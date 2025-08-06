Проведите день среди каньонов и рек, узнайте легенды о горянках и посетите исторические места. Откройте для себя самобытность региона
День, проведенный среди величественных пейзажей каньонов и рек, оставит незабываемые впечатления. Оцените красоту водопадов и услышите легенды о горянках. Посетите значимые историко-архитектурные места республики и разберитесь в ее этнической картине. Увидите Баксанское ущелье и небесно-голубое Былымское озеро с лучших ракурсов.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Кабардино-Балкарии и насладиться гостеприимством местных жителей
Три горных водопада — одни из главных центров притяжения в регионе. Вы сможете оценить их чарующие пейзажи как летом, так и зимой, когда скалы украшены ледяными изразцами. Узнаете драматичную легенду об их происхождении. Позже, пройдя по Чегемской теснине, почувствуете всю мощь Кавказских гор. А далее я отвезу вас в небольшое село Эльтюбю, в окрестностях которого вы посетите Город мертвых. Я расскажу о захоронениях 5 в. н. э., склепах 9-11 вв., поясню историческую ценность находок и поделюсь местными мистическими историями.
Гижгит и великолепие «трехтысячников»
К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья. Здесь вы сможете сделать потрясающие снимки мощных «трехтысячников», а затем спуститесь к самому водоему. Я покажу лучшую смотровую площадку, с которой озеро видно как на ладони, а попутно расскажу, как оно появилось и в чем его уникальность. Обратная дорога будет лежать по руслу реки Баксан в одноименном ущелье.
🍶 В путешествии вы услышите не только легенды и истории региона, но и узнаете о разном этническом происхождении народов, давших название республике: кабардинцев и балкарцев. А по традициям местного гостеприимства я обязательно угощу вас свежезаваренным чаем из горных трав.
Организационные детали
Обед в местном кафе оплачивается дополнительно
В поездке вы сможете приобрести сувениры и изделия местных мастеров
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 448 туристов
Давайте знакомиться!
Мы — дружная команда гидов! Более шести лет назад у нас появилась идея знакомить гостей Кавказских Минеральных Вод с удивительными достопримечательностями Северного Кавказа. И это не случайно!
делиться. А счастливые люди добрее, охотнее поддерживают других и заряжают хорошим настроением. Путешествия по потрясающим уголкам нашего края гарантированно подарят вам яркие эмоции и глубокое чувство восхищения.
Наша команда постоянно движется вперёд, открывая новые интересные маршруты. Мы вкладываем душу в каждое направление, тщательно прорабатывая детали, чтобы наши гости отдыхали с комфортом, получали только положительные впечатления и возвращались к нам снова и снова.
С солидным багажом знаний и опыта, на надёжных и подготовленных автомобилях мы с радостью познакомим вас с культурой и традициями Кавказа, покажем лучшие достопримечательности и помогуем увидеть этот удивительный край по-новому.
Мир открыт тем, кто его видит. Открой глаза и путешествуй!
И
Игорь
6 авг 2025
Отличная поездка! Сергей прекрасный рассказчик, приводит интересные, часто малоизвестные факты. Посетили много интереснейших мест, потрясающие природные пейзажи, панорамы. Машина удобная, надежная. Экскурсия превзошла наши ожидания. Все супер! Рекомендуем!