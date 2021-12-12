Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 07:00
11 дек в 06:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гум-Баши и храм
Оцените зрелищные панорамы перевала Гум-Баши, посетите старинный Шоанинский храм и расслабьтесь в термальных источниках. Уникальный маршрут за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 07:00
11 дек в 06:00
15 800 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Ессентуков на Домбай. Вас ждут горы, реки и альпийские поляны в компании до 8 человек
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
4410 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Домбай из Ессентуков
Посетить один из крупнейших горных курортов страны и полюбоваться живописными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
19 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария12 декабря 2021Все было отлично со стороны гида. Термальные источники рекомендую исключить из маршрута или заменить чем-то другим. Совок. Тетеньки из СССР,
- еевгения5 декабря 2021Экскурсия прошла просто на отлично! Олег- прекрасный гид и собеседник, создаётся такое впечатление, что это тот человек, который нас давно
- ППавлова4 июня 2021Экскурсия очень понравилась. С комфортом проехались по очень красивым местам, делали остановки для красочных снимков.
Олег оказался очень приятным в общении,
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Жемчужина Кавказа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в декабре 2025
Сейчас в Ессентуках в категории "Жемчужина Кавказа" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4410 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ессентуках на 2025 год по теме «Жемчужина Кавказа», 101 ⭐ отзыв, цены от 4410₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль