Чтобы увидеть плюшевых милашек в естественных для них ландшафтах, необязательно отправляться в андское высокогорье. Экзотические звери теперь живут и в горах Кавказа. Вы пообщаетесь с ними в первом альпака-парке на Юге России.
После посетите фотогеничные водопады и сможете отдохнуть в Чайном домике, дегустируя напитки из местных трав. А также заедете на лермонтовскую гору Кольцо.
После посетите фотогеничные водопады и сможете отдохнуть в Чайном домике, дегустируя напитки из местных трав. А также заедете на лермонтовскую гору Кольцо.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00
Что вас ожидает:
- Альпака-парк
- Медовые водопады
- Чайный домик
- Гора Кольцо
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Поездка в гости к альпакам. Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых. Вы погуляете по парку, насладитесь гармонией животного и растительного мира и сможете сделать красивые снимки.
- Медовые водопады. Затем мы отвезём вас к водопадам, которые расположены неподалёку от фермы. Сюда приезжают любители заповедной природы и зрелищных панорам. Вы отдохнёте среди первозданных пейзажей. А если пожелаете, посетите Чайный домик, где можно взбодриться тонизирующими травяными напитками и отведать более 20 видов варенья.
- Гора Кольцо. В дополнение мы заедем в лермонтовское место, упомянутое в романе «Герой нашего времени». Это не только знаковая литературная локация, но и необычный природный памятник, где получаются красивые снимки. Организационные детали • Наша экскурсия проходит на УАЗ «Патриот» и Toyota. Для детей предусмотрены бустеры и детские кресла.
- С собой обязательно возьмите паспорт, по желанию — воду и перекус.
Ежедневно по расписанию.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Альпака-парк
- Медовые водопады
- Чайный домик
- Гора Кольцо
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Питание
- Общение с альпаками - 600 руб. с человека
- Эко-сбор Медовые водопады - 100 руб. с человека
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- После внесения предоплаты наш гид свяжется с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артем
29 апр 2024
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