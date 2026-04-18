Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Джилы-Су — уголок первозданной природы рядом с северным склоном Эльбруса.
Вы услышите, как образовалось это удивительное место, и увидите его главные достопримечательности: скалы Аватары, минеральные источники и «бандитские шпили». Оцените три горных водопада, попробуете карачаевскую кухню и раскроете, где течет «глазной нарзан».
Мы проедем по одной из самых красивых дорог страны и остановимся на живописных смотровых площадках, чтобы рассмотреть с разных ракурсов красавец Эльбрус. А также заглянем в таинственные ущелья и полюбуемся тремя великолепными водопадами: Эмир, Султан и Каракая-Су. По пути я не дам вам заскучать и расскажу занимательные факты о традициях, культуре и менталитете горных жителей Кавказа.
Знаменитое урочище Джилы-Су
Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса. Вы узнаете, от каких болезней они помогают, и отдохнете в искусственном каменном бассейне с пузырящейся минеральной водой. Кроме того, продегустируете несколько видов нарзана и впечатлитесь видом на величественные скалы Аватары.
Организационные детали
Программа подойдёт людям с любой физической подготовкой
Вы поедете на комфортабельном внедорожнике с гидом-водителем
По согласованию за доплату можем заехать на Поляну Эммануэля (с середины июня по октябрь)
Дополнительные расходы
Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.
Входной билет на смотровую скал–Аватаров — 150 ₽ за чел.
Экосбор в Джилы-Су — 200 ₽ за чел.
Водопад Каракая-су — 100 ₽ за чел.
«Долина нарзанов» — 500 ₽ (заезд по согласованию с группой)
Еда и напитки
С вами буду я или один из гидов моей команды.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
4140 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шаво — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1090 туристов
Я родился и вырос в Кисловодске. Вместе с другими гидами из моей команды с радостью покажу вам наш замечательный край и поддержу разговор на любую тему.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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О
Ольга
Получилась отличная поездка на Джилы Су. Немного переживали, так как днями раньше в горах выпал снег, и уже не верили в удачу. На пару дней распогодилось и мы решили взять читать дальшеуменьшить
поездку на Джилы Су. Игорь очень ответственный водитель, в указанное время нас забрали от дома, и путешествие началось. Если кто-то боится горных серпантинов, то вам нужно ехать с Игорем, аккуратно, спокойно и уверенно он водит свой Патриот (чего не скажешь о других авто,"сидящих" в сугробах на обочинах). Посмотрели всё, что было заявлено в программе, не спеша, не подгоняя. Красавец Эльбрус сопровождал и радовал нас всю дорогу (ни облачка на небе). Налюбовались и нафотографировались, воды напились, сусликов морковкой покормили, водопады увидели. Прекрасная экскурсия. Рекомендую.
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Марина
Путешествовали с Игорем. Встретились возле нашего дома в назначенное время. Удобный чистый УАЗ Патриот. Водитель-гид всю дорогу рассказывал и со знанием дела отвечал на все наши вопросы. В горах пошел читать дальшеуменьшить
сильный снег, но несмотря на сложные погодные условия Игорь уверенно провел машину по всему маршруту. На видовых точках нас не торопил, давая насладиться горными красотами. На обед остановил в проверенном месте со вкусной едой. Организационно нам очень понравилось. Но рекомендую планировать поездку в Джилы-Су не раньше мая месяца, когда на высоты выше 2000 придет настоящая весна
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А
Алла
Как и обещано. Прекрасные виды, сумашедшей красоты горы, компетентный и общительный экскурсавод Михаил и на удивление хорошая местная еда - ели хычыны и шурпу. Суслики рассмешили.
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