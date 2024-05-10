читать дальше объемно! Мягкий стиль вождения, комфортная и чистейшая машина, уважительное отношение и увлекательные рассказы, соблюдение тайминга, но в тоже времени не было суеты и не торопил, а также получили ответы на все вопросы и даже больше!

Спасибо Сергею за экскурсию и приятное времяпрепровождение вчера весь день! Было интересно, познавательно, спокойно, но в тоже время насыщенно и