Всегда мечтали о путешествии, которое подарит незабываемые воспоминания и заряд адреналина? Тогда вам к нам! Вы можете самостоятельно выбрать удобные для вас время и маршрут.
От энергичной полуторачасовой прогулки по живописным тропам Карачаево-Черкесии до насыщенного дня в горах – у нас каждый найдет что-то по душе!
От энергичной полуторачасовой прогулки по живописным тропам Карачаево-Черкесии до насыщенного дня в горах – у нас каждый найдет что-то по душе!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждет:Только представьте: восхождение на Большое и Малое седло, путешествие по олимпийскому комплексу, переход от Медовых водопадов до замка Коварства и Любви… И все это на мощных и надежных квадроциклах, под контролем наших опытных инструкторов! Но это еще не все. Мы ценим каждого нашего клиента и стремимся сделать ваше пребывание с нами максимально комфортным и выгодным. Поэтому у нас действуют отличные скидки на долгие поездки. С нами выгодно и интересно Важная информация:
Перед началом поездки наш гид проведет инстркутаж по технике безопасности.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медовые водопады
- Эльбрус
- Березовское ущелье
Что включено
- Транспорт
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Трансфер до начала маршрута
Место начала и завершения?
Медовые водопады
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Место начала поездки медовые водопады
- По необходимости организуем трансфер с Кисловодска
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.