Предлагаем вам за одну поездку посетить два старейших курорта КМВ — Пятигорск и Кисловодск.
Вы осмотрите ключевые достопримечательности каждого, прогуляетесь по живописным паркам и погрузитесь в историю городов.
Узнаете, насколько тесно с ними был связан поэт Лермонтов и кто ещё из знаменитых личностей любил бывать в этих местах.
Вы осмотрите ключевые достопримечательности каждого, прогуляетесь по живописным паркам и погрузитесь в историю городов.
Узнаете, насколько тесно с ними был связан поэт Лермонтов и кто ещё из знаменитых личностей любил бывать в этих местах.
Описание экскурсии
Сначала — Пятигорск
- Начнём экскурсию с места дуэли Лермонтова
- Зайдём в старейший Эммануэлевский парк
- Посетим необычное сооружение 19 века — Эолову арфу
- Увидим ярко-бирюзовое карстовое озеро Провал
- Отправимся в яркий, утопающий в цветах парк «Цветник»
- Полюбуемся красотой ажурной Лермонтовской галереи
- Заглянем в грот Дианы
- Покажем вам, где принимал ванны Лермонтов
- Расскажем историю старейшей кофейни города
Далее — солнечный Кисловодск, где вас ждут:
- Городская крепость и тенистый парк вдоль реки Ольховки
- Свято-Никольский собор — один из самых больших на Северном Кавказе
- Мостик «Дамский каприз» — обсудим романтичную историю его появления
- «Стеклянная струя» и зеркальный пруд, где бежит чистейшая родниковая вода
- Цветочный календарь — старейшее украшение парка
- Лермонтовская площадка — место, связанное с поэтом
- Колоннада, украшающая вход в парк
- Нарзанная галерея — старейшее здание города
- Курортный бульвар с шедеврами архитектуры прошлого столетия
Вы узнаете
- Историю зарождения курортов
- Как отдыхали и лечились на Водах в давние времена
- Какие известные личности посещали эти места
- Почему курорты до сих пор пользуются огромной популярностью
Тайминг
В каждом городе мы проведём около 2 ч. Переезд между городами займёт около 30 мин.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Volkswagen Tiguan или Ford Focus
- По желанию можно остановиться на обед в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1421 туриста
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и возможностям путешественников. Индивидуально подходим к
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