание драйва гонок на внедорожниках, спортивных нагрузок, танцевальной вечеринки с возможностью погрузиться в нирвану благодаря расслабляющей музыке, йоге не сможет оставить никого равнодушным.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прогулки по Элисте
Прибытие в г. Волгоград до 09:45 (при условии закрытого аэропорта г. Элиста).
10:00 Трансфер в г. Элиста на транспорте транспортной компании (300 км, 4,5 часа, не входит в стоимость, оплачивается отдельно).
14:20 Прибытие в г. Элиста, заселение в отель.
15:00 Обед в этно-кафе (входит в стоимость).
Меню: калмыцкая кухня, под запрос – европейская кухня.
16:00 Посещение Центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" – крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.
Здание хурула – 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.
На территории хурула расположены статуи 17 великих буддийских ученых, пагоды с молитвенными барабанами "кюрде", лестница с фонтаном, хурульный сад с прогулочными аллеями и цветниками.
Также здесь можно посетить Музей истории буддизма с уникальными экспонатами.
При хуруле работает сувенирная лавка, в которой можно приобрести амулеты и сувениры на память.
17:30 Экскурсионная программа “Прогулки по Элисте”.
В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов.
Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды “Пагода семи дней”, где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе – кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх – Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.
18:30 Мемориальный комплекс "Исход и Возвращение" – один их самых интересных памятников, в Элисте.
Его создал Эрнст Неизвестный.
Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков.
Тяжелое место, но посетить советуем.
19:30 Приветственный ужин – включено в стоимость.
Благопожелания от солистов ансамбля "Зултурган".
Фестиваль Барханов
07:00 Завтрак в отеле, выселение с вещами.
Желающие могут не выселяться и вернуться в отель после посещения (количество ночей в гостинице обговаривается при бронировании).
08:00 Выезд в п. Адык – 150 км.
Участие в мероприятиях фестиваля (подробная программа будет утверждена ближе к дате фестиваля) – планируются соревнования в степи на внедорожниках, квадроциклах и багги, будет работать чилаут – зона и фудкорт, вечером пройдет рейв-шоу с участием местных и приглашенных музыкантов и файер-шоу.
Ночевка в палаточном лагере, питание на Фестивале оплачивается самостоятельно.
03:00 Для тех гостей, кто не выселился, возвращение в г. Элиста.
Продолжение фестиваля или экскурсионная программа (на выбор, при покупке тура)
Для тех, кто остался на фестивале – участие в мероприятиях фестиваля – гостям предложат поучаствовать в марафоне по самой жаркой точке страны.
Питание на Фестивале оплачивается самостоятельно.
18:00 Возвращение в город Элиста, заселение в отель.
Для гостей, которые не остались на второй день фестиваля и вернулись в Элисту, после отдыха в отеле предлагается:
13:00 Обед – оплата самостоятельно.
14:00 Национальный краеведческий музей им. Н. Пальмова.
Собрание Национального музея Калмыкии насчитывает более восьмидесяти пяти тысяч экспонатов, часть которых представлена в девяти экспозиционных залах.
На постоянных выставочных площадках разворачивается повествование, прослеживающее этническую историю народа с древнейших времен до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами.
Временные экспозиции знакомят с творчеством калмыцких художников и обменными выставочными проектами из других регионов.
15:00 Хурул Сякюсн-Сюме – старый хурул буддийский храм в Республике Калмыкия.
Хурул расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.
15:30 Этно-хотон «Церен».
Торжественная встреча гостей по калмыцким обычаям с протяжной песней и всадниками «Праздник в калмыцком хотоне».
Экскурсия по юртам:
- Музей калмыцкого казачества;
- Ханская юрта площадью 120 кв. м.;
- Юрта ойрат- монголов;
На этнохотоне «Церен» можно:
- сделать фотосессию в национальных костюмах, есть аутентичные фотозоны;
- подняться на смотровую казачью вышку;
- покачаться на монгольских качелях;
- пострелять из лука;
- продегустировать кумыс, национальный кисломолочный продукт-чигян, араку- молочную водку, калмыцкий молочный чай, борцоки;
- покататься на верблюдах;
- покататься на лошадях.
17:00 Выезд к природному памятнику «Одинокий Тополь» - 20 км.
В настоящее время тополь является местом религиозного поклонения калмыцких буддистов.
В 2019 году Одинокий тополь стал победителем Национального конкурса «Российское дерево года» из 12 претендентов путём открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» и в 2020 году получил третье место в конкурсе «Европейское дерево года 2020 г.
