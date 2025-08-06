Мои заказы

Ущелья Кабардино-Балкарии (из Ессентуков)

Проведите день среди каньонов и рек, узнайте легенды о горянках и посетите исторические места. Откройте для себя самобытность региона
День, проведенный среди величественных пейзажей каньонов и рек, оставит незабываемые впечатления. Оцените красоту водопадов и услышите легенды о горянках. Посетите значимые историко-архитектурные места республики и разберитесь в ее этнической картине. Увидите Баксанское ущелье и небесно-голубое Былымское озеро с лучших ракурсов.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Кабардино-Балкарии и насладиться гостеприимством местных жителей
5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные пейзажи каньонов
  • 🏞️ Красота главных водопадов региона
  • 📜 Легенды о горянках
  • 🏛️ Историко-архитектурные места
  • 🌿 Этническая картина региона
  • 🗺️ Лучшие ракурсы Баксанского ущелья
  • 🍵 Гостеприимство и чай из горных трав
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Чегемские водопады
  • Город мертвых
  • Баксанское ущелье
  • Былымское озеро

Описание экскурсии

Чегемские красоты и Город мертвых

Три горных водопада — одни из главных центров притяжения в регионе. Вы сможете оценить их чарующие пейзажи как летом, так и зимой, когда скалы украшены ледяными изразцами. Узнаете драматичную легенду об их происхождении. Позже, пройдя по Чегемской теснине, почувствуете всю мощь Кавказских гор. А далее я отвезу вас в небольшое село Эльтюбю, в окрестностях которого вы посетите Город мертвых. Я расскажу о захоронениях 5 в. н. э., склепах 9-11 вв., поясню историческую ценность находок и поделюсь местными мистическими историями.

Гижгит и великолепие «трехтысячников»

К озеру Гижгит вы проедете через живописный перевал Актопрак, с которого открываются шикарные виды на окрестные территории Баксанского ущелья. Здесь вы сможете сделать потрясающие снимки мощных «трехтысячников», а затем спуститесь к самому водоему. Я покажу лучшую смотровую площадку, с которой озеро видно как на ладони, а попутно расскажу, как оно появилось и в чем его уникальность. Обратная дорога будет лежать по руслу реки Баксан в одноименном ущелье.

🍶 В путешествии вы услышите не только легенды и истории региона, но и узнаете о разном этническом происхождении народов, давших название республике: кабардинцев и балкарцев. А по традициям местного гостеприимства я обязательно угощу вас свежезаваренным чаем из горных трав.

Организационные детали

  • Обед в местном кафе оплачивается дополнительно
  • В поездке вы сможете приобрести сувениры и изделия местных мастеров
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 448 туристов
Давайте знакомиться! Мы — дружная команда гидов! Более шести лет назад у нас появилась идея знакомить гостей Кавказских Минеральных Вод с удивительными достопримечательностями Северного Кавказа. И это не случайно! Говорят, счастьем нужно
читать дальше

делиться. А счастливые люди добрее, охотнее поддерживают других и заряжают хорошим настроением. Путешествия по потрясающим уголкам нашего края гарантированно подарят вам яркие эмоции и глубокое чувство восхищения. Наша команда постоянно движется вперёд, открывая новые интересные маршруты. Мы вкладываем душу в каждое направление, тщательно прорабатывая детали, чтобы наши гости отдыхали с комфортом, получали только положительные впечатления и возвращались к нам снова и снова. С солидным багажом знаний и опыта, на надёжных и подготовленных автомобилях мы с радостью познакомим вас с культурой и традициями Кавказа, покажем лучшие достопримечательности и помогуем увидеть этот удивительный край по-новому. Мир открыт тем, кто его видит. Открой глаза и путешествуй!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Игорь
6 авг 2025
Отличная поездка! Сергей прекрасный рассказчик, приводит интересные, часто малоизвестные факты. Посетили много интереснейших мест, потрясающие природные пейзажи, панорамы. Машина удобная, надежная. Экскурсия превзошла наши ожидания. Все супер! Рекомендуем!

Входит в следующие категории Ессентуков

