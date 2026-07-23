Вас ждет знакомство с Кисловодском, где вы прогуляетесь по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, попробуете три типа кисловодского нарзана. Побываете у природного памятника горы — Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и восхититесь красотой Медовых водопадов.
Описание экскурсииВас ждет знакомство с самым южным городом-курортом КМВ — солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России. Экскурсанты прогуляются по Курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. Побываем у природного памятника — горы Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери». Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.
Воскресенье 09:30
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут:
- Медовые водопады - гора Кольцо - «Чайный Домик»
- Свято-Никольский собор - Кисловодская крепость - Кисловодский парк: мостик «Дамский Каприз», Зеркальный пруд, Стеклянная струя, памятник А, С, Пушкину, Цветочный Календарь, Лермонтовская площадка, Нарзанная галерея, Курортный Бульвар
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 300 руб. /чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Поездка получилась насыщенной и очень комфортной. Отдельно хочу отметить организацию: всё прошло чётко, без задержек, маршрут продуман так, чтобы увидеть максимум. Транспорт был удобным, дорога не утомляла. Но главное — это гид: он не просто перечислял факты, а увлекательно рассказывал, обращал внимание на детали и помогал прочувствовать место. Экскурсия однозначно стоит своих денег
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И
Мы побывали на экскурсии с гидом Валерием. Понравилось все. Валерий очень эрудированный,внимательный. Интересно рассказывал, слушать было очень интересно. Экскурсия прошла на отлично.
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Е
Автобус приехал четко к указанному времени и месту, водитель вез очень аккуратно, спасибо ему большое! Экскурсия прошла не то, чтобы на 100, а на все 200 % здорово, весело и
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П
Насладились видами Кисловодска и его окрестностей, красотами Карачаево-Черкессии. Гора-Кольцо, Медовые водопады, зоопарк, где удалось покормить животных, ущелье Аликоновки и история замка Коварства и любви, изумительная стоянка в Чайном дворике, великолепный
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В
Великолепная экскурсия с супппппер гидом Константином! Один небольшой недостаток -нельзя объединять две абсолютно разные экскурсии. Водопады и Кисловодск-не совместимые экскурсии(бегом). После водопадов, у половины группы пропало желание ходить по Кисловодску. Спасал ситуацию Константин. Только его заслуга, что все вернулись обратно.
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М
Мы хотим поблагодарить водителя автобуса за его сдержанность, деликатность и за то, что доставлял нас с комфортом. И самое главное - огромное спасибо экскурсоводу Людмиле Владимировне. Она настоящий профессионал своего
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