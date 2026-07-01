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Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Ессентуков)

За один день побывать в обоих городах-курортах
Предлагаем вам за одну поездку посетить два старейших курорта КМВ — Пятигорск и Кисловодск.

Вы осмотрите ключевые достопримечательности каждого, прогуляетесь по живописным паркам и погрузитесь в историю городов.

Узнаете, насколько тесно с ними был связан поэт Лермонтов и кто ещё из знаменитых личностей любил бывать в этих местах.
Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Ессентуков)
Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Ессентуков)
Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Ессентуков)

Описание экскурсии

Сначала — Пятигорск

  • Начнём экскурсию с места дуэли Лермонтова
  • Зайдём в старейший Эммануэлевский парк
  • Посетим необычное сооружение 19 века — Эолову арфу
  • Увидим ярко-бирюзовое карстовое озеро Провал
  • Отправимся в яркий, утопающий в цветах парк «Цветник»
  • Полюбуемся красотой ажурной Лермонтовской галереи
  • Заглянем в грот Дианы
  • Покажем вам, где принимал ванны Лермонтов
  • Расскажем историю старейшей кофейни города

Далее — солнечный Кисловодск, где вас ждут:

  • Городская крепость и тенистый парк вдоль реки Ольховки
  • Свято-Никольский собор — один из самых больших на Северном Кавказе
  • Мостик «Дамский каприз» — обсудим романтичную историю его появления
  • «Стеклянная струя» и зеркальный пруд, где бежит чистейшая родниковая вода
  • Цветочный календарь — старейшее украшение парка
  • Лермонтовская площадка — место, связанное с поэтом
  • Колоннада, украшающая вход в парк
  • Нарзанная галерея — старейшее здание города
  • Курортный бульвар с шедеврами архитектуры прошлого столетия

Вы узнаете

  • Историю зарождения курортов
  • Как отдыхали и лечились на Водах в давние времена
  • Какие известные личности посещали эти места
  • Почему курорты до сих пор пользуются огромной популярностью

Тайминг

В каждом городе мы проведём около 2 ч. Переезд между городами займёт около 30 мин.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Volkswagen Tiguan или Ford Focus
  • По желанию можно остановиться на обед в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1421 туриста
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и возможностям путешественников. Индивидуально подходим к
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каждой экскурсии, не рассказываем заученный текст, а делаем уклон на тех темах о регионе и его истории, которые больше всего интересны вам. Всегда выделяем достаточно времени, чтобы вы никуда не торопились, неспешно осматривали достопримечательности и наслаждались прогулкой.

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