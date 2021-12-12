Мои заказы

Жемчужина Кавказа – экскурсии в Ессентуках

Найдено 5 экскурсий в категории «Жемчужина Кавказа» в Ессентуках, цены от 4410 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Ессентуков - в великолепный Домбай
На машине
12 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 07:00
11 дек в 06:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьётся сердце гор
На машине
12 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Перевал Гум-Баши и храм
Оцените зрелищные панорамы перевала Гум-Баши, посетите старинный Шоанинский храм и расслабьтесь в термальных источниках. Уникальный маршрут за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
Сегодня в 07:00
11 дек в 06:00
15 800 ₽ за всё до 3 чел.
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе из Ессентуков
На машине
На микроавтобусе
12 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Ессентуков на Домбай. Вас ждут горы, реки и альпийские поляны в компании до 8 человек
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
4410 ₽ за человека
Чарующий Домбай из Ессентуков
На машине
13 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарующий Домбай из Ессентуков
Посетить один из крупнейших горных курортов страны и полюбоваться живописными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
19 000 ₽20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    12 декабря 2021
    Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
    Все было отлично со стороны гида. Термальные источники рекомендую исключить из маршрута или заменить чем-то другим. Совок. Тетеньки из СССР,
    читать дальше

    не знакомые с понятием сервиса. У них там бизнес, заставляют покупать свои купальные принадлежности со скандалом, чтобы содрать денег побольше. Единственное отрицательное впечатление от отпуска.

  • е
    евгения
    5 декабря 2021
    Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
    Экскурсия прошла просто на отлично! Олег- прекрасный гид и собеседник, создаётся такое впечатление, что это тот человек, который нас давно
    читать дальше

    ждал и спешит поделиться своими знаниями и радостью от красот родного края! Все очень познавательно и ненавязчиво! Спасибо за чудесный выходной! Евгения.

  • П
    Павлова
    4 июня 2021
    Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
    Экскурсия очень понравилась. С комфортом проехались по очень красивым местам, делали остановки для красочных снимков.
    Олег оказался очень приятным в общении,
    читать дальше

    с ним было комфортно на протяжении всей экскурсии. Много рассказывал о местности. Все остались очень довольны. Думаю, что в следующий раз так же будем брать экскурсии с ним.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Жемчужина Кавказа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Ессентуков - в великолепный Домбай
  2. Путешествие в Домбай: туда, где бьётся сердце гор
  3. Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
  4. Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе из Ессентуков
  5. Чарующий Домбай из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Джилы-су
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Медовые водопады
  9. Курортный парк
  10. Грязелечебница им. Семашко
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в декабре 2025
Сейчас в Ессентуках в категории "Жемчужина Кавказа" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4410 до 19 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ессентуках на 2025 год по теме «Жемчужина Кавказа», 101 ⭐ отзыв, цены от 4410₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль