Экскурсии с животными в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Ессентуках, цены от 7 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
«Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
«Мы рассмотрим старинные предметы быта карачаевцев и домашнее подворье с живым мини-зоопарком, поговорим о местных обычаях»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120009 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Ессентуков)
  2. Из Ессентуков - в сердце в Карачаево-Черкесии
  3. Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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