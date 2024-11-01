По дороге с облаками из Ессентуков: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су

Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа и насладиться величием местной природы
Приглашаем отправиться по маршруту, о котором мечтают многие поклонники гор. Вы подниметесь к труднодоступному плато Бермамыт, побываете в загадочном древнем ауле.

По самой красивой дороге в России доберётесь до Джилы-Су, края горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов. Оцените величие Кавказа и почувствуете, как отступает суета повседневной жизни.
По дороге с облаками из Ессентуков: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
По дороге с облаками из Ессентуков: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
По дороге с облаками из Ессентуков: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

  • Плато Бермамыт. Его высота 2592 метра над уровнем моря! Приготовьтесь любоваться «космическими» панорамами с лучшими видами на Эльбрус.
  • Аул Хасаут. Он находится между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки. Это не просто живописное место среди гор. Здесь остались следы древнейшей истории: вы увидите руины крепости 6 века, наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э., а также заброшенные постройки.
  • Урочище Джилы-Су. В тёплый сезон вы сможете искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой. Посетите красивейшие водопады и увидите долину замков. А также попробуете разные виды нарзана.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Есть детские кресла. Заберём по вашему адресу и по окончании программы отвезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа.
В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание.

Отдельно оплачивается (с человека):

  • питание (в среднем 600-700₽)
  • экосбор в Долине нарзанов (150₽, дети до 10 лет бесплатно). Заезд на Долину нарзанов только по согласованию со всеми участниками группы
  • экосбор в урочище Джилы-Су — 300₽
  • экосбор на Скалы-Аватары — 50₽
  • Стоимость экосборов может изменяться по независимым от нас причинам
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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