19:00 Возвращение в Элисту, свободный вечер.
По желанию, под запрос мастер-класс по войлоковалянию, мастер-класс по изготовлению куколок - оберегов (услуга бронируется заранее, при бронировании тура).
Отъезд
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выселение.
09:30 Посещение сувенирных лавок и рынков.
11:00 Трансфер в г. Волгоград (не входит в стоимость, оплачивается отдельно).
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает два варианта размещения на выбор:
- 3 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 1 день на фестивале барханов) – 32 700 руб. /чел.;
- 2 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 2 дня на фестивале барханов, ночлег в палатке на фестивале не входит в стоимость) – 26 800 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Гостиница в г. Элиста
При выборе пакета с размещением 3 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 1 день на фестивале барханов), при стоимости тура 32 700 руб. /чел.
Палаточный лагерь на фестивале
На Фестивале барханов самостоятельное проживание в палаточном лагере – бесплатно по квоте мест или место для палатки,если будет своя палатка (уточняйте при бронировании). Ночевка в палаточном лагере на фестивале, в стоимость тура не входит. При выборе размещения 2 ночи в гостинице в г. Элиста, двухместное размещение (в программе 2 дня на фестивале барханов), стоимостью 26 800 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание (количество ночей обговаривается при бронировании, в зависимости от выбранного варианат тура)
- Питание: завтраки в отеле (в зависимости от выбранного кол-ва ночей), 1 обед и 1 ужин в день заезда
- Услуги гида по программе (на экскурсиях)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элиста/г. Волгоград и обратно
- Трансфер от г. Волгоград в г. Элисту и обратно - от 1200 до 1500 руб. /чел. в одну сторону
- Питание: обеды и ужины с 2-го дня заезда и на фестивале барханов (от 500 руб. /порция)
- Проживание на фестивале барханов - бесплатно по квоте мест или место для палатки, если будет своя палатка
- Участие в мероприятиях на фестивале барханов
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Принимающая стороны сделала всё, что возможно. Гостиница Элиста в хорошем состоянии, внизу кафе - вкусно, недорого. Бывают перебои с горячей водой (ну тут понятно, конечно, особенность региона) и с электричеством. Экскурсии, где рассказ вел гид Чингиз, очень интересные и познавательные. Видно, что человек не равнодушен к своему краю, много знает.
Мне понравился транспорт - очень комфортный, а также в нем всегда была вода - причем много, можно было брать, сколько хочешь. Ни в одном туре я такого больше не видела (а я много где была, везде выдают максимум 0,5 л бутылку одну на весь день).
А вот Фестиваль Барханов… Уныло, скучно. В основном, на фестивале не происходит ничего интересного. Куча палаток с едой (посредственная, кстати) и сувенирами (ну тут хотя бы были интересные вещички), прикольная часть с запусками воздушных змеев. И на этом всё… По крайней мере, днем там делать нечего. Говорят, что самое интересное наступило после захода солнца, но у нас там никто не остался на ночь, хотя возможность была, потому что привезли нас в обед, было очень жарко и душно, плюс от безделья все устали. Так что этот день оставил только неприятные впечатления. Возможно, организатором стоит это предусмотреть и привозить людей на это мероприятие позже.
Отдельно отмечу, что в кафе, в которые нас возили и куда я ходила одна, очень вкусная еда! Мясо - просто вау, я теперь не могу есть, что продают в московских магазинах.
Впечатление от самого региона - пустоват. Большое и Великое Ничего. Да, в основном, в Калмыкии ничего нет, увы. Без фантазии (и алкоголя, как следствие) делать тут нечего. Природных объектов, на которые полюбоваться можно, развлекательных объектов, в общем-то, нет. Почти все храмы и памятники - новострой, которые служат предлогом для исторического рассказа. Элиста плохо освещается в вечернее время, парки морально старые. Разве что, атмосфера интересная - люди совершенно разных верований и культур находятся на маленьком клочке земли и прекрасно с друг другом ладят. Можно поучиться толерантности у местных).
Туром я средне довольна. За фестиваль снижаю оценку, в остальном - все хорошо.
Спасибо за прием.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с экскурсией на Фестиваль Барханов. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества экскурсии в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Спасибо гидам и водителю за высокий профессиональный уровень.
Могу с уверенностью сказать, что тур оправдал мои ожидания, и данное путешествие позволило мне прикоснуться к уникальной республике, насыщенной красотой, самобытностью, величием и мощной энергетикой.
Желаю вам процветания и успехов.