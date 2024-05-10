Экскурсии в Кисловодск из Ессентуков

Найдено 10 экскурсий в категории «Кисловодск» в Ессентуках, цены от 8 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
И это все - Кавказские Минеральные Воды
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
68 отзывов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
27 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Железноводска
Исследуйте жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. От Кисловодска до Железноводска - каждый город раскроет свои секреты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
Прогулка по историческому центру Кисловодска, дегустация нарзана, посещение горы Кольцо, Медовых водопадов и плато Шаджатмаз. Погружение в культуру горцев
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 500 за всё до 6 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
По городам и водам КМВ: все курорты за один день из Ессентуков
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод, посетив главные курорты региона всего за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120009 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Ессентуков)
    Очень насыщенный маршрут! Нам не повезло с туманом - на плато ничего не увидели. Но даже без плато день прошел замечательно! Гид хорошо знает маршрут, любит свой город, очень аккуратно водит, дает отличные рекомендации по питанию, сувенирке! Экскурсию рекомендую
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Замечательная экскурсия, мы в восторге! Сергей профессионал своего дела, понятно и интересно доносит информацию! Отвез нас в такие места, до
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    которых мы бы сами точно не добрались. Мы и не думали, что обзорная экскурсия по городам может быть настолько интересной! Очень хорошая организация, все динамично и интересно! Однозначно рекомендуем! Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!

  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Из Ессентуков - в Кисловодск, Пятигорск и Железноводск
    Общение с экскурсоводом лёгкое и не принужденное. Маршрут построен с учётом погоды и ситуации на дороге.
  • Н
    Наталья
    26 апреля 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
    Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интересной и насыщенной, что мы
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    не заметили как пролетело 9 ч))) Владимир замечательно составил маршрут, показал достопримечательности и советовал как лучше сделать фото)) так же предусмотрел время и место для отличного обеда. Большое спасибо

    Спасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интереснойСпасибо Владимиру за прекрасно организованную экскурсию! Экскурсия началась в точно назначенное время и была настолько интересной
  • Р
    Регина
    24 апреля 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в тоже время насыщенно и
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    объемно! Мягкий стиль вождения, комфортная и чистейшая машина, уважительное отношение и увлекательные рассказы, соблюдение тайминга, но в тоже времени не было суеты и не торопил, а также получили ответы на все вопросы и даже больше!

    Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но вСпасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в
  • С
    Светлана
    24 апреля 2024
    Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Ессентуков
    Прекрасная экскурсия. Баланс городских и природных достопримечательностей. Аккуратное вождение, чудесная подача материала. Спасибо Виталию за проведённый день.
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    И это все - Кавказские Минеральные Воды
    Спасибо огромное Сергею за замечательную экскурсию по городам КМВ! Интересное, насыщенное, позитивное, комфортное путешествие запомнится нам на долго. Не было
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    ощущения, что гид просто выполняет свою работу, а как будто беседа с приятелем. Не голые факты и даты, а интересные истории и легкая подача огромного объема информации. Шагов находили мы, конечно, непривычно много, ног не чувствовали) Но усталость забудется, а воспоминания и впечатления - на всю жизнь!

  • В
    Владислав
    10 апреля 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
    Нашим гидом и водителем был Владимир. Считаю, что нам повезло. Этот человек очень любит свой родной край и рассказывает о
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    нем очень искренне. Очень тактичен, отзывчив на просьбы. Очень аккуратно водит машину. Как свои пять пальцев знает все четыре города и их окрестности. Рекомендуем его со всей ответственностью.

  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Ессентуков)
    Экскурсия была потрясающей, Карен невероятный рассказчик, много знает не только исторических фактов, но и мифов, легенд и тостов) было очень интересно и увлекательно!
  • Т
    Тарусина
    30 марта 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Ессентуков)
    Спасибо большое Владимиру за интересную информацию по всему маршруту нашего путешествия. Владимир человек влюбленный в свой край. И подробно рассказывал о каждом городе в котором мы были. Спасибо большое!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Кисловодск»

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