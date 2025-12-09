Отправьтесь в насыщенное путешествие по двум самым красивым ущельям Кабардино-Балкарии — Баксанскому и Чегемскому! Вас ждут перевалы, древние башни, водопады и панорамные виды с высоты 2500 метров.
Вы проедете по старинному торговому пути через перевал Актопрак, полюбуетесь озером Гижгит, побываете в родном ауле Кайсына Кулиева. А также послушаете рассказы о культуре, истории и легендах этих мест.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Ессентуков на комфортабельном внедорожнике
8:30–9:00 — остановка у озера Гижгит
11:00 — перевал Актопрак
- панорамные виды на горные долины
- рассказ о древнем торговом пути и легендах перевала
13:00–13:30 — прибытие в село Эль-Тюбю
- знакомство с культурным наследием Балкарии
- усадьбы, родовые башни, древние руины
- история жизни поэта Кайсына Кулиева
14:00 — Чегемские водопады
- прогулка по скалистой теснине Су-Азау
- водопады «Шау-Денла» (летом — струи, зимой — ледяные глыбы)
- возможность подняться на парадром «Флай Чегем»
15:30–16:00 — по желанию остановка в кафе с национальной кухней
17:00–17:30 — возвращение в Ессентуки
Вы узнаете:
- как формировались ущелья Баксан и Чегем
- как жили и выживали горные народы в суровых условиях Кавказа
- легенды и предания, связанные со скалой Кызбурун, тесниной Су-Азау и перевалом Актопрак
- историю древних аулов, сторожевых башен и укреплений, сохранившихся в горах
- о трагических и героических страницах истории региона — от походов Тамерлана до событий 1940-х годов
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных внедорожниках
- Отдельно по желанию оплачивается: полёт на параплане — 7 000 ₽, обед в кафе национальной кухни — по меню
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из любого удобного вам места в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 1782 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу более 15 лет. Сохраняя подлинные традиции кавказского гостеприимства, мы спланировали маршруты так, чтобы вы погрузились в своё идеальное путешествие и наслаждались отдыхом
Входит в следующие категории Ессентуков
