День, проведенный среди величественных пейзажей каньонов и рек, оставит незабываемые впечатления. Оцените красоту водопадов и услышите легенды о горянках. Посетите значимые историко-архитектурные места республики и разберитесь в ее этнической картине. Увидите Баксанское ущелье и небесно-голубое Былымское озеро с лучших ракурсов. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Кабардино-Балкарии и насладиться гостеприимством местных жителей

Описание экскурсии

Чегемские красоты и Город мертвых

Три горных водопада — одни из главных центров притяжения в регионе. Вы сможете оценить их чарующие пейзажи как летом, так и зимой, когда скалы украшены ледяными изразцами. Узнаете драматичную легенду об их происхождении. Позже, пройдя по Чегемской теснине, почувствуете всю мощь Кавказских гор. А далее я отвезу вас в небольшое село Эльтюбю, в окрестностях которого вы посетите Город мертвых. Я расскажу о захоронениях 5 в. н. э., склепах 9-11 вв., поясню историческую ценность находок и поделюсь местными мистическими историями.

Гижгит и великолепие «трехтысячников»

К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья. Здесь вы сможете сделать потрясающие снимки мощных «трехтысячников», а затем спуститесь к самому водоему. Я покажу лучшую смотровую площадку, с которой озеро видно как на ладони, а попутно расскажу, как оно появилось и в чем его уникальность. Обратная дорога будет лежать по руслу реки Баксан в одноименном ущелье.

🍶 В путешествии вы услышите не только легенды и истории региона, но и узнаете о разном этническом происхождении народов, давших название республике: кабардинцев и балкарцев. А по традициям местного гостеприимства я обязательно угощу вас свежезаваренным чаем из горных трав.

Организационные детали