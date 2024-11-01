Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Ессентуков

Погрузитесь в атмосферу Кавказа: посетите Долину нарзанов, аул-призрак Хасаут и насладитесь видами с Малого Бермамыта. Уникальные впечатления ждут вас
Экскурсия на Малый Бермамыт и в аул Хасаут предлагает альтернативу популярным маршрутам.

Путешествие начнется с посещения Долины нарзанов, где можно попробовать минеральную воду и полюбоваться природой.

Затем путь лежит через высокогорную обсерваторию
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и перевал Восьмёрка к заброшенному аулу Хасаут, где можно увидеть остатки былой жизни. На обратном пути предусмотрена остановка на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус. Также возможна встреча с альпаками на ферме

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
  • 🏞️ Посещение Долины нарзанов
  • 🏛️ История аула Хасаут
  • 🐴 Встреча с альпаками
  • 🍽️ Дегустация национальных блюд
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Ессентуков
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Ессентуков
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Ессентуков
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Долина нарзанов
  • Аул Хасаут
  • Плато Шаджатмаз
  • Перевал Восьмёрка

Описание экскурсии

Долина нарзанов

Отправимся по самой красивой дороге в Приэльбрусье — и мы в парке, где из-под земли бьют 18 источников минеральной воды. Вы пройдёте по экотропе с мостиками через реку Хасаут, попробуете нарзан, полюбуетесь пейзажами. А ещё здесь можно прокатиться на тюбингах в любое время года.

Аул Хасаут

Это заброшенное поселение расположено на высоте 1880 м в ущелье под Эльбрусом. Чтобы добраться до него, мы проедем через высокогорную обсерваторию РАН, с которой открываются прекрасные виды на Эльбрус и Кавказский хребет, и через перевал Восьмёрка (Малый Бермамыт), где остановимся на отметке 2500 м — после езды по горному серпантину вы поймёте, что назвали его так неслучайно. В самом ауле вы увидите остатки былой жизни, а гид расскажет вам, когда здесь появились первые поселенцы, чем они занимались и какая трагедия произошла в советское время, что посёлок был оставлен своими жителями. На обратном пути сделаем остановку на плато Шаджатмаз с панорамой Эльбруса. А ещё вы увидите древние наскальные рисунки в пещерах — несколько лет назад в ущелье Хасаут учёные обнаружили следы, относящиеся к третьему веку до нашей эры.

Альпаки

Всю дорогу вы будете встречать то табуны лошадей карачаевской породы, то коров и барашков. Но если захотите, мы заедем познакомиться с мягкими альпаками на ферму. Эти южноамериканские верблюды чувствуют себя в местном климате как на родине. Вы сможете покормить их и погладить.

Обед

Во время экскурсии мы обязательно остановимся в местном кафе, где вы попробуете национальные блюда, шашлык, айран и чай из горных трав.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Примерный тайминг поездки — 7:00–15:00
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Ессентуках и по окончании отвезём обратно
  • Едем на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот Соболь 4х4 или Toyota Land Cruiser
  • Программа подходит всем: от детей до пожилых людей, т. к. пеших маршрутов будет очень мало
  • На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
  • Возьмите с собой наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета

Дополнительные расходы

  • Вход в парк Долина нарзанов — 100 руб. /чел.
  • Питание в кафе
  • Вход на ферму альпак — 150 руб. /чел.

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
1 ноя 2024
Организация на высоком уровне. В кратчайшие сроки подбрали попутчиков и скорректировали маршрут с учетом погодных условий. Отдельная благодарность Кемалу - гиду с широчайшим кругозором и доброжелательнейшим отношением к гостям.
Организация на высоком уровне. В кратчайшие сроки подбрали попутчиков и скорректировали маршрут с учетом погодных условий.Организация на высоком уровне. В кратчайшие сроки подбрали попутчиков и скорректировали маршрут с учетом погодных условий.Организация на высоком уровне. В кратчайшие сроки подбрали попутчиков и скорректировали маршрут с учетом погодных условий.Организация на высоком уровне. В кратчайшие сроки подбрали попутчиков и скорректировали маршрут с учетом погодных условий.Организация на высоком уровне. В кратчайшие сроки подбрали попутчиков и скорректировали маршрут с учетом погодных условий.Организация на высоком уровне. В кратчайшие сроки подбрали попутчиков и скорректировали маршрут с учетом погодных условий.Организация на высоком уровне. В кратчайшие сроки подбрали попутчиков и скорректировали маршрут с учетом погодных условий.
Нина
24 окт 2024
Огромное спасибо гиду-водителю Расулу (а/м УАЗ-Патриот В137МА 09) за увлекательное путешествие по Приэльбрусье, интересный рассказ о его родном Кавказе, выбор удачных локаций для фото и, что тоже очень важно для горных дорог, аккуратное и уверенное, значит, безопасное вождение.

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