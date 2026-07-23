Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет знакомство с Кисловодском, где вы прогуляетесь по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, попробуете три типа кисловодского нарзана. Побываете у природного памятника горы — Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и восхититесь красотой Медовых водопадов. 4.7 37 отзывов

Ладья Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Групповая экскурсия 2800 ₽ за человека 4.7 37 отзывов 10 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вас ждет знакомство с самым южным городом-курортом КМВ — солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России. Экскурсанты прогуляются по Курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. Побываем у природного памятника — горы Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери». Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.

Воскресенье 09:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Маршрут:

Медовые водопады - гора Кольцо - «Чайный Домик»

Свято-Никольский собор - Кисловодская крепость - Кисловодский парк: мостик «Дамский Каприз», Зеркальный пруд, Стеклянная струя, памятник А, С, Пушкину, Цветочный Календарь, Лермонтовская площадка, Нарзанная галерея, Курортный Бульвар Что включено Транспортное обслуживание

Услуги гида Что не входит в цену Экологический сбор - 300 руб. /чел.

Личные расходы Место начала и завершения? Привокзальная Площадь, Ессентуки Когда и сколько длится? Когда: Воскресенье 09:30 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.