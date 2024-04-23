1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
«Зоопарк в заповеднике и вершины Домабая»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
«Мы рассмотрим старинные предметы быта карачаевцев и домашнее подворье с живым мини-зоопарком, поговорим о местных обычаях»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«Радость общения с пушистыми родственниками верблюдов не передать словами — это море позитива и для детей, и для взрослых»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120009 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 апреля 2024Гид Руслан. Местный до глубоких корней. Это чувствуется в любви к региону, глубоким знаниям истории и обычаев края. Было интересно послушать, а про места, в которых побывали вообще молчу… Красивая у нас страна!
- ЭЭльвира8 ноября 2023При всех отличных оценках еще повезло с погодой, экскурсия удалась во всех отношениях
- ЮЮлия20 августа 2023Все уголки Кавказа прекрасны, но Домбай и Тибердинский национальный парк - это что-то особенное! Благодаря нашему прекрасному гиду Валерию, мы
- ООльга19 сентября 2021Отличная экскурсия! Море позитивных эмоций. Прекрасные виды. Отличный экскурсовод. Всем советую)
- ЛЛидия14 августа 2021Всё отлично!
- ММария15 июня 2021Супер
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Животные»
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