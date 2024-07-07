Что вас ждет:Только представьте: восхождение на Большое и Малое седло, путешествие по олимпийскому комплексу, переход от Медовых водопадов до замка Коварства и Любви… И все это на мощных и надежных квадроциклах, под контролем наших опытных инструкторов! Но это еще не все. Мы ценим каждого нашего клиента и стремимся сделать ваше пребывание с нами максимально комфортным и выгодным. Поэтому у нас действуют отличные скидки на долгие поездки. С нами выгодно и интересно Важная информация:

Перед началом поездки наш гид проведет инстркутаж по технике безопасности.